"Ніж у серце": близький друг Каменських розкрив справжнє бажання пари

Коротко:
- Що повідомив продюсер про пару
- Як він прокоментував рішення
Український співак, телеведучий і продюсер Геннадій Вітер підтвердив чутки про те, що співаки-втікачі Настя Каменських і Потап таки вирішили продати свій розкішний будинок під Києвом.
Главред раніше писав про те і показував, який вигляд має будинок співаків. Подивитися фото можна тут.
Крім того, продюсер розповів про те, чому співачка веде соцмережі іноземними мовами. Так, у проєкті "Наодинці з Гламуром" Вітер поділився, що йому позиція співачки "абсолютно незрозуміла".
"Звичайно, вона для мене близька людина, я готовий її підтримати, але для нас насправді це дуже болючий момент. Коли вона в Штатах співала свої пісні (російською - авт.), ми розмовляли з нею про це. Я їй казав, це вона повинна говорити українською. Це дуже важливо. Вона - амбасадор нашої країни. Але ж ви знаєте, що вона ще років 7-8 тому хотіла підкорювати Латинську Америку. Але щоб там стати своїм, потрібно бути повністю зануреним у ту атмосферу", - додав він.
Він також підтвердив інформацію про те, що пара зібралася продавати свій розкішний особняк під Києвом.
"Так, для мене теж була незрозуміла історія, коли я дізнався, що вони розпродають своє майно. Це як ніж у серце. Але це їхнє життя... Ти не можеш із людиною нормально спілкуватися, тому що вона, напевно, не хоче цього. І це її право", - зазначив продюсер.
Про персону: Потап
Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".
