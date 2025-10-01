Росія вдарила КАБами і ракетами по Харкову: спалахнули пожежі, є постраждалі

Пожежі в місті локалізовано, працюють рятувальники.

https://glavred.net/war/rossiya-udarila-kabami-i-raketami-po-harkovu-vspyhnuli-pozhary-est-postradavshie-10702820.html Посилання скопійоване

У ДСНС розкрили наслідки атаки на Харків / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

РФ масовано атакувала Харків

Зруйновано приватні будинки, горіли торгові павільйони та гаражі

За попередніми даними, постраждали 5 осіб

Уночі 1 жовтня в Харкові прогриміла серія вибухів. Армія РФ масовано атакувала місто керованими авіаційними бомбами (КАБ) і балістичними ракетами. У місті зруйновано приватні будинки, спалахнули пожежі. Є постраждалі.

Як повідомили в ДСНС, військові країни-агресора завдали ударів керованими авіабомбами та ракетами по Харкову, передмістю та Чугуївському району.

відео дня

У Київському районі горіли торгові павільйони на площі 2800 кв. м.

У Салтівському районі зруйновано житловий будинок із подальшим загорянням, а також сталася пожежа і руйнування гаражів на площі 350 кв. м.

За попередніми даними, постраждали п'ятеро осіб.

Пожежі локалізовано, тривають ліквідаційні роботи. На місцях працюють підрозділи ДСНС, піротехніки, психологи, кінологи та добровільні пожежники.

Повітряні атаки РФ по Україні

Як писав Главред, вночі 30 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. У Чернігівській області частина жителів залишилася без електропостачання. Є пошкодження на Київщині та Дніпропетровщині.

У Сумській області загинула сім'я з двома дітьми. У селі Чернеччина Краснопільської громади з-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих - батьків та їхніх синів 6 і 4 років.

Остання масштабна атака Росії проти України 28 вересня тривала понад 12 годин. Окупанти запустили майже 500 ударних дронів і понад 40 ракет, серед яких були й "Кинджали".

За даними ДСНС, постраждали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури в Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Коли буде новий обстріл України: думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що країна-агресор РФ готується до нового масованого обстрілу України. Він може бути вже через 7-10 діб. Повторити атаку в короткий проміжок часу буде проблематично. Наразі ворог удосконалює тактику завдання ударів по українських об'єктах.

"Якщо ми раніше говорили, що по 200-230 дронів РФ виробляє на добу, то сьогодні ні. Зараз ми знову повертаємося в розрахунок десь 100-150 дронів", - зазначив Олег Жданов.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред