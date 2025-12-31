Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Майже 100 годин без світла: у Вишгороді відновили електропостачання

Анна Ярославська
31 грудня 2025, 11:35
107
За тиждень світло повернули більш ніж 356 тисячам сімей у 46 населених пунктах Київської області.
Енргетика, ракетний удар
Після масштабного обстрілу енергетики 27 грудня люди цілодобово сиділи без світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС, скріншот

Коротко:

  • У Вишгороді повністю відновили електропостачання
  • Енергетики працювали цілодобово для ліквідації наслідків атак
  • На лівобережжі області тимчасово діють аварійні відключення

У Вишгороді після майже чотирьох діб без електрики енергетики нарешті повернули світло в оселі мешканців. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Також відновлено теплопостачання в постраждалих громадах Обухівського району.

відео дня

"Наразі повністю живиться Вишгород: усі люди вже зі світлом після майже 100 годин боротьби з темрявою", - написав він.

"Спасибі енергетикам, рятувальникам і комунальникам, які працювали вдень і вночі, щоб якомога швидше повернути світло і тепло в домівки людей. Окреме спасибі жителям громад - за витримку, єдність і взаємодопомогу", - додав Калашник.

Упродовж тижня аварійні бригади енергетиків відновили електропостачання для 356 500 родин у 46 населених пунктах Київської області, які постраждали внаслідок російських атак. Водночас, відновлювальні роботи тривають у районах, де пошкодження були найскладнішими. На лівобережжі регіону тимчасово діють екстрені відключення.

"Уся критична інфраструктура живиться, є водовідведення, водопостачання, теплоносій, працюють пункти незламності", - повідомив Калашник.

31 грудня в ДТЕК повідомили, що Вишгород знову зі світлом після масованої атаки. Енергетики відновили електропостачання для понад 9 тисяч сімей. Ворог сильно пошкодив підстанцію. Роботи тривали 4 доби без зупинок.

Про актуальні відключення світла сьогодні можна почитати в матеріалі: Графіки відключень на 31 грудня: чи будуть будинки українців зі світлом на Новий рік.

Частину українців можуть не відключати від світла

Кабінет міністрів розробляє можливості, щоб не вимикати електроенергію за графіком споживачам, у яких тривали аварійні відключення по 8 годин. Саме ці райони намагатимуться не вносити в планові графіки.

"Зараз Міністерство енергетики працює, щоб такого не відбувалося і ті, хто сидів понад 8 годин без електрики, не потрапляли одразу до плану графіків відключень", - розповів віцепрем'єр із відновлення України Олексій Кулеба.

Рішення спрямоване на зниження навантаження на людей, які вже постраждали від тривалих перебоїв з електропостачанням.

Чи будуть українці зі світлом у новорічну ніч

У новорічну ніч із 31 грудня на 1 січня світло у побутових споживачів із великою ймовірністю буде, адже у святкові дні промисловість в Україні не працює, а отже споживання в Україні стає меншим. Такий прогноз озвучив член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Утім, на ситуацію з обмеженнями впливають й інші чинники. Серед них - погода та обстріли країни-агресора Росії.

Навіть якщо погода буде сприятливою, передбачити, яка в окупантів стратегія і чи будуть вони цілитися в енергооб'єкти України на Новий рік неможливо.

Майже 100 годин без світла: у Вишгороді відновили електропостачання
Черги відключення світла - що це таке / Інфографіка: Главред ​

Ракетно-дроновий удар по Україні та відключення світла

Як писав Главред, у ніч на 27 грудня в більшості областей України оголошено повітряну тривогу через атаку російських ударних безпілотників. Окупанти запустили і крилаті ракети.

В Україні гриміли вибухи. Основним напрямком атаки був Київ та область.

Під ударами ворога були об'єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей. У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження.

У Києві та Київській області через ворожі атаки на енергетичні об'єкти залишилися без електропостачання понад 500 тисяч споживачів, а на Чернігівщині - понад 22 тисячі.

Найскладніша ситуація була в Броварах та Вишгороді через ураження підстанції Укренерго. За його словами, пошкодження були "болючими", що призвело до значних руйнувань. Час відновлення індивідуальний для кожного об'єкта.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України ракетний удар відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Країни Європи можуть розмістити в Україні тисячі військових - подробиці

Країни Європи можуть розмістити в Україні тисячі військових - подробиці

12:54Україна
Путін віддав новий наказ щодо фронту: ЗМІ дізналися, що має зробити армія РФ

Путін віддав новий наказ щодо фронту: ЗМІ дізналися, що має зробити армія РФ

12:21Війна
Майже 100 годин без світла: у Вишгороді відновили електропостачання

Майже 100 годин без світла: у Вишгороді відновили електропостачання

11:35Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
З січня ціни зростатимуть: українцям рекомендують запастися одним продуктом

З січня ціни зростатимуть: українцям рекомендують запастися одним продуктом

Карта Deep State онлайн за 31 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 31 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Мій гурт зіграв останній концерт": Хливнюк висловився про цинічний злочин РФ

"Мій гурт зіграв останній концерт": Хливнюк висловився про цинічний злочин РФ

По всій Україні посилюють патрулі за участі військових та поліції: в чому причина

По всій Україні посилюють патрулі за участі військових та поліції: в чому причина

Відключення світла в Україні - графіки на 31 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 31 грудня (оновлюється)

Останні новини

13:15

Курс долара в січні 2026: банкір відповів, чи чекати сюрпризів на початку року

13:13

"Миру нам усім": знаменитості привітали читачів Главреду з Новим роком

12:54

Країни Європи можуть розмістити в Україні тисячі військових - подробиці

12:41

Погодний удар під Новий рік: Україну накрили морози, хуртовини та сильний вітер

12:39

"Не захлиніться": Олена Мозгова зухвало дала відсіч хейтерам

Новий рік Київ і Київська область зустрінуть без світла - ПопенкоНовий рік Київ і Київська область зустрінуть без світла - Попенко
12:35

Сонячні панелі більше не потрібні: новий пристрій клеять просто на стіни

12:21

Путін віддав новий наказ щодо фронту: ЗМІ дізналися, що має зробити армія РФ

12:14

Два янголятка: Михайло Поплавський уперше показав "секретних" онуків

12:07

Війна РФ проти України у січні перетне історичну межу: у чому Путін перевершить Гітлера

Реклама
11:55

Відключення світла в Україні - графіки на 31 грудня (оновлюється)

11:35

Майже 100 годин без світла: у Вишгороді відновили електропостачання

11:28

Гороскоп на завтра 1 січня: Левам - сюрпризи, Стрільцям - приємна зустріч

11:26

69-річний Мел Гібсон покинув 35-річну маму своєї дитини

11:18

Звертатися до ворожок - тяжкий гріх: священик пояснив, чим це загрожуєВідео

11:12

Росіянам втерли носа: над містом на Донеччині підняли український прапор

11:05

Жодної цвілі та нальоту: "ледачий" спосіб робить душ ідеально чистим за хвилинуВідео

11:03

Святкова класика СРСР: як виглядав новорічний стіл практично в кожній сім’ї

10:25

Європа налаштована скептично: про що попереджали Зеленського перед зустріччю з Трампом

10:13

Слава Камінська показала доньку, яка підросла: який у неї вигляд

10:07

Новий рік без переїдання: експерт назвала правила, які врятують від набору ваги

Реклама
10:02

Місячний календар стрижок на січень 2026 року

09:56

"Атака" як привід: РФ відновила ультиматуми та заяви про капітуляцію України - ISW

09:50

З пивом і на піску: Кейт і Вільям поділилися раніше не опублікованими фото

09:30

Arista Trading AG досьє

09:28

РФ не може занурити у блекаут Україну, але існує інша загроза - експерт

09:09

Гороскоп Таро на завтра 1 січня: Козерогам - стрибок кар'єри, Терезам - досягнення

09:00

"В Агро" досьє

08:54

Частину українців можуть не відключати від світла: Кабмін готує важливе рішення

08:46

З Новим роком 2026: красиві привітання в прозі та віршах і картинки

08:40

По всій Україні посилюють патрулі за участі військових та поліції: в чому причина

08:27

Дочка Джессіки Альби навчатиметься в одному з найкращих університетів світу

08:19

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 31 грудня (оновлюється)

08:10

Критично для ворога на фронті: партизани влаштували диверсію на території РФ

08:10

РФ терміново засекретила місцезнаходження і пересування ПутінаПогляд

08:10

Карта Deep State онлайн за 31 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:39

Дрони атакували Туапсе: є "прильоти" в причал і НПЗ, спалахнула пожежа

06:53

Горіли багатоповерхівки, поранено дітей: РФ вдарила по житлових будинках в ОдесіФото

06:10

Як у Кремля намітився дефіцит переговорних ходівПогляд

06:00

Передав повноваження Вільяму і Кейт: на королівську сім'ю чекають зміни

05:30

Великі зміни та нові гроші: гороскоп для Риб на 2026 рікВідео

Реклама
04:30

Невдачі залишаться у 2025 році: які знаки зодіаку скоро почнуть нове життя

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці кота в клубку пряжі за 23 секунди

03:57

Що відбувається з організмом, якщо щоденно пити кефір: жінка провела експеримент

03:15

Без шкребка та щітки: проста дія швидко розморозить лобове скло в авто

01:30

"Має щасливий вигляд": інсайдер розкрив деталі особистого життя Лопес після розлучення

00:14

Джордж Клуні з дітьми залишає США - що сталося

30 грудня, вівторок
23:56

Справжнє "горе на колесах": експерти назвали найпроблемніший автомобільний бренд

23:44

"Не могла ходити - настільки сильний біль": піаніст Хмара вперше розповів про проблеми дружини

22:59

Як Путін Трампа "гнилим оселедцем" нагодувавПогляд

22:58

Купувати чи чекати: експерти спрогнозували вартість житла в Україні у 2026

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти