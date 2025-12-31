Закохані Даніель Салем і Lida Lee прийняли серйозне рішення - деталі

Тепер майбутнє Салема і Лі пов'язане назавжди.

https://glavred.net/stars/vlyublennye-daniel-salem-i-lida-lee-prinyali-sereznoe-reshenie-detali-10728506.html Посилання скопійоване

Даніель Салем і Lida Lee разом - закохані зробили парні татуювання / колаж: Главред, фото: instagram.com/daniel_jihad_salem, instagram.com/lidalee_official

Коротко:

Ліда Лі і Даніель Салем перестали приховувати, що вони пара

Закохані зробили одне одному незвичайний подарунок

Шоумен і воїн Даніель Салем і співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) 23 грудня підтвердили, що перебувають у романтичних стосунках - раніше пара наполягала, що їх об'єднує лише дружба. Про свої стосунки закохані заявили дуже творчо - кліпом до нового треку Лі "Схожі" стали кадри з її спільного життя з Салемом.

Тепер, коли закохані більше не ховаються, вони вирішили пов'язати свої долі незвичним чином, і зробили парні татуювання. На тильному боці руки співачки красується слово "Схожі", написане почерком Даніеля, на його - той самий напис, виконаний Лідією.

відео дня

"Для нас це не просто чергові тату, а особливий спогад, який залишиться назавжди", - написала співачка у своєму блозі в Instagram.

Даніель Салем і Lida Lee разом - закохані зробили парні татуювання / фото: instagram.com/lidalee_official

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Тарас Тополя визвірився на журналістку на запитання про розлучення - на початку грудня він і Олена Тополя оголосили про розставання після 12 років разом.

Також український піаніст-віртуоз Євген Хмара вперше розповів про проблеми дружини зі здоров'ям. За його словами, сім'ї довелося пережити непростий період через жахливі болі, від яких страждала Дар'я.

Читайте також:

Про персону: Lida Lee Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) - українська співачка. Колишня учасниця гурту Chica-Band і бек-вокалістка Monatik. Двічі брала участь у проєкті Голос країни (4 сезон - наставник Сергій Лазарєв; 10 сезон - наставник Monatik). Також брала участь у шоу "Танці з зірками-8" та "Х-фактор". Дмитро Монатік був її продюсером з 2020 по 2021 рік.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред