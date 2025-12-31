Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В Україні після Нового року різко перепишуть ціни на яйця - скільки коштуватимуть

Юрій Берендій
31 грудня 2025, 20:02
667
Через зростання попиту і скорочення виробництва в домашніх господарствах ціни на яйця можуть піднятися приблизно на 10%, зазначив аналітик.
В Україні після Нового року різко перепишуть ціни на яйця - скільки коштуватимуть
Як зміниться ціна на яйця в 2026 році / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • У січні-лютому ціни на яйця зростуть
  • Ціна на курячі яйця залежить від витрат на корм, логістику та електроенергію

Ціни на курячі яйця в Україні після Нового року зростуть ще приблизно на 10%. Про причини такого здорожчання розповів в інтерв'ю Главреду заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Марчук пояснив, що напередодні свят попит на яйця зростає, тоді як пропозиція зменшилася через скорочення виробництва у домашніх господарствах. Він додав, що ринок яєць значною мірою залежить від вартості кормів, логістичних витрат та цін на електроенергію.

відео дня

"Тому протягом січня-лютого ціна на них зросте приблизно на 10%", - зазначив він.

Які ще продукти здорожчали перед Новим роком

Як писав Главред, в Україні напередодні новорічних свят відчутно зросла вартість одного з найпопулярніших овочів — тепличних томатів. За даними порталу EastFruit, за останній тиждень середні ціни на помідори підвищилися приблизно на 20%.

Нині тепличні томати продаються в межах 80–100 гривень за кілограм. Фахівці пояснюють подорожчання різким зменшенням пропозиції на ринку, адже сезон локального виробництва практично завершився.

Аналітики також зазначають, що поточні ціни майже відповідають рівню кінця грудня минулого року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, напередодні Нового року подорожчала насамперед молочна продукція, що підтверджують дані порталу Мінфін. У порівнянні із середніми показниками за попередній місяць зросли ціни на вершкове масло, кисломолочний сир і тверді сири.

Водночас уже з січня 2026 року можливе подальше підвищення вартості багатьох базових товарів на полицях магазинів. За словами економіста Володимира Чижа, тенденція до зростання цін може поширитися, зокрема, і на цукор.

Крім того, з початком нового року подорожчання торкнеться й інших популярних продуктів. Серед них — соняшникова олія, ціни на яку також можуть піти вгору вже найближчим часом.

Інші новини:

Про персону: Денис Марчук

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціни на продукти Денис Марчук
Новини партнерів

Головне за день

Більше
За години до Нового року: РФ вдарила по багатоповерхівці в Запоріжжі, що відомо

За години до Нового року: РФ вдарила по багатоповерхівці в Запоріжжі, що відомо

21:33Війна
Сирський розкрив, скільки окупантів українські воїни знешкодили у 2025 році

Сирський розкрив, скільки окупантів українські воїни знешкодили у 2025 році

20:59Війна
Ворог активно штурмує село на Запоріжжі та намагається повністю окупувати його

Ворог активно штурмує село на Запоріжжі та намагається повністю окупувати його

19:52Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 31 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 31 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

По всій Україні посилюють патрулі за участі військових та поліції: в чому причина

По всій Україні посилюють патрулі за участі військових та поліції: в чому причина

З Новим роком 2026: красиві привітання в прозі та віршах і картинки

З Новим роком 2026: красиві привітання в прозі та віршах і картинки

Невдачі залишаться у 2025 році: які знаки зодіаку скоро почнуть нове життя

Невдачі залишаться у 2025 році: які знаки зодіаку скоро почнуть нове життя

Частину українців можуть не відключати від світла: Кабмін готує важливе рішення

Частину українців можуть не відключати від світла: Кабмін готує важливе рішення

Останні новини

21:33

За години до Нового року: РФ вдарила по багатоповерхівці в Запоріжжі, що відомо

21:15

З XVIII носило ім'я російської імператриці - яке місто України змінило п'ять назв

20:59

Сирський розкрив, скільки окупантів українські воїни знешкодили у 2025 році

20:02

В Україні після Нового року різко перепишуть ціни на яйця - скільки коштуватимуть

19:52

Ворог активно штурмує село на Запоріжжі та намагається повністю окупувати його

Ціни на продукти в Україні після Нового року: Марчук – про те, що і на скільки подорожчає у січніЦіни на продукти в Україні після Нового року: Марчук – про те, що і на скільки подорожчає у січні
19:36

Майже добу без світла — у Києві можуть посилити графіки відключень, яка причина

19:35

Чому 1 січня не можна довго спати: яке церковне свято

19:30

Росіяни прорвалися і наступають на Сумщині: в ЗСУ розповіли про ситуацію

19:15

Вимкнення світла 1 січня: в Укренерго розповіли, чи будуть обмеження в четвер

Реклама
19:10

Україна не має регіону - Донбас: чого хоче ПутінПогляд

18:42

Українець знайшов на своєму городі унікальний скарб часів Русі — що там булоВідео

18:33

"Віримо в мир": Зеленський із дружиною привітали українців із Новим роком

18:32

Переможниця "Холостяка" Надін розповіла про страждання

18:14

У вогні НПЗ, термінали та бази РФ: Сили оборони провели серію точних ударівВідео

18:13

"ПОШТОРГ": як працює компанія, які товари пропонує та що потрібно знати покупцю новини компанії

18:00

Природна краса: Катерина Усик показала, який вигляд має зранку без макіяжу

17:45

18 годин без світла та блекаут: які регіони в 2026 році можуть залишитись без електрики

17:28

"Ледве відкачали": Кадирова терміново госпіталізували у Москві, що відомо

17:28

Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського - Лукашенко

17:21

Закохані Даніель Салем і Lida Lee прийняли серйозне рішення - деталі

Реклама
17:20

"Лунали образи через національність": У Польщі група нападників жорстоко побила українця

16:57

Долар і євро різко подешевшали на початку року: новий курс валют на 1 січня

16:27

"Ми хочемо влаштувати бій": Усик назвав терміни нового поєдинку

15:46

Трамп обізвав Келлога "ідіотом" через слова про Зеленського - що він сказав

15:34

"Ніж у серце": близький друг Каменських розкрив справжнє бажання пари

15:32

Життя трьох знаків зодіаку різко зміниться на краще: до кого йде щастя

15:13

Magic Brothers презентували оновлену програму новорічного циркового шоу: левітація, акробатика і святкова магія

14:57

Хворі та безграмотні: Коордштаб уперше назвав кількість полонених росіян в Україні

14:55

За день до Нового року ціни рвонули вгору: в Украні подорожчали базові продукти

14:52

Українцям пояснили, чому не варто казати "з прошедшим" і "з наступаючим"

14:31

Висихає на очах: 82-річна Регіна Дубовицька налякала Мережу

13:50

Дуже смачна закуска за 15 хвилин: рецепт бюджетного рулету на Новий рік

13:49

У США весь 2025 рік тривала внутрішня війна за Україну - NYT

13:46

Ірина Білик заінтригувала змінами: "Білик - то любов"

13:15

Курс долара в січні 2026: банкір відповів, чи чекати сюрпризів на початку року

13:13

"Миру нам усім": знаменитості привітали читачів Главреда з Новим роком

12:54

Країни Європи можуть розмістити в Україні тисячі військових - подробиці

12:41

Погодний удар під Новий рік: Україну накрили морози, хуртовини та сильний вітер

12:39

"Не захлиніться": Олена Мозгова зухвало дала відсіч хейтерам

12:35

Сонячні панелі більше не потрібні: новий пристрій клеять просто на стіни

Реклама
12:21

Путін віддав новий наказ щодо фронту: ЗМІ дізналися, що має зробити армія РФ

12:14

Два янголятка: Михайло Поплавський уперше показав "секретних" онуків

12:07

Війна РФ проти України у січні перетне історичну межу: у чому Путін перевершить Гітлера

11:55

Відключення світла в Україні - графіки на 31 грудня (оновлюється)

11:35

Майже 100 годин без світла: у Вишгороді відновили електропостачання

11:28

Гороскоп на завтра 1 січня: Левам - сюрпризи, Стрільцям - приємна зустріч

11:26

69-річний Мел Гібсон покинув 35-річну маму своєї дитини

11:18

Звертатися до ворожок - тяжкий гріх: священик пояснив, чим це загрожуєВідео

11:12

Росіянам втерли носа: над містом на Донеччині підняли український прапор

11:05

Жодної цвілі та нальоту: "ледачий" спосіб робить душ ідеально чистим за хвилинуВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти