"Лунали образи через національність": У Польщі група нападників жорстоко побила українця

Згідно з інформацією посла, нещодавно громадянин України став жертвою групового нападу після побутового інциденту.

У польському місті Радом група нападників жорстоко побила українця

Постраждалий отримав тяжкі травми та перебуває в лікарні

Посол Василь Боднар закликав до принципової реакції та неупередженого розслідування

У польському місті Радом стався серйозний інцидент за участі громадянина України. Після побутової суперечки, яку сторони врегулювали без участі поліції, чоловік став жертвою групового нападу. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.

За словами дипломата, під час побиття нападники не лише застосували фізичну силу, а й вигукували образливі фрази, спрямовані проти українця через його походження. Постраждалий отримав тяжкі тілесні ушкодження і нині перебуває в лікарні.

Боднар наголосив, що будь-які прояви агресії щодо українців за кордоном, особливо якщо вони мають ознаки національної ворожнечі, потребують жорсткої та принципової реакції. Він підкреслив, що українці мають право на безпеку та повагу незалежно від країни перебування.

Дипломат також закликав до всебічного та неупередженого розслідування інциденту й притягнення винних до відповідальності, якщо буде підтверджено мотив ненависті.

Консульська служба України в Польщі підтримує постійний контакт із місцевими правоохоронцями та отримує офіційну інформацію щодо перебігу справи. Посол підкреслив, що кожен випадок насильства проти українців за кордоном має отримувати послідовну та належну реакцію.

Раніше поліція польського міста Ченстохова в Сілезькому воєводстві затримала сімох осіб за викрадення і катування 44-річного українця. Четверо із затриманих взяті під варту. Інцидент стався 11 листопада в Ченстохові.

Як повідомляв Главред, після початкової хвилі підтримки України у 2022 році в Польщі спостерігається зростання випадків дискримінації та ненависті щодо українців. За даними опитування CBOS, готовність приймати біженців знизилася з 94% у 2022 році до 48% у 2025-му, а половина поляків вважає державну допомогу українцям занадто щедрою. Водночас українські мігранти значно допомагають польській економіці.

Також сенат Польщі ухвалив закон про перебування іноземців та допомогу українцям. Документ підтримали 57 сенаторів, 32 - проти, змін до нього не вносили. Закон продовжує легальне перебування українців до 4 березня 2026 року.

Хто такий Василь Боднар? Василь Миронович Боднар (нар. 20 вересня 1976, с. Олесине, Україна) — український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі (з 2024), Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині (2021—2024). Заступник міністра закордонних справ України (2017—2021), Генеральний консул України в Стамбулі (2015—2017), за сумісництвом — представник України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (від 2016 до 27 липня 2017), повідомляє Вікіпедія.

