Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україна завдала масштабного удару по РФ, зафіксовано пожежі - Генштаб розкрив наслідки

Юрій Берендій
4 листопада 2025, 21:08оновлено 4 листопада, 22:04
192
Сили оборони завдали серії успішних ударів по ключових нафтопереробних і нафтохімічних підприємствах Росії, в Генштабі розкрили деталі.
Україна завдала масштабного удару по РФ, зафіксовано пожежі - Генштаб розкрив наслідки
Україна завдала масштабного удару по РФ, зафіксовано пожежі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Сили оборони завдали удари по стратегічних цілях вглибині Росії
  • Уражено один із найбільших російських НПЗ

Сили оборони завдали масованого удару по Росії та військових об'єктах окупаційних військ РФ на тимчасово окупованих територіях України. Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Генеральний штаб України повідомив, що в ніч на 4 листопада Сили оборони завдали ударів по інфраструктурі підприємства "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області РФ. Це один із найбільших російських нафтопереробних заводів із потужністю до 18 млн тонн на рік, який забезпечує паливом російські окупаційні війська. Зафіксовано влучання по об’єкту та займання в районі цілі, масштаб пошкоджень уточнюється.

відео дня

Крім того, ударів зазнало підприємство "Стерлитамакский нефтехимический завод" у Башкортостані — основний виробник компонентів для авіаційного гасу, який використовується у виробництві високоякісного авіаційного пального.

"За попередньою інформацією значних ушкоджень зазнав один із цехів підприємства. Цей нафтохімічний завод" входить до російського холдингу "Росхим". Результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Генеральний штаб України також підтвердив результати попередніх ударів. Так, на тимчасово окупованій території Херсонщини було уражено склад із паливно-мастильними матеріалами російських військ. Унаслідок атаки знищено близько двадцяти еластичних резервуарів загальним об’ємом близько 900 кубічних метрів ПММ, а також дві насосні станції.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - резюмували в Генштабі.

Україна завдала масштабного удару по РФ, зафіксовано пожежі - Генштаб розкрив наслідки
Ракети українського виробництва і дальність їх ударів / Інфографіка: Главред

Як Україна може вплинути на політику Китаю щодо війни - думка експерта

Як писав Главред, політичний і економічний експерт Тарас Загородній зазначив, що в України обмежені важелі впливу на Китай, аби змусити його схилити РФ до завершення війни. За його словами, Києву варто продемонструвати силу, зокрема завдати удару по чутливих енергетичних об’єктах Росії, наприклад по газопроводу "Сила Сибіру", що стало б наглядною демонстрацією спроможності України.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України своїми останніми атаками перевіряють ефективність системи протиповітряної оборони Москви. Про це повідомив соціолог і публіцист Ігор Ейдман.

Водночас українські військові активно використовують на фронті крилаті ракети "Фламінго", "Рута" та "Нептун". Як заявив президент Володимир Зеленський, до кінця року очікується розгортання їхнього масового виробництва.

Крім того, за даними Bloomberg, уряд Великої Британії нещодавно таємно передав Україні додаткову партію крилатих ракет Storm Shadow, аби Київ міг продовжувати завдавати ударів по цілях на території Росії напередодні зимового періоду.

Інші новини:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Генштаб ЗСУ Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ми трохи відкинули ворога", але бої тривають: ДШВ про ситуацію в Покровську

"Ми трохи відкинули ворога", але бої тривають: ДШВ про ситуацію в Покровську

21:10Фронт
Україна завдала масштабного удару по РФ, зафіксовано пожежі - Генштаб розкрив наслідки

Україна завдала масштабного удару по РФ, зафіксовано пожежі - Генштаб розкрив наслідки

21:08Війна
Серйозне похолодання атакує Україну: де литимуть сильні дощі

Серйозне похолодання атакує Україну: де литимуть сильні дощі

19:40Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Яке місто найстаріше в Україні - як Сталін його перейменував і чому назву зберегли

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 5 листопада: Кроликам - крах, Коням - безнадійність

Китайський гороскоп на завтра 5 листопада: Кроликам - крах, Коням - безнадійність

Таро-прогноз на повню 5 листопада 2025: Левам - прибуток, Скорпіонам - вибір

Таро-прогноз на повню 5 листопада 2025: Левам - прибуток, Скорпіонам - вибір

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях пісочного замку за 17 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях пісочного замку за 17 секунд

Останні новини

21:53

Вапнування ґрунту: садівник пояснив, коли і як проводити процедуру

21:41

Коли поставлять ялинку в Києві 2025 — хто заплатить за святкове диво

21:36

"Я зізнаюся": Олексій Суханов розповів про особисте після поцілунку з чоловіком

21:26

Які прилади не можна вмикати в подовжувач: небезпека більша, ніж здається

21:10

"Ми трохи відкинули ворога", але бої тривають: ДШВ про ситуацію в Покровську

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
21:09

Могилевська розповіла, як її вдома покарає чоловік через поцілунок із Козловським

21:08

Україна завдала масштабного удару по РФ, зафіксовано пожежі - Генштаб розкрив наслідки

20:43

"Зробити Київ непридатним для життя": що готує для українців нова тактика Кремля

20:36

Більше клопоту, ніж задоволення: механік назвав авто, яке постійно ламається

Реклама
20:21

Галкін зробив знаменитим українського хлопчика і перейшов на українську мову

20:21

Пройшов більше 60 км: у ГУР показали, як робот здійснив унікальну операцію з порятунку бійця

20:04

Помер ведучий "Ранкової зірки" Юрій Ніколаєв

19:55

Багато, хто помиляється: які ТОП-7 речей не можна класти у пральну машину

19:47

У "Динамо" назріває рішення щодо тренера:Суркіс розставив крапки над "і"

19:40

Серйозне похолодання атакує Україну: де литимуть сильні дощі

19:26

Пенсія за віком чи інвалідністю: яку краще оформити та чи реально отримувати дві одразу

19:17

Як перестати плакати через цибулю - вчені знайшли простий вихід

19:10

Світло вимикатимуть весь день: Укренерго ввело нові графіки на 5 листопада

19:10

"Яструби" налаштовані серйозно: чи здатні США розвʼязати війну у ВенесуеліПогляд

18:51

"Росія грає ва-банк": експерт розповів, що може статися після штурму Покровська

Реклама
18:50

Такого в історії ще не було: зафіксовано найбільший спалах чорної діри

18:45

Пропозицій від України не буде: Зеленський різко звернувся до Орбана

18:42

Німеччина виділить ЗСУ додаткові мільярди євро: названо суму

18:18

Європейські суди вважають ВАКС та антикорупційну вертикаль в Україні порушниками фундаментальних принципів прав людини, – адвокат

18:13

Що зробити, щоб кіт линяв менше: секрет, про який не здогадуються господарі

18:05

Фатальна помилка: що категорично не можна висаджувати після часнику

17:43

Валюта раптово полетіла вниз: новий курс НБУ на 5 листопада

17:41

Образи за 54.5 тисячі та 150 кг одягу: Міс Україна Всесвіт-2025 прибула на конкурс

17:41

Людям, народженим у ці місяці, уготована важлива місія

17:38

Путін підписав указ про безперервну мобілізацію в Росії - що зміниться

17:38

Росіяни вбили двох цивільних і собаку, які йшли під білим прапором

17:29

Операція ЗСУ на фронті: військовий розповів про зачистку в стратегічному місті

17:18

Покровськ лише початок - в Раді назвали справжні цілі Путіна щодо України

17:17

Безкоштовне тепло або штраф: чи дозволено українцям збирати дрова біля дороги

17:16

Віра Брежнєва стала мамою для нового члена сім'ї - деталіВідео

17:14

Рішення Трампа ключове: Зеленський пояснив, що може стримати Путіна від агресії

17:11

Зеленський приїхав під Покровськ - перші подробиціФотоВідео

16:52

Штраф за зайву вагу і бороду: найабсурдніші шлюбні контракти

16:41

Путін може сам оголосити про закінчення війни - коли інтенсивність боїв впадеВідео

16:25

Водіїв штрафують за їзду в лівій смузі: коли доведеться сплатити 4000 гривень

Реклама
16:21

Чи проб’є долар чергову "стелю": свіжий прогноз фінансових аналітиків

16:19

Вийде у кожного: простий рецепт рум'яного домашнього хліба

16:13

Циркове шоу зі саундтреком від MONATIK відправляється у всеукраїнський тур

16:01

Якщо не знати, можна "вбити" гаджет: як безпечно очистити USB-порт телефону

16:00

"Трусить" 6-бальний шторм: країну накрила найсильніша магнітна буря

15:40

Як листопад змінить ваше життя: нумерологічний прогноз за числом долі

15:37

Вакарчук вперше показався в обіймах коханої та згадав про колишню - деталі

15:32

Простіше, ніж вінегрет: шикарний рецепт салату з бурякомВідео

15:24

Росія приховувала 200 років - яке відкриття про Одесу змінило підручники історіїВідео

15:20

Втамувати спрагу все дорожче: в Україні різко підскочили ціни на популярні товари

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти