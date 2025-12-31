"Ніж у серце": близький друг Каменських розкрив справжнє бажання пари

Близький друг Потапа і Насті Каменських також розповів про те, що пара насправді вирішила робити.

Потап і Настя Каменських продають будинок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Настя Каменських

Український співак, телеведучий і продюсер Геннадій Вітер підтвердив чутки про те, що співаки-втікачі Настя Каменських і Потап таки вирішили продати свій розкішний будинок під Києвом.

Крім того, продюсер розповів про те, чому співачка веде соцмережі іноземними мовами. Так, у проєкті "Наодинці з Гламуром" Вітер поділився, що йому позиція співачки "абсолютно незрозуміла".

Дім Потапа і Насті - як виглядає / Фото ТСН

"Звичайно, вона для мене близька людина, я готовий її підтримати, але для нас насправді це дуже болючий момент. Коли вона в Штатах співала свої пісні (російською - авт.), ми розмовляли з нею про це. Я їй казав, це вона повинна говорити українською. Це дуже важливо. Вона - амбасадор нашої країни. Але ж ви знаєте, що вона ще років 7-8 тому хотіла підкорювати Латинську Америку. Але щоб там стати своїм, потрібно бути повністю зануреним у ту атмосферу", - додав він.

Настя Каменських націлена на Латинську Америку / фото: instagram.com, Настя Каменських

Він також підтвердив інформацію про те, що пара зібралася продавати свій розкішний особняк під Києвом.

"Так, для мене теж була незрозуміла історія, коли я дізнався, що вони розпродають своє майно. Це як ніж у серце. Але це їхнє життя... Ти не можеш із людиною нормально спілкуватися, тому що вона, напевно, не хоче цього. І це її право", - зазначив продюсер.

Про персону: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

