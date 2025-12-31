Переможниця "Холостяка" Надін розповіла про страждання

Надін Головчук поділилася своїм сумним фото.

Надін Головчук поділилася сумом / Колаж Главред, фото Instagram/nadin.holovchuk

Переможниця романтичного реаліті "Холостяк 14" Надін Головчук несподівано поділилася фото, яке наводить на думку, що у Надін не все добре.

На своїй сторінці в Instagram Надін опублікувала фото, як гуляє вечірнім Києвом під легким снігом. З фото видно, що у Надін заплакане обличчя.

"А я далі радію дрібницям, хоча на душі дуже боляче", - написала молода жінка.

Надін Головчук поділилася болем / Фото Instagram/nadin.holovchuk

На фото поруч із переможницею телепроєкту не було її коханого - Тараса Цимбалюка. Що означають ці емоції дівчини, наразі невідомо.

Раніше Надін опублікувала в соцмережі фотографію з обручкою, яку їй подарував у фіналі Тарас, тим самим ознаменувавши його вибір. Переможниця зазначила, що першою поділилася новиною з батьками.

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

