Хворі та безграмотні: Коордштаб уперше назвав кількість полонених росіян в Україні

Тільки 7% полонених росіян мають вищу освіту, тоді як 30% не закінчили навіть школу.

Коордштаб уперше назвав кількість полонених росіян в Україні / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу Лубінця

Коротко:

Кількість росіян, які здаються в полон, щороку зростає

У середньому щотижня здаються від 60 до 90 військових РФ

В Україні понад 10 тисяч російських військових потрапили в полон від початку повномасштабного вторгнення. Серед них зростає кількість іноземних найманців. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Проєкт "Хочу жити" вперше публікує комплексну статистику щодо понад 10 000 російських військовослужбовців, які потрапили в полон за час повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні. відео дня

За даними проєкту, кількість росіян, які здаються в полон, щороку зростає. У неповному 2025 році в полон потрапило більше військових, ніж за 2022 і 2023 роки разом узяті.

У середньому щотижня здаються від 60 до 90 військових РФ, а в серпні 2024 року цей показник сягав 350 осіб на тиждень. З червня 2023 року російські солдати потрапляють у полон частіше, ніж українські в російський.

Найбільше полонених зафіксовано в Покровському та Бахмутському районах Донецької області, Курській області та Пологівському районі Запорізької області.

У 2025 році різко зросла кількість іноземних найманців у полоні - щотижня виявляють 2-3 громадян третіх країн. Загалом близько 7% усіх російських військовополонених в Україні - іноземці з 40 країн світу.

Типовий російський військовополонений це:

83% - рядовий склад;

13% - сержанти;

Майже 3% - офіцери;

Вік - від 18 до 65 років;

Близько 76% - контрактники (включно із завербованими у в'язницях і ПВК);

19% - мобілізовані;

Майже 5% - строковики.

Про примус або обман заявили 24% полонених. 40% мають судимості, найчастіше - за крадіжки, наркотики, грабіж і розбій, тяжкі тілесні ушкодження та вбивства.

Лише 7% мають вищу освіту, тоді як 30% не закінчили навіть школу. До війни 38% були безробітними. Майже половина має дітей, зокрема 8% - трьох і більше.

Фото: Проєкт "Хочу жити"

Сотні людей потрапили в полон із важкими хронічними захворюваннями, зокрема ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, діабетом і психічними розладами.

За даними проєкту, понад 6 000 військовополонених уже повернулися в Росію в рамках обмінів на українських захисників, більше половини - у 2025 році.

Відомо щонайменше про 237 колишніх полонених, які після обміну загинули або зникли безвісти на фронті. Четверо росіян перебувають у полоні вдруге.

Росія насамперед забирає з полону етнічних росіян без важких поранень і з коротким терміном перебування в полоні, натомість іноземних найманців РФ для обміну не запитує.

Також у проєкті зазначають, що тисячі військовополонених армії РФ, зокрема поранені, хворі та строковики, досі залишаються в Україні. Росія вже четвертий рік відмовляється від обміну за принципом "всіх на всіх".

Обміни полоненими з Росією - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 листопада російські окупанти передали Україні ще 1000 тіл нібито загиблих воїнів ЗСУ, після чого розпочнуться заходи щодо їхньої ідентифікації. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Україна і Росія відновлюють переговори щодо обміну полоненими за "стамбульським форматом", зазначив секретар РНБО Рустем Умеров.

До цього, останній обмін полоненими між Україною і РФ відбувся 2 жовтня. У рамках обміну з російського полону додому повернулися 185 захисників і 20 цивільних.

