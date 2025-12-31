Країни Європи можуть розмістити в Україні тисячі військових - подробиці

Франція і Велика Британія готові використовувати наземні війська для спостереження за режимом припинення вогню.

https://glavred.net/ukraine/strany-evropy-mogut-razmestit-v-ukraine-tysyachi-voennyh-podrobnosti-10728440.html Посилання скопійоване

Країни Європи можуть розмістити в Україні тисячі військових / колаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

Коротко:

Франція і Британія готові брати участь у моніторингу припинення вогню

Туреччина також відіграє роль у планах моніторингу припинення вогню

Країни Європи, які згодні брати участь у військовому компоненті "коаліції охочих", можуть розгорнути до 15 тисяч своїх військових в Україні протягом перших шести місяців після завершення війни. Про це повідомляє Welt із посиланням на джерела в Брюсселі.

Зазначається, що Франція і Велика Британія готові надати відповідні гарантії безпеки для України - зокрема використовувати наземні війська для спостереження за режимом припинення вогню. При цьому залежно від зобов'язань, взятих державами-учасницями коаліції, у перші шість місяців в Україні можуть розгорнути до 15 тисяч військових.

відео дня

"Плани щодо того, який вигляд можуть мати гарантії безпеки для України, вже остаточно узгоджені. Вони були, по суті, розроблені військовими експертами з британських і французьких збройних сил у співпраці з Брюсселем", - пояснили співрозмовники.

За даними джерел, Франція і Велика Британія готові брати участь у моніторингу припинення вогню навіть у разі відсутності мандата від ООН або Євросоюзу. Запрошення від України буде цілком достатньо для Парижа і Лондона.

Як пише видання, моніторинг припинення вогню з повітря і моря мають забезпечити сусідні з Україною держави. Туреччина також відіграє певну роль у планах моніторингу припинення вогню. Повідомлялося, що Анкара могла б контролювати регіон Чорного моря.

Західні війська в Україні

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що наразі обговорюється варіант із розміщенням на території України європейського військового контингенту, але це не гарантія безпеки, а сили стримування.

Він зазначив, що європейські війська не стоятимуть на лінії фронту і не виступатимуть військовим щитом для України.

Відправлення військ в Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, у серпні глава Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що питання направлення в Україну миротворців для забезпечення миру після припинення російської війни "все ще перебуває в зародковому стані".

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш говорив, що Польща готова підтримати союзників у разі ухвалення ними рішення спрямувати військові контингенти в Україну, надавши необхідну інфраструктуру і логістику. Водночас польські військовослужбовці безпосередньо в місії участі не братимуть.

Водночас міністр оборони Джон Хілі заявив, що Велика Британія готова відправити в Україну свої війська, але тільки після досягнення перемир'я з Росією.

Читайте також:

Про джерело: Die Welt Die Welt - німецька щоденна суспільно-політична газета, що належить видавництву Axel Springer Verlag і є однією з найвпливовіших ЗМІ країни. Поширюється у 130 країнах, має аудиторію понад 670 тисяч читачів. Контент газети орієнтований на інформаційні та аналітичні матеріали. До найпопулярніших тем, які розглядаються в "ДіВельт", належать: політика, фінанси та спорт, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред