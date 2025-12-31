Рус
18 годин без світла та блекаут: які регіони в 2026 році можуть залишитись без електрики

Юрій Берендій
31 грудня 2025, 17:45
287
Продовження російських ударів по енергооб'єктах може призвести до локальних блекаутів та посилення графіків відключень світла, вказують аналітики.
18 годин без світла та блекаут: які регіони в 2026 році можуть залишитись без електрики
Відключення світла 2026 - як зміняться графіки світла для українців у новому році / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Графік відключення світла 31 грудня – чи варто очікувати на відключення світла в новорічну ніч
  • Як зміняться графіки відключення світла в Києві у 2026 році - які райони міста можуть залишитись без світла до 18 годин
  • Що готує Росія для українців на 2026 рік - як будуть відключати світло в 2026 році, прогноз

Країна-агресор Росія продовжує кампанію із цілеспрямованих терористичних ударів по енергетичній інфраструктурі України. В частині областей діють графіки відключення світла та тривають аварійно-відновлювальні роботи через масовані ворожі атаки. Аналітики та чиновники прогнозують, що частина українців зустріне Новий рік без світла, а відключення будуть продовжуватись і в 2026 році.

Главред зібрав головне, що варто знати про відключення світла в 2026 році.

відео дня

Яка зараз ситуація в енергосистемі України

В ніч на 31 грудня російські окупаційні війська атакували дронами об’єкти енергетичної інфраструктури в кількох областях. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

У результаті обстрілів станом на ранок зафіксовані нові відключення електроенергії в Донецькій, Одеській, Запорізькій та Харківській областях. Найскладніша ситуація склалася на Донеччині та Одещині, де масштаби знеструмлень є значними. Аварійні бригади працюють усюди, де це дозволяють умови безпеки, а енергетики докладають максимальних зусиль, щоб у найкоротші терміни відновити пошкоджене обладнання.

"Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему – сьогодні у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів", - попередили енергетики.

Графік відключення світла 31 грудня – чи варто очікувати на відключення світла в новорічну ніч

Голова Державної інспекції енергетичного нагляду Анатолій Замулко повідомив, що в новорічну ніч в Україні, ймовірно, застосовуватимуть погодинні графіки відключень електроенергії. Про це він сказав 30 грудня в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що до прогнозів варто ставитися обережно, адже у разі зниження температури та за наявних потужностей енергосистеми повернення до стандартних графіків відключень може стати найбільш прийнятним сценарієм за умови їх правильного й прогнозованого застосування.

За словами Замулка, нині складно робити точні прогнози. Водночас у новорічну ніч традиційно очікується зменшення навантаження на енергосистему, що може дати змогу частково збільшити обсяги електропостачання. Однак ситуація безпосередньо залежатиме від погодних умов і можливих нових атак Росії в ніч на 1 січня.

"Можна так, як то кажуть, спрогнозувати, що саме в той період (новорічну ніч, — ред.) ми зможемо трошки підняти цей процес. Але я був би дуже обережний. Ми не знаємо, як буде діяти ворог з середи на четвер. І якщо ми прийдемо до звичайних прогнозованих графіків обмежень, це, напевно, буде досить правильне рішення на сьогоднішній день", — додав Замулко.

18 годин без світла та блекаут: які регіони в 2026 році можуть залишитись без електрики
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Коли Росія може завдати удару по Україні

Наразі спрогнозувати ситуацію з відключеннями електроенергії вкрай складно, адже російські війська готують чергові удари. Атаки на енергетичну інфраструктуру відбуваються регулярно — в середньому раз на десять днів. Про це повідомив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.

"Зараз прогнозувати щось дуже важко, тому що ми розуміємо, що ворог готується до чергової атаки. Це завжди буває, ми вже це бачимо з початку осені, що кожні 10 днів плюс-мінус відбувається атака на енергосистему, масово при тому", - сказав він.

Він пояснив, що після кожного обстрілу відновлення балансу в енергосистемі є серйозним викликом, тому через наслідки таких ударів інколи доводиться запроваджувати аварійні відключення. Наразі ці графіки не застосовуються, діють обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для споживачів. Водночас вони суттєво відрізняються залежно від регіону — від однієї до трьох із половиною черг.

Не блекаут – яка справжня ціль російських ударів по енергетиці

Російські удари по українській енергетиці спрямовані не на повне знеструмлення країни, а на психологічний тиск на населення та створення атмосфери страху й нестабільності. Про це в інтерв’ю Forbes повідомив виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов.

Він зазначив, що ключове завдання атак — підірвати не лише систему електропостачання, а й теплопостачання міст, насамперед у холодну пору року.

"Одна справа, коли немає електрики, зовсім інша - коли взимку немає опалення. Мета цієї кампанії - спробувати посіяти паніку, зламати опір і розділити суспільство", - зазначив Некрасов.

18 годин без світла та блекаут: які регіони в 2026 році можуть залишитись без електрики
Відомі світові випадки блекаутів / Інфографіка: Главред

Він пояснив, що порушення цілісності енергосистеми може суттєво ускладнити забезпечення світлом і теплом на Лівобережжі та в окремих районах Правобережжя, що Росія намагається використати для поширення дестабілізаційних наративів.

Водночас Некрасов підкреслив, що тотальний блекаут навряд чи є кінцевою метою противника, оскільки українські енергетики спроможні оперативно відновлювати мережі та перепідключати споживачів. З огляду на постійний характер атак, енергетична галузь формує резерви обладнання, ремонтує пошкоджені об’єкти та працює цілодобово.

За його словами, у разі припинення обстрілів для повного відновлення стабільної роботи енергосистеми без відключень знадобиться приблизно два місяці.

Графіки відключення світла у Києві – коли не буде світла у Києві та за яких умов ситуація покращиться

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що не очікує швидкого покращення ситуації з електропостачанням у Києві. На його думку, навіть за відсутності нових ракетних ударів відключення триватимуть щонайменше три–чотири тижні, тож увесь січень мешканці столиці житимуть за графіками обмежень через холодну погоду та загальний дефіцит електроенергії.

Він пояснив, що Київ і область – дефіцитні регіони. Електроенергію доводиться отримувати з Рівненської та Хмельницької АЕС, однак можливості передачі обмежені. Додатково ситуацію ускладнили нещодавні удари по ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, Київській ГЕС, що зменшило обсяги генерації та розподілу в регіоні.

"Тому я вважаю, що щонайменше ще місяць Київ і область будуть із серйозними проблемами щодо електроенергії. Тривалість відключень залежатиме від погоди - це може бути і 6-8 годин, і 16 годин на добу", - вказав він в інтерв’ю Главреду.

18 годин без світла та блекаут: які регіони в 2026 році можуть залишитись без електрики
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Лівий берег Києва може бути без світла до 18 годин на день

Попенко попередив, що повторні атаки можуть призвести до знеструмлення Києва до 18 годин на добу, особливо на лівому березі, де стан мереж уже гірший. Найбільшу небезпеку, за його словами, становить не лише відсутність світла, а й ризик втрати тепла та води. Він зазначив, що якщо температура опуститься нижче –12 градусів, то без опалення можуть залишитися тисячі багатоквартирних будинків, і це створює значно серйозніші загрози, ніж самі відключення електроенергії.

"З іншого боку, обстріли можуть призвести до довгострокових відключень. 16-18 годин без світла - це об'єктивна реальність для Києва та регіону. Тому для таких районів, як Вишгородський і Броварський, які й так зараз проблемні, повторні обстріли ситуацію не поліпшать - вона стане тільки гіршою", - додав він.

В яких регіонах ситуація найгірша

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив, що в Херсонській області ситуація залишається вкрай складною через повторний удар по Херсонській ТЕЦ. У Миколаєві ситуація краща, однак тимчасові мобільні котельні там досі не введені в роботу.

"Одеса - окрема історія. Місто серйозно "кошмарили": три дні Одеса сиділа без світла і без тепла і фактично висить на одній лінії. Ситуація там дуже складна. Полтавська область - насправді одна з найпроблемніших щодо відключень. І це при тому, що вона не прифронтова. Причина - дефіцит: велике споживання, пошкоджена генерація і складність передачі електроенергії в регіон. Тому в Полтавській області важкі графіки, іноді навіть гірші, ніж у Сумській. Там проблема не стільки в обстрілах, скільки в тому, що просто нічим і нізвідки подати електроенергію", - наголосив він.

Відключення світла у Києві
Відключення світла у Києві / Фото: УНІАН

Він також наголосив, що ворог має на меті знеструмити певні області, атаки спрямовуються безпосередньо на підстанції. Саме так сталося, коли одночасно були знеструмлені Тернопільська, Рівненська та Хмельницька області, які залишалися без електрики майже півтори доби. За словами Попенка, Росія добре обізнана з розташуванням енергетичних об’єктів і станом української енергосистеми, тож за потреби здатна цілеспрямовано атакувати й інші регіони, зокрема Закарпаття та Буковину, як це вже відбувалося у 2023 році.

Чи можуть росіяни зробити блекаут по всій Україні

Попенко зазначив, що наразі Росія не здатна одночасно "погасити" всю Україну. Причиною цього є суттєве посилення систем протиповітряної оборони, а також накопичений значний досвід із підтримання стабільної роботи енергосистеми. За таких умов повний блекаут по всій країні став набагато менш імовірним.

"При цьому вони "відкушують" регіони, заганяючи їх у темряву", - вказав експерт.

Чому світло в західних областях України не вимикають або вимикають менше

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар пояснив, що енергосистема насамперед є мережею передачі електроенергії. Зокрема, Київ отримує струм із Рівненської АЕС завдяки високовольтній лінії електропередачі напругою 750 кВ, яку повністю ввели в експлуатацію у 2016 році. Саме тому російські удари спрямовані на підстанції, що забезпечують видачу потужності з Рівненської АЕС, а також на об’єкти поблизу столиці, через які електроенергія надходить у київський регіон.

Таким чином ворог намагається відрізати енергодефіцитний Київ від ключового джерела постачання атомної електроенергії. По суті, це та сама стратегія, яку Росія намагається реалізувати ще з зими 2022–2023 років.

"А що стосується емоційних заяв на кшталт: "От на Полтавщині люди страждають, а на Львівщині чи Рівненщині "жирують", бо там АЕС", – то такі коментарі некоректні. Рівномірного розподілу електроенергії в принципі не може бути. Генерація для виробництва електроенергії концентрувалася по-різному, і споживання теж дуже різне", - вказав аналітик в інетрв'ю Главреду.

Гончар також зазначив, що традиційно промислові регіони сходу й центру України — Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя — були найбільшими споживачами електроенергії. Раніше значну частину цього попиту забезпечували Запорізька АЕС і потужні теплові електростанції, однак нині ці можливості втрачені. У результаті вся атомна генерація зосереджена на заході країни — на дев’яти енергоблоках трьох атомних електростанцій.

"Тому диспропорція є, але це нормальна ситуація для будь-якої країни: є потужні джерела генерації, а далі електроенергія розподіляється через систему передачі та розподілу на регіональному рівні", - пояснив він.

18 годин без світла та блекаут: які регіони в 2026 році можуть залишитись без електрики
/ Фото: УНІАН

Що готує Росія для українців на 2026 рік

Гончар підкреслив, що, незважаючи на всі складнощі, російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, найімовірніше, триватимуть. Навіть тривалі перерви у кілька тижнів не означають завершення цієї тактики. Удари продовжуватимуться, як і застосування графіків відключень електроенергії — протягом усієї зими й, імовірно, надалі. Водночас він зауважив, що це не найгірший із можливих сценаріїв і нинішня ситуація не є приводом для паніки, адже країна вже пережила чергову хвилю обстрілів.

За його словами, Росія діє комплексно, проте її запаси ракет і дронів не безмежні. Хоча противник налагоджує їхнє виробництво, навіть за умов масованих і комбінованих атак та зміни тактики очікуваного результату йому досягти не вдається.

"Це та сама логіка, що й на фронті: як вони не зупиняються у своїх "м’ясних штурмах", так само діють і в енергетичному терорі. Тому іншого виходу в нас немає – окрім активної оборони. Йдеться про удари Сил оборони України по нафтопереробці, експортних терміналах, нафтоперекачувальних станціях, теплових електростанціях і підстанціях. Це те, що необхідно робити. Так, у нас немає того ж обсягу й номенклатури засобів ураження, як у ворога: у них є крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети різної потужності. У нас цього, на жаль, немає", - стверджує експерт.

Як будуть відключати світло в 2026 році – прогноз

Гончар також наголосив, що першочергове завдання зараз — витримати зимовий період. З настанням весни й літа значно активніше почне працювати сонячна генерація, яка вже не раз допомагала Україні в попередні роки. Взимку ж її внесок мінімальний через короткий світловий день.

"Тож улітку, безперечно, буде дещо простіше. Але я б застеріг від надмірних очікувань. Те, що ми пройдемо зиму – незалежно від того, як саме, – зовсім не означає, що після цього ворог припинить удари. Давайте згадаємо 2024 рік: основні масовані атаки якраз припали на літній період. Починаючи приблизно з 21 березня минулого року, відновилися комбіновані удари по об’єктах енергосистеми, зокрема й по підземних газосховищах, і тривали вони фактично все літо", - зазначив він.

Гончар додав, що ключовим залишається обмеження спроможностей ворога завдавати ударів. Для цього необхідно уражати аеродроми, з яких здійснюються авіаційні атаки, пускові позиції балістичних ракет і, насамперед, виробничі об’єкти, де виготовляються засоби ураження.

"Лише в такому разі можна досягти відчутного ефекту – коли ворог буде фізично неспроможний здійснювати масовані комбіновані атаки в тих масштабах, які ми бачимо зараз. А з точки зору генерації – сонечко допоможе", - резюмує він.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Росіяни прорвалися і наступають на Сумщині: в ЗСУ розповіли про ситуацію

Росіяни прорвалися і наступають на Сумщині: в ЗСУ розповіли про ситуацію

19:30Фронт
Вимкнення світла 1 січня: в Укренерго розповіли, чи будуть обмеження в четвер

Вимкнення світла 1 січня: в Укренерго розповіли, чи будуть обмеження в четвер

19:15Енергетика
"Віримо в мир": Зеленський із дружиною привітали українців із Новим роком

"Віримо в мир": Зеленський із дружиною привітали українців із Новим роком

18:33Україна
Карта Deep State онлайн за 31 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 31 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

По всій Україні посилюють патрулі за участі військових та поліції: в чому причина

По всій Україні посилюють патрулі за участі військових та поліції: в чому причина

З Новим роком 2026: красиві привітання в прозі та віршах і картинки

З Новим роком 2026: красиві привітання в прозі та віршах і картинки

Невдачі залишаться у 2025 році: які знаки зодіаку скоро почнуть нове життя

Невдачі залишаться у 2025 році: які знаки зодіаку скоро почнуть нове життя

Частину українців можуть не відключати від світла: Кабмін готує важливе рішення

Частину українців можуть не відключати від світла: Кабмін готує важливе рішення

