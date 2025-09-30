РФ атакувала Україну дронами: є 'прильоти', частина Чернігівщини без світла

Сили ППО збили/придушили 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Унаслідок атаки дронів є "прильоти" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Коротко:

РФ атакувала Україну 65 дронами

Під удар потрапила Київщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина

46 ворожих БпЛА було збито/придушено

Російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. У Чернігівській області частина жителів залишилася без електропостачання. Є пошкодження на Київщині та Дніпропетровщині.

У Сумській області загинула сім'я з двома дітьми.

Атака на Київщину

У ніч на 30 вересня армія РФ атакувала дронами Київську область. Працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

У пресслужбі Київської області повідомили, що влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. Пошкоджено житловий приватний будинок, господарські будівлі та автомобіль.

Унаслідок ворожої атаки в Броварському районі постраждала жінка 1950 року народження. У неї гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз. Уся необхідна медична допомога була надана на місці.

Атака на Чернігівщину

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що Ніжинський район атакували ворожі безпілотники, попередньо "Герані".

На місцях влучень виникли пожежі - загоряння ліквідували. Був "приліт" по об'єкту енергетичної інфраструктури.

"Понад 26 тисяч абонентів у Бобровиці та прилеглих населених пунктах - без електропостачання. Енергетики вже працюють - відновлювальні роботи тривають", - розповів Чаус.

Загалом за минулу добу ворог 20 разів атакував Чернігівщину. Вибухи гриміли в 13 населених пунктах області. Крім Ніжинського району під ударом опинилися Корюківський та Новгород-Сіверський райони.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Атака на Дніпропетровську область

Вночі в Дніпропетровській області працювали сили ППО. За даними ПВК, захисники неба знищили 5 безпілотників.

Як повідомили в Дніпропетровській ОВА, по Павлоградському району агресор поцілив БпЛА. Пошкоджено інфраструктуру.

Постраждала й Нікопольщина. По райцентру ворог бив із важкої артилерії. Наслідки уточнюються.

"Зранку противник вдарив КАБами по Покровській громаді Синельниківщини. Виникли дві пожежі. Люди не постраждали", - зазначив голова ОВА Сергій Лисак.

Атака на Сумщину

Як писав Главред, уночі 30 вересня російська окупаційна армія завдала удару по житловому будинку в Сумській області. Внаслідок атаки в селі Чернеччина Краснопільської громади загинуло подружжя з двома маленькими дітьми.

З-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих - батьків та їхніх синів 6 і 4 років.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 30 вересня (з 21:00 29 вересня) армія РФ атакувала Україну 65 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів за напрямками.

Як повідомили у ЗС ЗСУ, за попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/пригнічено 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

"Атака триває - на півночі та сході увійшли нові групи ударних БПЛА. Дотримуйтесь запобіжних заходів", - додали у ЗС ЗСУ.

Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Коли буде новий обстріл України: думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що країна-агресор РФ готується до нового масованого обстрілу України. Він може бути вже через 7-10 діб. Повторити атаку в короткий проміжок часу буде проблематично. Наразі ворог удосконалює тактику завдання ударів по українських об'єктах.

"Якщо ми раніше говорили, що по 200-230 дронів РФ виробляє на добу, то сьогодні ні. Зараз ми знову повертаємося в розрахунок десь 100-150 дронів", - зазначив Олег Жданов.

Інші новини:

