За день до Нового року ціни рвонули вгору: в Украні подорожчали базові продукти

Головне:
- В Україні подорожчали деякі молочні продукти
- Найпомітніше зросли ціни на твердий сир
Сьогодні, 31 грудня, в останній день 2025 року, ціни на низку продуктів у супермаркетах не тішать українців. Перед початком нового року зросли, зокрема, ціни на молочні товари.
Про це свідчать дані на сайті Мінфін. У порівнянні з середньомісячними показниками минулого місяця в Україні подорожчали вершкове масло, кисломолочний сир та твердий сир.
Як переписали ціни на молочні продукти
Вершкове масло Селянське 72,5% в середньому у супермаркетах коштує 118,09 гривні за 200 грамів. Хоча ще у листопаді його можна було купити по 117,51 гривні.
Ще помітніше подорожчало інше масло - Яготинське 73%. Сьогодні його продають по 116,40 гривні за 200 грамів, тоді як минулого місяця українці купували його в середньому по 111,34 гривні.
За кисломолочний сир Простонаше 9% покупцям сьогодні також доводиться платити більше, ніж у листопаді - 98,96 гривні проти 92,73 гривень за 300 грамів.
Найпомітніше серед молочних продуктів подорожчав твердий сир Звени Гора голандський 45%. В останній день 2025 року українці його купують в середньому по 576,30 гривні за кілограм, тоді як місяць тому він коштував 530,35 гривні.
На які ще продукти перед Новим роком ростуть ціни
Главред писав, що за даними аналітиків EastFruit, в Україні напередодні новорічних свят помітно подорожчав один із найбільш затребуваних овочів - тепличні помідори.
Ціни на томати за останній тиждень зросли в середньому на 20%. Наразі тепличні помідори надходять у продаж по 80-100 грн за кілограм, залежно від якості продукції та обсягів поставок.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що за 2025 рік соняшникова олія подорожчала орієнтовно на 20 гривень. А за певних обставин у магазинах вартість літра олії стане близько 100 гривень або й вище.
Раніше повідомлялося, що на початку 2026 року є передумови для різкого зростання ціни на цукор. Його середня вартість за кілограм буде знаходитися у діапазоні 40-48 гривень.
Напередодні стало відомо, що в Україні якісна картопля надходить у продаж у діапазоні 6-12 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
Більше новин:
- Країни Європи можуть розмістити в Україні тисячі військових - подробиці
- Курс долара в січні 2026: банкір відповів, чи чекати сюрпризів на початку року
- У США весь 2025 рік тривала внутрішня війна за Україну - NYT
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред