Росія вдарила дроном по будинку на Сумщині: загинула родина з двома дітьми

Російський дрон забрав життя сім'ї з дітьми на Сумщині / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, pixabay.com

Коротко:

Російська армія атакувала Сумську область

У селі Чернеччина дрон вразив житловий будинок

У результаті загинули четверо: подружжя та їхні діти 6 і 4 років

Уночі 30 вересня російська окупаційна армія завдала удару по житловому будинку в Сумській області. Унаслідок атаки в селі Чернеччина Краснопільської громади загинуло подружжя з двома маленькими дітьми. Про це в Telegram повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Цієї ночі ворог прицільно вдарив ударним безпілотником по житловому будинку в селі Чернеччина Краснопільської громади. У цьому будинку мешкало подружжя з двома маленькими дітьми. На жаль, врятуватися не вдалося нікому", - написав він.

З-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих - батьків та їхніх синів 6 і 4 років.

"Це страшна та непоправна втрата для всієї громади та області. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким сім'ї", - зазначили в ОВА.

Суми / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ на Суми та область - останні новини

Як писав Главред, 12 вересня в Сумах прогриміли вибухи - місто атакували російські дрони. Спалахнула пожежа в нежитловому приміщенні.

Близько четвертої ранку 22 вересня російські безпілотники атакували Суми. У місті прогриміли три вибухи. Армія РФ атакувала підприємство та навчальний заклад, спалахнула пожежа. Поранення отримав чоловік.

Уранці 26 вересня російські військові вдарили по житловому сектору на Сумщині КАБом. Пошкоджено житлові будинки.

Пізно ввечері 28 вересня новий російський ударний безпілотник типу БМ-35 летів атакувати Суми. Дрон був обладнаний тепловізійною камерою. Український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, чим це загрожує.

Інші новини:

