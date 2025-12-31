Рус
Частину українців можуть не відключати від світла: Кабмін готує важливе рішення

Анна Ярославська
31 грудня 2025, 08:54
Споживачів, які сиділи без світла понад 8 годин, можуть вивести з графіків відключень.
Коротко:

  • В Україні можуть змінити підхід до графіків відключень
  • Споживачів, які вже тривалий час перебували без світла, можуть тимчасово не включати до планових відключень
  • Рішення спрямоване на зниження навантаження на людей, які вже постраждали від тривалих перебоїв з електропостачанням

У деяких населених пунктах України можуть не вимикати світло за графіками. Йдеться про споживачів, у яких були дуже тривалі аварійні відключення. Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення України Олексій Кулеба.

За його словами, Кабінет міністрів розробляє можливості, щоб не вимикати електроенергію за графіком споживачам, у яких тривали аварійні відключення по 8 годин. Саме ці райони намагатимуться не вносити в планові графіки, передає 24 Канал.

"Зараз Міністерство енергетики працює, щоб такого не відбувалося і ті, хто сидів понад 8 годин без електрики, не потрапляли одразу в план графіків відключень", - наголосив він.

Про актуальні відключення світла сьогодні можна почитати в матеріалі: Графіки відключень на 31 грудня: чи будуть будинки українців зі світлом на Новий рік.

Ракетно-дроновий удар по Україні та відключення світла

Як писав Главред, у ніч на 27 грудня в більшості областей України оголошено повітряну тривогу через атаку російських ударних безпілотників. Окупанти запустили і крилаті ракети.

В Україні гриміли вибухи. Основним напрямком атаки був Київ та область.

Під ударами ворога були об'єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей. У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження.

У Києві та Київській області через ворожі атаки на енергетичні об'єкти залишилися без електропостачання понад 500 тисяч споживачів, а на Чернігівщині - понад 22 тисячі.

29 грудня народний депутат фракція "Слуга народу" Сергій Нагорняк повідомив, що після чергової атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України найскладніша ситуація залишається в Броварах і Вишгороді через ураження підстанції Укренерго. За його словами, пошкодження були "болючими", що призвело до значних руйнувань. Час відновлення індивідуальний для кожного об'єкта.

31 грудня в ДТЕК повідомили, що Вишгород знову зі світлом після масованої атаки. Енергетики відновили електропостачання для понад 9 тисяч сімей. Ворог сильно пошкодив підстанцію. Роботи тривали 4 доби без зупинок.

Черги відключення світла - що це таке / Інфографіка: Главред ​

Чи є ризик краху енергетики: думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар заявив, що попри атаки по енергетичній інфраструктурі України, говорити про катастрофічний розвиток подій не варто.

За його словами Гончара, очікування "фатального сценарію" часто штучно роздмухується - як у рамках інформаційно-психологічних операцій з боку ворога, так і через панічні настрої в суспільстві.

"Ми пройшли чергову хвилю ударів. Це не привід для відчаю", - сказав Гончар в інтерв'ю Главреду.

Експерт додав, що ситуація залишається складною, але контрольованою.

"Удари будуть і далі, графіки відключень теж будуть - і всю зиму, і, ймовірно, надалі. І це, в принципі, не найгірший сценарій. Тож ми пройшли чергову хвилю ударів. Тому все, що зараз відбувається, не є приводом для відчаю", - зазначив Гончар.

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

По всій Україні посилюють патрулі за участі військових та поліції: в чому причина

По всій Україні посилюють патрулі за участі військових та поліції: в чому причина

08:40Україна
Дрони атакували Туапсе: є "прильоти" в причал і НПЗ, спалахнула пожежа

Дрони атакували Туапсе: є "прильоти" в причал і НПЗ, спалахнула пожежа

07:39Світ
З січня ціни зростатимуть: українцям рекомендують запастися одним продуктом

З січня ціни зростатимуть: українцям рекомендують запастися одним продуктом

На Україну насувається потужна магнітна буря: коли почнеться геомагнітний шторм

На Україну насувається потужна магнітна буря: коли почнеться геомагнітний шторм

Карта Deep State онлайн за 31 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 31 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 31 грудня: Коням - конфлікт, Козлам - образи

Китайський гороскоп на завтра 31 грудня: Коням - конфлікт, Козлам - образи

Гороскоп Таро на 31 грудня: Водоліям - чесність, Стрільцям - переглянути пріоритети

Гороскоп Таро на 31 грудня: Водоліям - чесність, Стрільцям - переглянути пріоритети

