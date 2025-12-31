За день до Нового року ціни рвонули вгору: в Украні подорожчали базові продукти

В супермаркетах переписали ціни на низку продуктів, які часто купують українці.

Як в Україні змінилися ціни на молочні продукти / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Головне:

В Україні подорожчали деякі молочні продукти

Найпомітніше зросли ціни на твердий сир

Сьогодні, 31 грудня, в останній день 2025 року, ціни на низку продуктів у супермаркетах не тішать українців. Перед початком нового року зросли, зокрема, ціни на молочні товари.

Про це свідчать дані на сайті Мінфін. У порівнянні з середньомісячними показниками минулого місяця в Україні подорожчали вершкове масло, кисломолочний сир та твердий сир.

Як переписали ціни на молочні продукти

Вершкове масло Селянське 72,5% в середньому у супермаркетах коштує 118,09 гривні за 200 грамів. Хоча ще у листопаді його можна було купити по 117,51 гривні.

Ще помітніше подорожчало інше масло - Яготинське 73%. Сьогодні його продають по 116,40 гривні за 200 грамів, тоді як минулого місяця українці купували його в середньому по 111,34 гривні.

За кисломолочний сир Простонаше 9% покупцям сьогодні також доводиться платити більше, ніж у листопаді - 98,96 гривні проти 92,73 гривень за 300 грамів.

Найпомітніше серед молочних продуктів подорожчав твердий сир Звени Гора голандський 45%. В останній день 2025 року українці його купують в середньому по 576,30 гривні за кілограм, тоді як місяць тому він коштував 530,35 гривні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

На які ще продукти перед Новим роком ростуть ціни

Главред писав, що за даними аналітиків EastFruit, в Україні напередодні новорічних свят помітно подорожчав один із найбільш затребуваних овочів - тепличні помідори.

Ціни на томати за останній тиждень зросли в середньому на 20%. Наразі тепличні помідори надходять у продаж по 80-100 грн за кілограм, залежно від якості продукції та обсягів поставок.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за 2025 рік соняшникова олія подорожчала орієнтовно на 20 гривень. А за певних обставин у магазинах вартість літра олії стане близько 100 гривень або й вище.

Раніше повідомлялося, що на початку 2026 року є передумови для різкого зростання ціни на цукор. Його середня вартість за кілограм буде знаходитися у діапазоні 40-48 гривень.

Напередодні стало відомо, що в Україні якісна картопля надходить у продаж у діапазоні 6-12 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

