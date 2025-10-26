Рус
Москву атакують "добрі дрони": мешканці столиці рахують вибухи

Руслан Іваненко
26 жовтня 2025, 22:13оновлено 27 жовтня, 00:07
Російські військові виводять стратегічні літаки та бомбардувальники через загрозу ударів українських БПЛА.
Дрон, Москва
Місцеві жителі повідомляють про вибухи та дим / Колаж: Главред, фото: facebook.com/RapidReactionBrigade, скріншот

Коротко:

  • Москва зазнала атаки українських дронів
  • Мер Собянін підтвердив інцидент

У неділю ввечері російська столиця зазнала атаки українських дронів, повідомляють журналіст Андрій Цаплієнко та керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив інцидент, зазначивши, що протиповітряна оборона нібито "відбиває атаки".

відео дня

За його словами, раніше ППО знищила повітряну ціль, яка рухалася в напрямку міста. Близько 21:00 були знищені ще два безпілотники, а пізніше – ще один.

"На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстренних служб", – додав Собянін.

Водночас у телеграм-каналах з’явилися відео, на яких чути вибухи, а місцеві жителі повідомляють про дим над містом.

Москва
Москва / Фото: Скріншот

Також у мережі поширили фото російських солдатів на пікапі з кулеметом, які стали напроти Кремля, нагадуючи українські вогневі групи (МВГ), що збивають дрони.

Москва
Москва / Фото: Скріншот

За словами Андрія Цаплієнка з посиланням на моніторингові канали, терміново проводиться евакуація авіації з баз під Москвою та стратегічних бомбардувальників з аеродрому "Енгельс-2" через загрозу можливих ударів.

Зміна підходу України до війни

За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, Україна суттєво змінила підхід до ведення війни.

"Глибокі удари по території Росії вже дають відчутні результати", – зазначає він.

Буданов пояснює, що нині ЗСУ поєднують активну оборону на фронті з точковими ударами по стратегічних об’єктах у тилу противника. На його думку, такий підхід став можливим завдяки технологічним інноваціям, вдосконаленню планування операцій та більш гнучкому мисленню українського командування.

Вибухи на території Росії - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 23 жовтня Сили оборони завдали потужного удару по стратегічному "Рязанському" НПЗ та складу боєприпасів в Бєлгородській області.

Крім того, у неділю, 26 жовтня, військові аеродроми країни-агресора Росії опинились під атакою. Звуки вибухів лунають у Московській області. Про це повідомив голова ЦПД Андрій Коваленко.

Також командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий як "Мадяр", підтвердив, що українські війська завдали удару по дамбі Бєлгородського водосховища.

Читайте також:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України атака дронів Удари вглиб РФ
