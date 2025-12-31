Закохані Даніель Салем і Lida Lee прийняли серйозне рішення - деталі

Коротко:
- Ліда Лі і Даніель Салем перестали приховувати, що вони пара
- Закохані зробили одне одному незвичайний подарунок
Шоумен і воїн Даніель Салем і співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) 23 грудня підтвердили, що перебувають у романтичних стосунках - раніше пара наполягала, що їх об'єднує лише дружба. Про свої стосунки закохані заявили дуже творчо - кліпом до нового треку Лі "Схожі" стали кадри з її спільного життя з Салемом.
Тепер, коли закохані більше не ховаються, вони вирішили пов'язати свої долі незвичним чином, і зробили парні татуювання. На тильному боці руки співачки красується слово "Схожі", написане почерком Даніеля, на його - той самий напис, виконаний Лідією.
"Для нас це не просто чергові тату, а особливий спогад, який залишиться назавжди", - написала співачка у своєму блозі в Instagram.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Тарас Тополя визвірився на журналістку на запитання про розлучення - на початку грудня він і Олена Тополя оголосили про розставання після 12 років разом.
Також український піаніст-віртуоз Євген Хмара вперше розповів про проблеми дружини зі здоров'ям. За його словами, сім'ї довелося пережити непростий період через жахливі болі, від яких страждала Дар'я.
Про персону: Lida Lee
Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) - українська співачка. Колишня учасниця гурту Chica-Band і бек-вокалістка Monatik. Двічі брала участь у проєкті Голос країни (4 сезон - наставник Сергій Лазарєв; 10 сезон - наставник Monatik). Також брала участь у шоу "Танці з зірками-8" та "Х-фактор". Дмитро Монатік був її продюсером з 2020 по 2021 рік.
