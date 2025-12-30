Новий рік під загрозою блекауту: експерт озвучив тривожний сценарій для столиці

Експерт попереджає про збільшення навантаження на котельні через морози та дефіцит резервного живлення.

Енергетики намагаються відновити мережі після пошкоджень / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Київ та область стикаються з плановими та аварійними відключеннями

Енергетичні об’єкти постраждали від останніх обстрілів

Часткове відновлення мереж поки не дозволяє повернути стабільність

Після нещодавніх російських обстрілів енергетичних об’єктів передмістя Києва та лівого берега столиці відновити звичні графіки відключень електроенергії поки не вдається. Експерти попереджають, що новий удар Росії може погіршити ситуацію.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в інтерв’ю Главреду зазначив, що Київ та область зустрінуть Новий рік із відключеннями світла.

"Якими вони будуть – залежить від нових чинників. Прогноз погоди на Новий рік – до -12 градусів, тому навантаження та відключення будуть ще більшими", – сказав Попенко.

Компенсація та ремонт мереж

За його словами, частково проблему намагатимуться компенсувати ремонтом підстанцій, але повністю уникнути перебоїв неможливо.

Експерт також підкреслив, що опалення та водопостачання залежать від готовності місцевих органів влади:

"На четвертий рік війни на котельнях і насосних станціях досі немає резервних джерел живлення. Усі виправдання про обстріли непереконливі. Чому не закупили генератори та газопоршневі установки – це абсолютний провал підготовки", – заявив Попенко.

Відсутность резервного живлення

Він додав, що незабезпечення резервного живлення критичної інфраструктури має кримінальний характер:

"Зрив опалювального сезону – це кримінальна справа, чітко регламентована законом. Це не великі кошти, але вони критично важливі для роботи систем".

У Києві ситуація аналогічна. До кінця 2025 року планувалося встановити сім великих газопоршневих установок для котелень, проте, як повідомив голова Оболонської РДА Кирило Фесик, їх підключення не завершено і наразі відкладається на невизначений термін.

Проблеми водопостачання

Проблеми стосуються і водопостачання: після жовтневого обстрілу "Київтеплоенерго" Київрада ухвалила рішення закупити генератори для каналізаційних насосних станцій. Чому цього не зробили раніше – залишається незрозумілим.

Попенко додав, що минулого року у столиці за опалювальний сезон сталося близько 80 комунальних аварій, і цього року ситуація навряд чи краща. Все залежатиме від того, наскільки якісно підготувалися комунальні служби в кожному місті та районі.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Тривалість відновлення енергосистеми України

Як писав Главред, за оцінкою фахівців, повне відновлення стабільної роботи української енергосистеми потребує щонайменше двох місяців за умови відсутності нових масованих атак.

"Енергетики зможуть повернути систему до рівня, який був до останніх масштабних обстрілів, проте нинішня ситуація залишається надзвичайно складною", – наголошує заступник міністра енергетики Микола Колесник.

Експерт підкреслює, що постійні удари по об’єктах інфраструктури змушують спеціалістів працювати в режимі екстрених ремонтів, що значно ускладнює планове відновлення та стабілізацію системи. За його словами, безперервні обстріли суттєво сповільнюють відновлювальні процеси та створюють додаткові ризики для енергетичної безпеки країни.

"У нинішніх умовах будь-які прогнози щодо стабілізації системи мають враховувати постійний фактор загрози атаки", – додає Колесник, акцентуючи на необхідності посиленої координації ремонтних робіт і стратегічного планування.

Про персону: Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

