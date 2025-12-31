В Україні після Нового року різко перепишуть ціни на яйця - скільки коштуватимуть

Через зростання попиту і скорочення виробництва в домашніх господарствах ціни на яйця можуть піднятися приблизно на 10%, зазначив аналітик.

Як зміниться ціна на яйця в 2026 році / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ціни на курячі яйця в Україні після Нового року зростуть ще приблизно на 10%. Про причини такого здорожчання розповів в інтерв'ю Главреду заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Марчук пояснив, що напередодні свят попит на яйця зростає, тоді як пропозиція зменшилася через скорочення виробництва у домашніх господарствах. Він додав, що ринок яєць значною мірою залежить від вартості кормів, логістичних витрат та цін на електроенергію.

"Тому протягом січня-лютого ціна на них зросте приблизно на 10%", - зазначив він.

Які ще продукти здорожчали перед Новим роком

Як писав Главред, в Україні напередодні новорічних свят відчутно зросла вартість одного з найпопулярніших овочів — тепличних томатів. За даними порталу EastFruit, за останній тиждень середні ціни на помідори підвищилися приблизно на 20%.

Нині тепличні томати продаються в межах 80–100 гривень за кілограм. Фахівці пояснюють подорожчання різким зменшенням пропозиції на ринку, адже сезон локального виробництва практично завершився.

Аналітики також зазначають, що поточні ціни майже відповідають рівню кінця грудня минулого року.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, напередодні Нового року подорожчала насамперед молочна продукція, що підтверджують дані порталу Мінфін. У порівнянні із середніми показниками за попередній місяць зросли ціни на вершкове масло, кисломолочний сир і тверді сири.

Водночас уже з січня 2026 року можливе подальше підвищення вартості багатьох базових товарів на полицях магазинів. За словами економіста Володимира Чижа, тенденція до зростання цін може поширитися, зокрема, і на цукор.

Крім того, з початком нового року подорожчання торкнеться й інших популярних продуктів. Серед них — соняшникова олія, ціни на яку також можуть піти вгору вже найближчим часом.

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

