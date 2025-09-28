Не витримало серце: під час атаки РФ в укритті померла киянка Ілона Ревут

Внаслідок атаки загинуло четверо людей, серед них 12-річна школярка Олександра.

https://glavred.net/ukraine/ne-vyderzhalo-serdce-vo-vremya-ataki-rf-v-ukrytii-umerla-kievlyanka-ilona-revut-10702121.html Посилання скопійоване

Киянка померла від стресу в укритті / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, facebook.com/ilona.revut

Головне:

Внаслідок атаки РФ у Києві загинуло четверо людей, серед них 12-річна школярка Олександра

13 осіб отримали поранення

Одна жінка померла від стресу в укритті

У ніч проти 28 вересня Київ зазнав однієї з наймасштабніших атак росіян за останній час. Укриваючись від обстрілів, одна з мешканок столиці не витримала психологічного навантаження й померла. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко і платформа United24.

За словами Ткаченка, російська атака забрала життя чотирьох людей, ще 13 киян отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед загиблих - 12-річна школярка Олександра із Солом’янського району.

відео дня

"Росіяни вбили 12-річну Олександру, ученицю сьомого класу однієї зі шкіл Соломʼянського району. Росіяни вбили наших людей в Інституті кардіології - тих, хто допомагав та потребував допомоги. Крім цього, одна жінка не витримала стресу, померла в укритті", - йдеться у повідомленні.

В укритті у киянки зупинилося серце

За даними United24, під час атаки 52-річна киянка Ілона Ревут не витримала нервового напруження - у неї зупинилося серце.

"Серце 52-річної Ілони Ревут зупинилося в укритті під час російського обстрілу. За словами колег, жінка була здорова та вела активний спосіб життя, але надзвичайно важко переносила стрес під час атак РФ", - йдеться у повідомленні.

Жінка працювала перукарем-стилістом у салоні "Лонда". Згідно з повідомленням закладу, Ілона залишалася в Києві, доглядаючи хвору матір, і перебувала в укритті під час атаки.

В укритті померла Ілона Ревут / Фото: скріншот

Що відомо про наслідки атаки

Після завершення повітряної тривоги рятувальники ДСНС обстежили всі місця влучань. За словами Ткаченка, лише в Солом’янському районі пошкоджено 27 об’єктів, з них 9 приватних будинків.

"Знову значна кількість вибитих вікон житлових будинків. Разом по 7 районах - до 1000. Повідомлення про нові пошкодження надходили протягом всього дня", - повідомив керівник КМВА.

У найбільш постраждалих районах - Солом’янському та Дарницькому - одразу почали роботу гуманітарні штаби. Там допомогу отримали понад 500 людей. Дев’ятьох мешканців тимчасово відселили до гуртожитків, а десятки подали заяви на компенсації від міста.

Атака РФ по Україні 28 вересня - останні новини

Як повідомляв Главред, масштабна атака Росії проти України у ніч на 28 вересня тривала понад 12 годин і була спрямована проти мирних міст, повідомив президент Володимир Зеленський. Агресор запустив майже 500 ударних дронів і понад 40 ракет, серед яких були й "Кинджали".

Вночі Росія вкотре обстріляла Київ. За даними ДСНС, постраждали житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Крім цього, внаслідок масованого удару по Києву загинуло чотири людини, серед яких 12-річна дівчинка Саша. Ще кілька мешканців будинку постраждали.

Читайте також:

Про персону: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 — до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 — 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред