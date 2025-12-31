Майже 100 годин без світла: у Вишгороді відновили електропостачання

Коротко:
- У Вишгороді повністю відновили електропостачання
- Енергетики працювали цілодобово для ліквідації наслідків атак
- На лівобережжі області тимчасово діють аварійні відключення
У Вишгороді після майже чотирьох діб без електрики енергетики нарешті повернули світло в оселі мешканців. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Також відновлено теплопостачання в постраждалих громадах Обухівського району.
"Наразі повністю живиться Вишгород: усі люди вже зі світлом після майже 100 годин боротьби з темрявою", - написав він.
"Спасибі енергетикам, рятувальникам і комунальникам, які працювали вдень і вночі, щоб якомога швидше повернути світло і тепло в домівки людей. Окреме спасибі жителям громад - за витримку, єдність і взаємодопомогу", - додав Калашник.
Упродовж тижня аварійні бригади енергетиків відновили електропостачання для 356 500 родин у 46 населених пунктах Київської області, які постраждали внаслідок російських атак. Водночас, відновлювальні роботи тривають у районах, де пошкодження були найскладнішими. На лівобережжі регіону тимчасово діють екстрені відключення.
"Уся критична інфраструктура живиться, є водовідведення, водопостачання, теплоносій, працюють пункти незламності", - повідомив Калашник.
31 грудня в ДТЕК повідомили, що Вишгород знову зі світлом після масованої атаки. Енергетики відновили електропостачання для понад 9 тисяч сімей. Ворог сильно пошкодив підстанцію. Роботи тривали 4 доби без зупинок.
Про актуальні відключення світла сьогодні можна почитати в матеріалі: Графіки відключень на 31 грудня: чи будуть будинки українців зі світлом на Новий рік.
Частину українців можуть не відключати від світла
Кабінет міністрів розробляє можливості, щоб не вимикати електроенергію за графіком споживачам, у яких тривали аварійні відключення по 8 годин. Саме ці райони намагатимуться не вносити в планові графіки.
"Зараз Міністерство енергетики працює, щоб такого не відбувалося і ті, хто сидів понад 8 годин без електрики, не потрапляли одразу до плану графіків відключень", - розповів віцепрем'єр із відновлення України Олексій Кулеба.
Рішення спрямоване на зниження навантаження на людей, які вже постраждали від тривалих перебоїв з електропостачанням.
Чи будуть українці зі світлом у новорічну ніч
У новорічну ніч із 31 грудня на 1 січня світло у побутових споживачів із великою ймовірністю буде, адже у святкові дні промисловість в Україні не працює, а отже споживання в Україні стає меншим. Такий прогноз озвучив член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.
Утім, на ситуацію з обмеженнями впливають й інші чинники. Серед них - погода та обстріли країни-агресора Росії.
Навіть якщо погода буде сприятливою, передбачити, яка в окупантів стратегія і чи будуть вони цілитися в енергооб'єкти України на Новий рік неможливо.
Ракетно-дроновий удар по Україні та відключення світла
Як писав Главред, у ніч на 27 грудня в більшості областей України оголошено повітряну тривогу через атаку російських ударних безпілотників. Окупанти запустили і крилаті ракети.
В Україні гриміли вибухи. Основним напрямком атаки був Київ та область.
Під ударами ворога були об'єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей. У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження.
У Києві та Київській області через ворожі атаки на енергетичні об'єкти залишилися без електропостачання понад 500 тисяч споживачів, а на Чернігівщині - понад 22 тисячі.
Найскладніша ситуація була в Броварах та Вишгороді через ураження підстанції Укренерго. За його словами, пошкодження були "болючими", що призвело до значних руйнувань. Час відновлення індивідуальний для кожного об'єкта.
