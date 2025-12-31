Рус
Переможниця "Холостяка" Надін розповіла про страждання

Олена Кюпелі
31 грудня 2025, 18:32оновлено 31 грудня, 19:03
Надін Головчук поділилася своїм сумним фото.
Надін Головчук поділилася сумом
Надін Головчук поділилася сумом / Колаж Главред, фото Instagram/nadin.holovchuk

Коротко:

  • Від чого сумує Головчук
  • Що вона написала

Переможниця романтичного реаліті "Холостяк 14" Надін Головчук несподівано поділилася фото, яке наводить на думку, що у Надін не все добре.

На своїй сторінці в Instagram Надін опублікувала фото, як гуляє вечірнім Києвом під легким снігом. З фото видно, що у Надін заплакане обличчя.

"А я далі радію дрібницям, хоча на душі дуже боляче", - написала молода жінка.

Надін Головчук поділилася болем
Надін Головчук поділилася болем / Фото Instagram/nadin.holovchuk

На фото поруч із переможницею телепроєкту не було її коханого - Тараса Цимбалюка. Що означають ці емоції дівчини, наразі невідомо.

Раніше Надін опублікувала в соцмережі фотографію з обручкою, яку їй подарував у фіналі Тарас, тим самим ознаменувавши його вибір. Переможниця зазначила, що першою поділилася новиною з батьками.

Раніше Главред повідомляв, що Тарас Тополя визвірився на журналістку на питання про розлучення - на початку грудня він і Олена Тополя оголосили про розставання після 12 років разом.

Раніше також Принц Вільям і Кейт Міддлтон поділилися своїми улюбленими фотографіями 2025 року , які раніше не публікувалися, напередодні нового року.

Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Відключення світла в Україні - графіки на 31 грудня (оновлюється)

11:35

Майже 100 годин без світла: у Вишгороді відновили електропостачання

11:28

Гороскоп на завтра 1 січня: Левам - сюрпризи, Стрільцям - приємна зустріч

11:26

69-річний Мел Гібсон покинув 35-річну маму своєї дитини

11:18

Звертатися до ворожок - тяжкий гріх: священик пояснив, чим це загрожуєВидео

11:12

Росіянам втерли носа: над містом на Донеччині підняли український прапор

11:05

Жодної цвілі та нальоту: "ледачий" спосіб робить душ ідеально чистим за хвилинуВидео

11:03

Святкова класика СРСР: як виглядав новорічний стіл практично в кожній сім’ї

10:25

Європа налаштована скептично: про що попереджали Зеленського перед зустріччю з Трампом

10:13

Слава Камінська показала доньку, яка підросла: який у неї вигляд

