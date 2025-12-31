Головком підкреслив, що цьогоріч Україна довела ворогу і всьому світу просту істину, що найсильніший аргумент - це Збройні сили України.

Сирський розкрив, скільки окупантів українські воїни знешкодили у 2025 році

Олександр Сирський привітав українських військових з Новим роком

Генерал підсумував результати року та подякував військовим за їхню службу і мужність

Він заявив, що Сили оборони знешкодили майже 420 тисяч окупантів в у 2025 році

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський привітав україських військових з Новим роком. Він підсумував результати року та подякував військовим за їхню службу і мужність.

У 2025 році українські воїни змогли знешкодити сотні тисяч ворожих солдатів, що підтверджує ефективність Сил оборони. Про це Олександр Сирський повідомив у Facebook.

Головнокомандувач підкреслив, що цього року Україна довела всьому світу просту істину - найсильнішим українським аргументом є ЗСУ. За його словами, далекобійні удари, сучасні технології та рішучість щодня послаблюють воєнну машину агресора, знищують його військово-промисловий комплекс та нафтопереробні заводи.

"Ми маємо одну з найсильніших і найдосвідченіших армій у світі. І майже 420 тисяч знешкоджених російських окупантів тільки за цей рік - яскраве тому свідчення", - зазначив він.

Сирський побажав військовим у новому році стійкості, сили та віри. Він зазначив, що українські воїни мають повернутися до своїх рідних, які щодня чекають їх із фронту, підтримують і живуть надією на зустріч.

Яка мета росіян - прогноз генерала ЗСУ

Військовий аналітик, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначив, що прагнення захопити великі обласні центри залишається для Росії постійною метою. На його думку, такі міста, як Дніпро і Запоріжжя, становлять для Москви особливий інтерес. При цьому експерт підкреслив, що наразі у російських військ недостатньо ресурсів для їх взяття.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що після втрати Сіверська командирів двох бригад знімають за неправдиві доповіді. Причиною звільнення є неправдиві доповіді командування про ситуацію на позиціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що військовий попередив про загрозу нового штурму РФ. Росіяни в рази збільшили кількість FPV-дронів на одному з напрямків.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупаційні війська оголосили про повну окупацію міста Сіверськ у Бахмутському районі Донецької області.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

