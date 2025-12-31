Чому 1 січня не можна довго спати: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
1 січня за новим церковним календарем православні відзначають велике свято - Обрізання Господнє, а також день пам'яті святителя Василя Великого. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 1 січня
Святий Василій жив у IV столітті в місті Кесарія Каппадокійська. Він походив зі знатної, християнської родини. Перші знання він отримав від своєї бабусі, після смерті батька Василь пішов навчатися до Константинополя, а потім - до Афін.
Він досконало володів математикою, фізикою, астрономією, філософією, медициною і риторикою. Коли Василь повернувся на батьківщину, то став викладати риторику, проте незабаром обрав духовний шлях. Його висвятили в сан диякона, а потім і пресвітера. Це був час жорстоких гонінь на християн, але святитель захищав православну віру і не боявся переслідувань, за що його поважали й любили.
Святитель Василій залишив після себе багату духовну спадщину - богословські твори, бесіди на псалми, твори на захист вчення про Святу Трійцю, книжки про Хрещення та інші. Святому також приписують створення іконостасу.
Обрізання Господнє в православній церкві - це велике свято, за новим церковним календарем його відзначають 1 січня, на восьмий день після Різдва Христового. Дата нагадує про земне життя Спасителя і виконання старозавітного закону.
Що можна і не можна робити 1 січня
1 січня звертаються з молитвами до святителя Василя Великого - просять захисту від бід, хвороб і зла. Вважається, що святий допомагає знайти душевний спокій, а також є покровителем учнів.
У народі цей день називають Василя. День заведено проводити в колі сім'ї та близьких: збиратися за спільним столом, бажати один одному здоров'я, добра і миру, просити вибачення і відпускати образи. Головна страва сьогодні на святковому столі - свинина, оскільки в народі святий шанується також як покровитель домашньої худоби. Доброю справою вважається допомога нужденним - за віруваннями, милосердя цього дня очищає душу і наближає людину до Бога.
У церковне свято 1 січня не слід лаятися, лихословити, сваритися, злитися і ображати оточуючих. Заборонено бажати зла, допускати погані думки, мстити, заздрити. Вважається, що всі слова і думки, вимовлені в цей день, обов'язково повернуться сторицею.
Не рекомендується лінуватися і відмовляти людям у допомозі або примиренні - за народними віруваннями, це може привернути невдачі та розлад у родині. Церква також не схвалює надмірностей, тому в свято не можна зловживати спиртними напоями та переїдати.
За народними прикметами в цей день є кілька суворих заборон:
- не можна затівати генеральне прибирання і виносити сміття з дому, щоб разом із ним не пішло благополуччя;
- не радять 1 січня давати і брати гроші в борг, рахувати дріб'язок і вирішувати грошові питання;
- не можна довго спати - ранок слід почати з умивання чистою водою, щоб зберегти здоров'я і бадьорість на весь рік.
- Також кажуть, що не варто надягати старий і поношений одяг - він може перешкодити новим сприятливим змінам.
Прикмети 1 січня
За погодою дня судять про зиму та врожай:
- сильний вітер 1 січня - до багатого врожаю фруктів;
- відлуння далеко чути - до сильного морозу;
- зранку на деревах іній - до врожайного року;
- снігурі голосно щебечуть - піде сніг, а якщо пішов сніг - буде врожай;
- зоряна ніч на Василя - влітку буде багато ягід;
- собаки катаються по землі - до сильного вітру.
Одна з найяскравіших прикмет дня: якщо сьогодні першим на вулиці або порозі будинку зустрінеться чоловік - удача і благополуччя супроводжуватимуть увесь рік.
