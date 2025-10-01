Рус
Росія вдарила КАБами і ракетами по Харкову: спалахнули пожежі, є постраждалі

Анна Ярославська
1 жовтня 2025, 06:41
326
Пожежі в місті локалізовано, працюють рятувальники.
Наслідки атаки на Харків
У ДСНС розкрили наслідки атаки на Харків / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • РФ масовано атакувала Харків
  • Зруйновано приватні будинки, горіли торгові павільйони та гаражі
  • За попередніми даними, постраждали 5 осіб

Уночі 1 жовтня в Харкові прогриміла серія вибухів. Армія РФ масовано атакувала місто керованими авіаційними бомбами (КАБ) і балістичними ракетами. У місті зруйновано приватні будинки, спалахнули пожежі. Є постраждалі.

Як повідомили в ДСНС, військові країни-агресора завдали ударів керованими авіабомбами та ракетами по Харкову, передмістю та Чугуївському району.

відео дня

У Київському районі горіли торгові павільйони на площі 2800 кв. м.

У Салтівському районі зруйновано житловий будинок із подальшим загорянням, а також сталася пожежа і руйнування гаражів на площі 350 кв. м.

За попередніми даними, постраждали п'ятеро осіб.

Пожежі локалізовано, тривають ліквідаційні роботи. На місцях працюють підрозділи ДСНС, піротехніки, психологи, кінологи та добровільні пожежники.

  • Наслідки атаки на Харків
    Наслідки атаки на Харків Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Харків
    Наслідки атаки на Харків Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Харків
    Наслідки атаки на Харків Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Харків
    Наслідки атаки на Харків Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Харків
    Наслідки атаки на Харків Фото: ДСНС

Повітряні атаки РФ по Україні

Як писав Главред, вночі 30 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. У Чернігівській області частина жителів залишилася без електропостачання. Є пошкодження на Київщині та Дніпропетровщині.

У Сумській області загинула сім'я з двома дітьми. У селі Чернеччина Краснопільської громади з-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих - батьків та їхніх синів 6 і 4 років.

Остання масштабна атака Росії проти України 28 вересня тривала понад 12 годин. Окупанти запустили майже 500 ударних дронів і понад 40 ракет, серед яких були й "Кинджали".

За даними ДСНС, постраждали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури в Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Коли буде новий обстріл України: думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що країна-агресор РФ готується до нового масованого обстрілу України. Він може бути вже через 7-10 діб. Повторити атаку в короткий проміжок часу буде проблематично. Наразі ворог удосконалює тактику завдання ударів по українських об'єктах.

"Якщо ми раніше говорили, що по 200-230 дронів РФ виробляє на добу, то сьогодні ні. Зараз ми знову повертаємося в розрахунок десь 100-150 дронів", - зазначив Олег Жданов.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова новини України пожежа війна Росії та України Ракетна атака на Україну





