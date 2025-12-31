Ціна порадує українців вже в січні - яка категорія продуктів подешевшає на 10-15%

На початку 2026 року українців очікує зниження цін на деякі продукти після новорічного подорожчання.

Ціни на вершкове масло зміняться / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези Марчука:

Після новорічних свят в Україні подешевшають молочні продукти

Найбільше знизяться ціни на вершкове масло та вершки

У січні–лютому здешевлення може становити 10-15%

Після новорічного ажіотажу на українців чекають приємні зміни на полицях магазинів. Попри традиційне зростання цін, січень та лютий 2026 року принесуть суттєве здешевлення молочних продуктів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За словами експерта, зараз на складах переробних підприємств накопичилися великі запаси продукції з високим відсотком жирності. Це змушує рітейлерів поступово переглядати цінники в бік зниження.

Найбільше потішать ціною вершкове масло, вершки та інші жирні молочні продукти. Марчук прогнозує, що пік здешевлення припаде на перший місяць нового року, коли споживчий попит природно вщухне після свят.

"Вже зараз ціни на цю продукцію на прилавках магазинів почали знижуватися. А з січня, коли зменшиться попит населення, відбудеться ще більше зниження ціни - на 10-15%. Тож молочна продукція високої жирності з нового року стане більш доступною, відповідно, ціна порадує українців", - спрогнозував він.

В коментарі Главреду аналітик асоціації 'Український клуб аграрного бізнесу" Максим Гопка розповів, що у січні 2026 року в Україні очікується сезонне зростання цін на м’ясо та м’ясопродукти. Подорожчання становитиме близько 5-7% і буде зумовлене традиційно високим попитом після свят.

За його словами, ситуація зі свининою залишатиметься відносно стабільною завдяки імпорту, який покриває внутрішні потреби ринку. Натомість яловичина може й надалі дорожчати через дефіцит поголів’я.

"Незважаючи на достатню пропозицію тваринного білка на внутрішньому ринку, на кінцеву вартість продукції тиснутимуть відключення електроенергії та поступове збільшення вартості кормів, зокрема соняшникового шроту, що безпосередньо впливає на собівартість курятини", - пояснив він.

Як повідомляв Главред, ціни на курячі яйця в Україні після Нового року зростуть приблизно на 10%. Подорожчання пов’язане зі зростанням попиту перед святами, скороченням виробництва в домашніх господарствах, а також високими витратами на корми, логістику та електроенергію.

Також наприкінці 2025 року в Україні подорожчали молочні продукти. За даними Мінфіну, зросли ціни на вершкове масло, кисломолочний і твердий сир.

Крім цього, з січня 2026 року ціни на базові продукти можуть зрости, але різкого подорожчання цукру не очікується. Економіст Володимир Чиж зазначив, що у 2026 році його вартість цукру коливатиметься в межах 40-48 грн за кілограм.

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

