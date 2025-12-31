Переможниця "Холостяка" Надін розповіла про страждання

Коротко:
- Від чого сумує Головчук
- Що вона написала
Переможниця романтичного реаліті "Холостяк 14" Надін Головчук несподівано поділилася фото, яке наводить на думку, що у Надін не все добре.
На своїй сторінці в Instagram Надін опублікувала фото, як гуляє вечірнім Києвом під легким снігом. З фото видно, що у Надін заплакане обличчя.
"А я далі радію дрібницям, хоча на душі дуже боляче", - написала молода жінка.
На фото поруч із переможницею телепроєкту не було її коханого - Тараса Цимбалюка. Що означають ці емоції дівчини, наразі невідомо.
Раніше Надін опублікувала в соцмережі фотографію з обручкою, яку їй подарував у фіналі Тарас, тим самим ознаменувавши його вибір. Переможниця зазначила, що першою поділилася новиною з батьками.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред повідомляв, що Тарас Тополя визвірився на журналістку на питання про розлучення - на початку грудня він і Олена Тополя оголосили про розставання після 12 років разом.
Раніше також Принц Вільям і Кейт Міддлтон поділилися своїми улюбленими фотографіями 2025 року , які раніше не публікувалися, напередодні нового року.
Вас також може зацікавити:
- "Свєта, я всьо": Цимбалюк відповів на чутки про роман із колишньою після "Холостяка"
- "Це нелегко": Половинкина в сльозах прийняла поразку у фіналі "Холостяка"
- Шкода, що виграла: переможниця "Холостяка" зробила несподівані заяви
Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред