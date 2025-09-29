Рус
РФ зазнає величезних збитків через атаки України по об'єктах НПЗ: The Sun назвав суму

Віталій Кірсанов
29 вересня 2025, 15:51оновлено 29 вересня, 16:51
Удари по російських НПЗ можуть чинити величезний тиск на здатність Кремля продовжувати війну проти України.
Україна завдала Росії збитків на $100 млрд, атакуючи її НПЗ
Україна завдала Росії збитків на $100 млрд, атакуючи її НПЗ / Колаж: Главред

Коротко:

  • Українські удари можуть спричинити серйозний дефіцит палива
  • Навіть одна атака на НПЗ може завдати РФ збитків на мільярди доларів

Україна завдає серйозного удару по російській економіці, атакуючи об'єкти нафтогазової промисловості. У рамках ретельно спланованої кампанії українці завдали Росії збитків на близько 100 мільярдів доларів. Про це пише The Sun.

Експерт з військової розвідки Філіп Інгрем заявив у розмові з журналістами, що українська винахідливість завдає удару по "серцю" економіки РФ. За його словами, точні удари по об'єктах нафтової та газової промисловості спрямовані на дестабілізацію військової машини російського диктатора Володимира Путіна.

відео дня

"Дрони дальнього радіусу дії, що пролітають 1000 км і більше, перетворюють велику нафтогазову імперію Росії на ланцюг пекельних полум'їн", - сказав експерт.

Інгрем визнав, що хоча цей план є сміливою авантюрою, це геніальний хід, спрямований на те, щоб "донести реальність війни до росіян". Проте наслідки для РФ не обмежуються незручностями в повсякденному житті громадян.

Експерт поділився, що українські удари можуть викликати серйозний дефіцит палива. Він упевнений, що це може чинити величезний тиск на здатність Кремля продовжувати війну проти України.

У виданні зазначили, що російський експорт енергоресурсів становив 40% від бюджету до повномасштабного вторгнення в Україну. Проте навіть з урахуванням західних санкцій експорт нафти і газу, як і раніше, становить 30% доходів Росії.

"Україна, взявши на приціл російську нафту, здійснює прямий удар по логістичній артерії вторгнення. Мета полягає в тому, щоб скоротити фінансування війни. Удари по нафтопереробних заводах є прямим ударом по доходах Кремля", - пояснив Інгрем.

Експерт вважає, що подібні операції були проведені не без допомоги від союзників України.

"Українська розвідка, ймовірно, за сприяння західних партнерів та інсайдерів на місці, визначила найважливіші та найуразливіші частини кожного об'єкта", - сказав Інгрем.

За словами експерта, головною метою українських операцій є ураження складних, дорогих і практично незамінних нафтопереробних установок. Він підкреслив, що такі установки найчастіше вимагають спеціальних західних технологій, які Росії не так і легко отримати через санкції.

"Ремонт однієї з цих установок - справа не кількох тижнів. Це справа місяців, якщо не років", - розповів експерт.

Інгрем заявив, що навіть одна атака за допомогою дешевого дрона може завдати Росії збитків на мільярди доларів і паралізувати об'єкт, який робить величезний внесок у військові зусилля Москви. За його словами, це точне визначення асиметричної війни.

Експерт не виключає, що серйозні економічні проблеми можуть призвести до дестабілізації в російському суспільстві. Він заявив, що найбільший страх Путіна - це повстання російського народу.

"Послання України зрозуміле і чутне в Москві: "Ми можемо вас зачепити, ця війна коштуватиме дорого вашій економіці і вашому народу", - підкреслив Інгрем.

Удари по російських НПЗ - думка експерта

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що українські військові продовжують атакувати російські нафтопереробні заводи, і російська влада намагається приховати реальні наслідки цих ударів.

Через ці атаки в Росії зростає дефіцит бензину, особливо відчутний на тимчасово окупованих територіях України і в Бєлгородській області. Водночас Москва і Санкт-Петербург захищені від цих проблем.

За його словами, замість того, щоб пояснити ситуацію, російська влада використовує пропаганду. Вона переконує людей, що всі ці труднощі є виправданням для продовження війни проти України. Таким чином вони намагаються розпалити ще більшу агресію щодо українців.

"Так вони збільшують градус агресії щодо України. Також там розповідають, що удари по українській енергетиці - це відповідь за НПЗ. Зрозуміло, що це брехня. Вони б'ють по українській енергетиці ще з 2022 року", - сказав Коваленко.

РФ зазнає величезних збитків через атаки України по об'єктах НПЗ: The Sun назвав суму
Главред

Удари по російських цілях - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 вересня в Росії прогриміли вибухи в Краснодарському краї та Ростові-на-Дону, водночас дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод (НПЗ).

Російська влада повідомила про атаку безпілотників на території Чувашії вранці 27 вересня. За їхніми словами, удар нібито припав на нафтоперекачувальну станцію.

У ніч з 19 на 20 вересня безпілотники-камікадзе здійснили атаку на нафтопереробний завод у Саратові, що розташований більш ніж за 450 км від українського кордону.

Більше важливих новин:

Про джерело: The Sun

The Sun.co.uk - це онлайн-видання найбільшої британської газети і члена британського регулятора преси IPSO. The Sun прагне до найвищих стандартів точності у своїх репортажах і продовжує інвестувати в оригінальну журналістику в друкованих виданнях і в Інтернеті, йдеться на сайті видання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні НПЗ вибух у Росії війна Росії та України атака дронів
"Ми набрали обертів": Сибіга назвав обнадійливий термін закінчення війни

"Ми набрали обертів": Сибіга назвав обнадійливий термін закінчення війни

17:26Політика
Вже летять "Шахеди": РФ найближчим часом може обстріляти Україну

Вже летять "Шахеди": РФ найближчим часом може обстріляти Україну

17:20Україна
"Сценарій може бути найгірший": українців попередили про ядерну та радіаційну загрозу

"Сценарій може бути найгірший": українців попередили про ядерну та радіаційну загрозу

17:10Україна
Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

Німецький барон 250 років порівняв росіян та українців — що він особливо відзначив

Німецький барон 250 років порівняв росіян та українців — що він особливо відзначив

Салат усього з 3 інгредієнтів: рецепт, який підкорив мільйони господинь

Салат усього з 3 інгредієнтів: рецепт, який підкорив мільйони господинь

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

