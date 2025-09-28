РФ вдарила по будівлі Інституту кардіології в Києві – там загинули люди

Під ворожий удар потрапили різні райони столиці.

Коротко:

Росіяни атакували різні райони столиці

Є влучання в житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури

Інформація щодо потерпілих уточнюється

В ніч на 28 вересня країна-агресор Росія вкотре обстріляла столицю. Пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах. Про це повідомили в ДСНС.

Солом’янський район

Відомо, що в Соломʼянському районі влучання прийшлося у п’ятиповерховий будинок. Там з під завалів деблоковано тіло 12-річної дівчинки, врятовано трьох осіб, одна людина травмована. Також пошкоджено будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей.

Крім того, внаслідок атаки сталось загоряння двоповерхової нежитлової споруди. Ще до прибуття рятувальників було госпіталізовано чоловіка. Пожежу ліквідовано.

За іншими адресами зафіксовано влучання в складську будівлю та приватний житловий будинок, з якого ще до прибуття рятувальників госпіталізували 2 потерпілих з гострою реакцією на стрес.

Голосіївський район

В Голосіївському районі міста відомо про влучання в два приватних житлових будинки. Сталось часткове руйнування даху та стіни будівлі. Пожежу ліквідували. Попередньо - без постраждалих.

Святошинський район

У цьому районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію.

Дніпровський район

Відомо про загоряння двох припаркованих автомобілів. Пожежу ліквідовано. Без постраждалих.

Дарницький район

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого навчального закладу.

"Інформація щодо потерпілих уточнюється", - наголосили в ДСНС.

Кількість постраждалих в Києві

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що наразі, за інформацією медиків, у столиці 13 постраждалих внаслідок атаки ворога та троє загиблих.

"Четверо постраждалих зараз перебувають в лікарнях. 8 отримують допомогу амбулаторно. Одній жінці медики надали допомогу на місці", - написав він.

Росія готує удар по Україні

Військовий експерт Олег Жданов раніше попереджав, що новий ракетно-дроновий удар по Україні можливий у будь-який момент.

За його оцінкою, країна-агресор Росія готова до такої атаки.

Він також зауважив, що у противника в наявності постійно перебуває приблизно 300-400 ударних безпілотників, можливо - до 500.

Удар РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 28 вересня, російські окупанти масовано атакували Україну ракетами та ударними БПЛА. Ракети фіксувались у Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

Відомо, що росіяни нанесли щонайменше 8 ударів з першої години ночі до 05:30 по Запоріжжі. Внаслідок ворожого удару постраждали люди, серед яких троє дітей.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко говорив, що в Києві вибухи лунали впродовж всієї ночі та вранці. Внаслідок російської атаки четверо людей загинули і десять поранені.

