Росіяни прорвалися і наступають на Сумщині: в ЗСУ розповіли про ситуацію

Руслана Заклінська
31 грудня 2025, 19:30
Сили оборони вибили окупантів з-під Покровки.
Росіяни прорвалися і наступають на Сумщині: в ЗСУ розповіли про ситуацію
ЗСУ зачистили Покровку на Сумщині / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, 155 окрема механізована бригада

Що відомо:

  • Ворог утримує позиції в селищі Грабовське на Сумщині
  • Росіяни намагалися атакувати населені пункти північніше
  • Сили оборони відбили просування

Росіяни утримують позиції в селищі Грабовське на Сумщині й намагалися здійснити атаки на населені пункти північніше. Проте Сили оборони вже вживають заходів для ліквідації ворога. Про це повідомив начальник Управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в телеефірі телемарафону.

За словами речника, російські війська змогли зафіксуватися безпосередньо в селищі Грабовське. Водночас аналогічна спроба ворога створити виступ поблизу селища Покровка зазнала поразки.

"Якщо з хороших новин, то вони намагались створити також наступ північніше там, де селище Покровка. Теж заходили на один кілометр, але ось, буквально на днях він був остаточно зачищений, їх звідти вибили. В Грабовському вони поки що зберігаються, подивимось, як буде далі", - розповів він.

Трегубов підкреслив, що наразі на кордоні Сумщини не спостерігається великого накопичення особового складу РФ для повномасштабного наступу. Дії ворога мають характер спорадичних атак у різних точках.

"Не скільки намагання продавити конкретно у Грабовському, скільки були спроби у тій же Покровці, у Веселому трішки давили. Це було схоже на промацування нашого кордону в різних його точках", - пояснив речник.

Скільки ще зможе воювати Росія - думка генерала

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів в інтерв'ю Главреду, що Росія здатна вести війну у нинішньому темпі орієнтовно до кінця 2026 року. Водночас, за його словами, Кремль готується до можливого збройного протистояння з окремими країнами НАТО у 2028 році.

Романенко стверджує, що під загрозою опинилися Балтійські країни та, ймовірно, Польща. Москва ще з 2014 і 2022 років усвідомлює, що її конвенційний військовий потенціал перевищує можливості європейських держав, що стало підґрунтям для агресії проти Молдови, Грузії та України.

Ситуація на Сумщині - новини за темою

Нагадаємо, 28 грудня начальник управління комунікацій ЗСУ Віктор Трегубов повідомив, що у село Грабовське на Сумщині зайшли від 30 до 100 російських військових. За його словами, окупанти не намагаються перерізати логістику українських військ, а просто просуваються на лінії зіткнення.

Також раніше російські окупанти прорвалися в село Грабовське, викрали понад 50 осіб, переважно літніх, і переправили на територію РФ для "фільтрації". Українські військові відійшли з кількох позицій.

Як повідомляв Главред, Росія захопила 52 цивільних, серед них дітей, та 13 українських військових у селі Грабовське. Президент Зеленський наголосив, що українські сили не обстріляли ворога, щоб не нашкодити цивільним.

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

війна в Україні Сумська область новини Сумської області війна Росії та України





Вимкнення світла 1 січня: в Укренерго розповіли, чи будуть обмеження в четвер

Вимкнення світла 1 січня: в Укренерго розповіли, чи будуть обмеження в четвер

19:15Енергетика
"Віримо в мир": Зеленський із дружиною привітали українців із Новим роком

"Віримо в мир": Зеленський із дружиною привітали українців із Новим роком

18:33Україна
