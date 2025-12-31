Росіяни прорвалися і наступають на Сумщині: в ЗСУ розповіли про ситуацію

Що відомо:
- Ворог утримує позиції в селищі Грабовське на Сумщині
- Росіяни намагалися атакувати населені пункти північніше
- Сили оборони відбили просування
Росіяни утримують позиції в селищі Грабовське на Сумщині й намагалися здійснити атаки на населені пункти північніше. Проте Сили оборони вже вживають заходів для ліквідації ворога. Про це повідомив начальник Управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в телеефірі телемарафону.
За словами речника, російські війська змогли зафіксуватися безпосередньо в селищі Грабовське. Водночас аналогічна спроба ворога створити виступ поблизу селища Покровка зазнала поразки.
"Якщо з хороших новин, то вони намагались створити також наступ північніше там, де селище Покровка. Теж заходили на один кілометр, але ось, буквально на днях він був остаточно зачищений, їх звідти вибили. В Грабовському вони поки що зберігаються, подивимось, як буде далі", - розповів він.
Трегубов підкреслив, що наразі на кордоні Сумщини не спостерігається великого накопичення особового складу РФ для повномасштабного наступу. Дії ворога мають характер спорадичних атак у різних точках.
"Не скільки намагання продавити конкретно у Грабовському, скільки були спроби у тій же Покровці, у Веселому трішки давили. Це було схоже на промацування нашого кордону в різних його точках", - пояснив речник.
Скільки ще зможе воювати Росія - думка генерала
Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів в інтерв'ю Главреду, що Росія здатна вести війну у нинішньому темпі орієнтовно до кінця 2026 року. Водночас, за його словами, Кремль готується до можливого збройного протистояння з окремими країнами НАТО у 2028 році.
Романенко стверджує, що під загрозою опинилися Балтійські країни та, ймовірно, Польща. Москва ще з 2014 і 2022 років усвідомлює, що її конвенційний військовий потенціал перевищує можливості європейських держав, що стало підґрунтям для агресії проти Молдови, Грузії та України.
Ситуація на Сумщині - новини за темою
Нагадаємо, 28 грудня начальник управління комунікацій ЗСУ Віктор Трегубов повідомив, що у село Грабовське на Сумщині зайшли від 30 до 100 російських військових. За його словами, окупанти не намагаються перерізати логістику українських військ, а просто просуваються на лінії зіткнення.
Також раніше російські окупанти прорвалися в село Грабовське, викрали понад 50 осіб, переважно літніх, і переправили на територію РФ для "фільтрації". Українські військові відійшли з кількох позицій.
Як повідомляв Главред, Росія захопила 52 цивільних, серед них дітей, та 13 українських військових у селі Грабовське. Президент Зеленський наголосив, що українські сили не обстріляли ворога, щоб не нашкодити цивільним.
Читайте також:
- Ситуація інша, ніж здається: Сирський розповів про деталі боїв у Покровську
- "Ухвалено стратегічне рішення": стало відомо, чи покинуть ЗСУ Покровськ
- Критично для ворога на фронті: партизани влаштували диверсію на території РФ
Про персону: Віктор Трегубов
Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".
Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.
Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.
У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред