Україна завдала масштабного удару по РФ, зафіксовано пожежі - Генштаб розкрив наслідки

Сили оборони завдали серії успішних ударів по ключових нафтопереробних і нафтохімічних підприємствах Росії, в Генштабі розкрили деталі.

Україна завдала масштабного удару по РФ, зафіксовано пожежі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Сили оборони завдали удари по стратегічних цілях вглибині Росії

Уражено один із найбільших російських НПЗ

Сили оборони завдали масованого удару по Росії та військових об'єктах окупаційних військ РФ на тимчасово окупованих територіях України. Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Генеральний штаб України повідомив, що в ніч на 4 листопада Сили оборони завдали ударів по інфраструктурі підприємства "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області РФ. Це один із найбільших російських нафтопереробних заводів із потужністю до 18 млн тонн на рік, який забезпечує паливом російські окупаційні війська. Зафіксовано влучання по об’єкту та займання в районі цілі, масштаб пошкоджень уточнюється.

Крім того, ударів зазнало підприємство "Стерлитамакский нефтехимический завод" у Башкортостані — основний виробник компонентів для авіаційного гасу, який використовується у виробництві високоякісного авіаційного пального.

"За попередньою інформацією значних ушкоджень зазнав один із цехів підприємства. Цей нафтохімічний завод" входить до російського холдингу "Росхим". Результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Генеральний штаб України також підтвердив результати попередніх ударів. Так, на тимчасово окупованій території Херсонщини було уражено склад із паливно-мастильними матеріалами російських військ. Унаслідок атаки знищено близько двадцяти еластичних резервуарів загальним об’ємом близько 900 кубічних метрів ПММ, а також дві насосні станції.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - резюмували в Генштабі.

Ракети українського виробництва і дальність їх ударів / Інфографіка: Главред

