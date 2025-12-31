Рус
Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського - Лукашенко

31 грудня 2025, 17:28
31 грудня 2025, 17:28
За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.
Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського
Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru, скріншот із відео

Коротко:

  • Лукашенко назвав "атаку" на резиденцію Путіна "найдикішим тероризмом"
  • Розвідка України довела, що інформація про нібито атаку на резиденцію Путіна є фейком

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи заяви про нібито атаку дронів на резиденцію диктатора РФ Володимира Путіна, заявив, що Росія має технічні можливості для удару по резиденції президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє білоруське державне агентство "Белта".

Лукашенко назвав "атаку" на резиденцію Путіна "найдикішим тероризмом на найвищому державному рівні", зазначивши, що робить такі висновки, зважаючи на те, як подається інформація про інцидент.

відео дня

Він також висловив припущення про можливу причетність української сторони, заявивши, що "підозрює, хто стоїть за Володимиром Олександровичем Зеленським", і додав, що в разі причетності президента України той "міг не усвідомлювати наслідків".

За словами Лукашенка, у Росії були і залишаються всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там. Він також розповів, що після першого застосування ракети "Ліщина" деякі представники російського керівництва нібито пропонували завдати повторного удару "по центрах ухвалення рішень", проте Володимир Путін, за його словами, відкинув цю ідею.

Крім того, Лукашенко заявив, що з початку повномасштабної війни жодна зі сторін нібито не намагалася атакувати перших осіб держав. Він підкреслив, що удар по резиденції Путіна, яка, за його словами, часто буває порожньою під час візитів іноземних гостей, не мав би військового значення і не вплинув би на ситуацію на фронті.

Тим часом, Служба зовнішньої розвідки України повідомила про масштабну інформаційну операцію Росії, спрямовану на дискредитацію України та зрив домовленостей між президентами України та США.

За даними розвідки, Кремль звинуватив Україну в нібито спробі атаки на резиденцію Володимира Путіна з використанням 91 безпілотника.

Розвідка нагадує, що Росія не вперше маніпулює подібними темами: у травні 2023 року повідомляла про атаку дронів на Кремль, а в травні 2025 року - про нібито загрозу для гелікоптера Путіна під час візиту в Курську область.

Українська розвідка попереджає, що цей фейк є реакцією Кремля на прогрес у переговорах України і США і може бути використаний для виправдання майбутніх атак по Україні та дискредитації українського керівництва.

Атака на резиденцію Путіна - що відомо

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що нібито Київ у ніч на 29 грудня здійснив атаку безпілотниками на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

Крім того, помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що під час останньої розмови президент США Дональд Трамп нібито висловив солідарність із Володимиром Путіним через удари ЗСУ по російських об'єктах.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський спростував поширювану Москвою провокаційну інформацію. За його словами, таким чином Росія готує ґрунт для нанесення ударів по урядових будівлях у Києві.

Аналітики ISW зазначають, що російська влада намагається узгодити суперечливі версії подій 28-29 грудня. За даними ISW, немає жодних відео- або фотодоказів, які зазвичай з'являються після глибоких ударів по території РФ, і які могли б підтвердити твердження про загрозу для путінської резиденції в Новгородській області.

Про персону: Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко - білоруський політик і державний діяч. На посаді президента Білорусі понад 30 років - з 20 липня 1994 року.

З 2020 року Україна, США, Канада, ЄС та низка інших держав не визнають його президентом Білорусі.

Це сталося після того, як президентські вибори в Білорусі 2020 року були розкритиковані через масштабні фальсифікації та викликали масштабні протестні акції у країні.

У 2022 році Лукашенко підтримав повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Він надав окупантам територію Білорусі для здійснення військової інтервенції на українську територію та здійснення ракетних обстрілів, пише Вікіпедія.

