Трамп обізвав Келлога "ідіотом" через слова про Зеленського - що він сказав

Руслана Заклінська
31 грудня 2025, 15:46
Прихильники Гегсета звинувачували Келлога у протистоянні ізоляціоністам у Білому домі.
Трамп обізвав Келлога 'ідіотом' через слова про Зеленського - що він сказав
Трамп назвав Келлога "ідіотом" під час різкої сварки / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео в YouTube

Коротко:

  • Келлог назвав Зеленського мужнім, що суперечило словам Трампа
  • Президент США у приватному колі обізвав Келлога ідіотом
  • Гегсет отримав більшу свободу дій, натомість Келлог обмежений

В адміністрації Дональда Трампа загострилося протистояння навколо стратегії щодо України. Президент США фактично передав повну свободу дій міністру війни Піту Гегсету, водночас жорстко обмеживши вплив свого спецпредставника Кіта Келлога. Про це йдеться у розслідуванні The New York Times.

Під час Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого Келлог намагався запевнити європейських лідерів та українську делегацію у стабільності підтримки США. Віцепрем’єр Польщі Радослав Сікорський запитав: "Чи у нас ще є альянс?". Келлог відповів, що він є "найкращим другом" в адміністрації США.

У той же час прихильники міністра оборони Піта Гегсета в приватних повідомленнях до Вашингтона звинувачували Келлога в тому, що він "тримає лінію проти ізоляціоністів" у Білому домі. Градус напруги зріс після того, як Келлог у соцмережах назвав Зеленського "мужнім лідером нації". Це прямо суперечило заявам самого Трампа, який публічно називав українського президента "диктатором".

За даними видання, під час зустрічі в Овальному кабінеті між ними відбувся жорсткий діалог. Трамп запитав: "Тобто ви називаєте Зеленського мужнім?"

"Так, сер. Це екзистенційна боротьба за виживання його нації. Коли востаннє американський президент стикався з таким? За часів Авраама Лінкольна", - відповів Келлог.

За словами джерел видання, після цієї розмови Трамп у приватному колі назвав свого спецпосланця "ідіотом".

Посланець Трампа також став одним із небагатьох в адміністрації, хто відкрито перечив тезам президента про "непереможність Росії". Коли Трамп вкотре заявив, що Україна приречена втратити території, Келлог різко перебив його: "Сер, це маячня. Росіяни не непереможні".

Цю позицію підкріпили дані розвідки та оцінка голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Кейна. Згідно з доповідями, російська армія є "некомпетентною", а для захоплення одного лише району навколо Покровська окупантам знадобиться від 20 до 30 місяців.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи справедливий мирний план - думка експерта

Експерт Володимир Горбач вважає, що мирний план із 20 пунктів не забезпечує справедливого миру для України. На його думку, план є результатом узгодження української, європейської та американської версії "28 пунктів Віткоффа" і фактично винагороджує агресора замість його покарання.

"Справедливий мир для України означав би покарання агресора. Але ці пункти є винагородою агресора, а не покаранням. Це - покарання жертви агресії та примус її йти на поступки", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Горбач припускає, що обговорення плану може прикривати поступки України, а відмова Росії від пунктів покладе на неї відповідальність за зрив переговорів.

Зустріч Трампа з Зеленським 28 грудня - новини за темою

Нагадаємо, 28 грудня відбулася зустріч президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського у Флориді. Вона тривала понад дві з половиною години, після чого обговорення продовжили у відеоформаті з європейськими лідерами.

Трамп заявив, що бачить усі підстави для досягнення "хорошої для всіх" мирної угоди між Україною та Росією. Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін "серйозно налаштований на мир", а для України буде "міцна" угода про безпеку за підтримки європейських країн.

Як повідомляв Главред, європейські лідери радили Зеленському бути обережним перед зустріччю з Трампом. Вони наголошували на потребі письмових гарантій безпеки, не робити територіальних поступок без чітких домовленостей і уточнити позицію Росії щодо мирного плану.

Читайте також:

Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

війна в Україні новини США Дональд Трамп Трамп новини війна Росії та України Кіт Келлог
Дрони атакували Туапсе: є "прильоти" в причал і НПЗ, спалахнула пожежа

06:53

Горіли багатоповерхівки, поранено дітей: РФ вдарила по житлових будинках в ОдесіФото

06:10

Як у Кремля намітився дефіцит переговорних ходівмнение

