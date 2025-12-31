Трамп 'накинувся' на Путіна через брехню щодо атаки України на його резиденцію

Трамп репостнув публікацію про те, що саме Росія блокує шлях до миру.

Трамп репостнув публікацію про те, що саме Росія блокує шлях до миру / Колаж: Главред, фото: Білий дім, росЗМІ, ФБК

Трамп поширив статтю про те, що саме Росія блокує шлях до миру в Україні

У колонці називають "атаку на резиденцію" Путіна вигадкою, щоб зірвати мирний процес

Там додають, що відповіддю Заходу мають стати жорсткіші санкції проти РФ та посилення військової допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп поширив на своїй сторінці резонансну публікацію, в якій зазначається, що саме Росія стоїть на заваді миру.

Статтю New York Post із заголовком "Заява про "атаку" на Путіна показує, що саме РФ стоїть на заваді миру" Дональд Трамп репостнув у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп репостнув публікацію про те, що саме Росія блокує шлях до миру Фото: скриншот

У матеріалі New York Post, який поширив Трамп, Путіна звинувачують у брехні щодо нібито атаки українських дронів на його резиденцію.

Автори аналізують заяву Кремля про нібито "атаку дронами" на одну з резиденцій Володимира Путіна. У виданні вважають, що цей епізод є черговим блефом Москви, спрямованим на зрив мирних ініціатив.

Зазначається, що після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Мар-а-Лаго 28 грудня з’явився обережний оптимізм щодо можливого завершення війни. Українська сторона продемонструвала готовність до компромісів у межах мирного плану, а сам Трамп заявив, що кінець війни "ближчий, ніж будь-коли".

На цьому тлі Кремль обрав шлях ескалації, заявивши про "замах" на Путіна, не надавши жодних доказів. Автори підкреслюють, що такі заяви мають на меті дискредитувати переговорний процес і виставити Росію жертвою, попри те що саме вона щоденно обстрілює українські міста, вбиває цивільних, викрадає дітей і чинить воєнні злочини.

Наголошується, що Росія системно підриває міжнародну стабільність, підтримуючи підтримує Іран, режим Мадуро у Венесуелі та співпрацюючи з КНДР. Саме тому, на думку авторів, відповіддю Заходу мають бути не поступки Москві, а посилення санкцій і збільшення військової допомоги Україні.

У РФ заявляли про "атаку" на резиденцію Путіна - що відомо

Як писав Главред, міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що Київ у ніч на 29 грудня нібито здійснив атаку безпілотниками на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

"Об'єкти і час удару у відповідь РФ після атаки на держрезиденцію Путіна визначено", - додав Лавров.

Він також сказав, що переговорна позиція РФ буде переглянута з урахуванням "остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму".

Раніше Зеленський відповів на нахабні погрози Москви. Росіяни вигадали очевидну фейкову історію для продовження ударів по Україні та по Києву, переконаний президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін поскаржився США на атаку українських дронів. Путін розповів Трампу про ймовірну атаку безпілотників на резиденцію.

Про джерело: Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

