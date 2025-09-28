'Свічки, квіти й іграшки': кияни вшанували пам'ять загиблої від удару РФ 12-річної Саші

Однокласники несуть квіти і свічки до зруйнованого будинку на пам’ять про загиблу 12-річну дівчинку.

https://glavred.net/war/svechi-cvety-i-igrushki-kievlyane-pochtili-pamyat-pogibshey-12-letney-sashi-10702064.html Посилання скопійоване

Сусідка розповіла, що загибла дівчинка була активною, займалася спортом та вчила англійську / Колаж: Главред, фото: .facebook.com/school159Kyiv, facebook.com/hristina.kocira

Коротко:

Росія вночі 28 вересня обстріляла Київ, загинули 4 людини

Серед загиблих — 12-річна дівчинка Саша

Рятувальники евакуювали потерпілих, одна жінка у реанімації

Вночі неділі, 28 вересня, російські військові здійснили масовану атаку на Україну з головним ударом по Києву. Внаслідок обстрілу загинуло четверо людей у столиці, серед них 12-річна дівчинка Саша.

На третьому поверсі зруйнованого будинку мешкала дівчинка, яка загинула під час обстрілу. Її мама наразі перебуває у лікарні у важкому стані, про це йдеться у повідомленні на Facebook.

відео дня

На четвертому поверсі жила самотня жінка, яка понад десять років після інсульту прикута до ліжка. Вона встигла зателефонувати людям, які їй допомагають, щоб попередити про обстріл. Згодом рятувальники врятували її — вона потерпіла від отруєння димом і перебуває у реанімації.

На п’ятому поверсі жила ще одна самотня жінка з ДЦП, яка торік також зламала ногу. Її подруга дитинства, що живе у сусідньому будинку, шукає інформацію про її стан, оскільки її немає у жодних списках постраждалих, і ніхто не виходив із квартири під час тривоги.

Однокласники загиблої дівчинки несуть квіти, іграшки і свічки, вшановуючи пам'ять.

Жінка, яка допомагала лежачій постраждалій після інсульту, плаче, згадуючи, що колись теж жила у цьому будинку.

Сусідка Людмила поділилась із журналістам "Радіо Свобода" спогадами про загиблу дівчинку:

"Просто в їхню квартиру (прилетіло – ред.)… Така дитинка в них весела – спортом, англійською займалася. Така активна. І в Канаді вона була. Були за кордоном, приїхали в школу. Дуже чудове дитя.", – розповіла жінка.

Кияни створили імпровізований меморіал біля будинку, де загинула 12-річна дівчинка: відео

Київ / Фото: Скріншот

Удар по Україні 28 вересня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, остання масштабна атака Росії проти України тривала понад 12 годин і була свідомим терором, спрямованим проти мирних міст. Про це написав президент Володимир Зеленський, уточнивши, що агресор запустив майже 500 ударних дронів і понад 40 ракет, серед яких були й "Кинджали".

У ніч на 28 вересня Росія знову обстріляла Київ. У Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах постраждали житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури, повідомили в ДСНС.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, вибухи в столиці лунали всю ніч і вранці. Внаслідок масованого удару загинули двоє людей, ще десять отримали поранення.

Читайте також:

Про джерело: Радіо Свобода Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред