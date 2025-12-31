Майже 100 годин без світла: у Вишгороді відновили електропостачання

За тиждень світло повернули більш ніж 356 тисячам сімей у 46 населених пунктах Київської області.

https://glavred.net/energy/pochti-100-chasov-bez-sveta-v-vyshgorode-vosstanovili-elektrosnabzhenie-10728419.html Посилання скопійоване

Після масштабного обстрілу енергетики 27 грудня люди цілодобово сиділи без світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС, скріншот

Коротко:

У Вишгороді повністю відновили електропостачання

Енергетики працювали цілодобово для ліквідації наслідків атак

На лівобережжі області тимчасово діють аварійні відключення

У Вишгороді після майже чотирьох діб без електрики енергетики нарешті повернули світло в оселі мешканців. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Також відновлено теплопостачання в постраждалих громадах Обухівського району.

відео дня

"Наразі повністю живиться Вишгород: усі люди вже зі світлом після майже 100 годин боротьби з темрявою", - написав він.

"Спасибі енергетикам, рятувальникам і комунальникам, які працювали вдень і вночі, щоб якомога швидше повернути світло і тепло в домівки людей. Окреме спасибі жителям громад - за витримку, єдність і взаємодопомогу", - додав Калашник.

Упродовж тижня аварійні бригади енергетиків відновили електропостачання для 356 500 родин у 46 населених пунктах Київської області, які постраждали внаслідок російських атак. Водночас, відновлювальні роботи тривають у районах, де пошкодження були найскладнішими. На лівобережжі регіону тимчасово діють екстрені відключення.

"Уся критична інфраструктура живиться, є водовідведення, водопостачання, теплоносій, працюють пункти незламності", - повідомив Калашник.

31 грудня в ДТЕК повідомили, що Вишгород знову зі світлом після масованої атаки. Енергетики відновили електропостачання для понад 9 тисяч сімей. Ворог сильно пошкодив підстанцію. Роботи тривали 4 доби без зупинок.

Про актуальні відключення світла сьогодні можна почитати в матеріалі: Графіки відключень на 31 грудня: чи будуть будинки українців зі світлом на Новий рік.

Частину українців можуть не відключати від світла

Кабінет міністрів розробляє можливості, щоб не вимикати електроенергію за графіком споживачам, у яких тривали аварійні відключення по 8 годин. Саме ці райони намагатимуться не вносити в планові графіки.

"Зараз Міністерство енергетики працює, щоб такого не відбувалося і ті, хто сидів понад 8 годин без електрики, не потрапляли одразу до плану графіків відключень", - розповів віцепрем'єр із відновлення України Олексій Кулеба.

Рішення спрямоване на зниження навантаження на людей, які вже постраждали від тривалих перебоїв з електропостачанням.

Чи будуть українці зі світлом у новорічну ніч

У новорічну ніч із 31 грудня на 1 січня світло у побутових споживачів із великою ймовірністю буде, адже у святкові дні промисловість в Україні не працює, а отже споживання в Україні стає меншим. Такий прогноз озвучив член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Утім, на ситуацію з обмеженнями впливають й інші чинники. Серед них - погода та обстріли країни-агресора Росії.

Навіть якщо погода буде сприятливою, передбачити, яка в окупантів стратегія і чи будуть вони цілитися в енергооб'єкти України на Новий рік неможливо.

Черги відключення світла - що це таке / Інфографіка: Главред ​

Ракетно-дроновий удар по Україні та відключення світла

Як писав Главред, у ніч на 27 грудня в більшості областей України оголошено повітряну тривогу через атаку російських ударних безпілотників. Окупанти запустили і крилаті ракети.

В Україні гриміли вибухи. Основним напрямком атаки був Київ та область.

Під ударами ворога були об'єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей. У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження.

У Києві та Київській області через ворожі атаки на енергетичні об'єкти залишилися без електропостачання понад 500 тисяч споживачів, а на Чернігівщині - понад 22 тисячі.

Найскладніша ситуація була в Броварах та Вишгороді через ураження підстанції Укренерго. За його словами, пошкодження були "болючими", що призвело до значних руйнувань. Час відновлення індивідуальний для кожного об'єкта.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред