"Ми хочемо влаштувати бій": Усик назвав терміни нового поєдинку

Раніше Усик звернувся до WBC за дозволом добровільно провести захист титулу.

Усик назвав терміни нового поєдинку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk, скріншот

Коротко:

Наступний бій Усика відбудеться влітку 2026 року

Команда боксера вже працює над організацією поєдинку

Наступний бій чемпіона WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика відбудеться влітку 2026 року. Він повідомив про це під час саміту World Sports Summit у Дубаї, пише "Чемпіон".

"Моя команда зараз працює над цим. Ми хочемо влаштувати бій наступного року, можливо, влітку. Думаю, наступного року у мене буде бій", - сказав він. відео дня

Раніше Усик звернувся до WBC за дозволом добровільно провести захист титулу. Як суперника український чемпіон вибрав Деонтея Вайлдера, зазначає видання.

Нагадаємо, що 20 липня Олександр Усик провів свій останній бій. Українець уже в п'ятому раунді нокаутував британця Даніеля Дюбуа і вдруге став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

Олександр Усик / інфографіка: Главред

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі

