Вимкнення світла 1 січня: в Укренерго розповіли, чи будуть обмеження в четвер

Графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності будуть введені для промислових та побутових споживачів.

Відключення світла 1 січня

У четвер, 1 січня, в Україні вводяться графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть в усіх регіонах. Про це повідомляє НЕК "Укренерго"

Причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на ключові енергооб’єкти.

Крім того, для промислових споживачів застосовуватимуться графіки обмеження потужності. Ці заходи спрямовані на стабілізацію енергосистеми, яка зазнала значних пошкоджень від ворожих ударів.

В компанії попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись, тому українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - йдеться у повідомленні.

Чи можуть росіяни зробити блекаут по всій Україні - думка експерта

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначає, що наразі Росія не здатна одночасно "погасити" всю Україну. Причиною цього є суттєве посилення систем протиповітряної оборони, а також накопичений значний досвід із підтримання стабільної роботи енергосистеми. За таких умов повний блекаут по всій країні став набагато менш імовірним.

"При цьому вони "відкушують" регіони, заганяючи їх у темряву", - вказав експерт.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, 27 грудня, у Києві та Київській області, через ворожі атаки на енергетичні об’єкти, залишаються без електропостачання понад 500 тисяч споживачів, а на Чернігівщині - понад 22 тисячі. Виконуючий обов'язки міністра енергетики Артем Некрасов розповів, що ворог цілив по об'єктах генерації, передачі та розподілу електроенергії. Атаки почалися вночі та тривали протягом дня.

Нещодавно експерт з енергетики, очільник Ліги Енергетичного Розвитку України Олександр Голіздра розповідав, чи вплинуть сильні морози на відключення світла. Він запевнив, що короткочасні морози на 2 доби не спричинять критичної ситуації.

Нагадаємо, Литва передала Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції в рамках механізму цивільного захисту ЄС. Отримана ТЕС зможе забезпечити світлом до 1 мільйона споживачів.

