"Віримо в мир": Зеленський із дружиною привітали українців із Новим роком

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська привітали українців із Новим роком. Привітання глава держави опублікував у Telegram у середу, 31 грудня.
"Ще один рік минає, виборений відданістю й стійкістю, принциповістю та щоденною працею українців. Цей рік став можливим завдяки нашим захисникам - тим, хто відстояв його не тільки для України, а й для всіх, хто цінує свободу та гідність", - написав президент.
Зеленський зазначив, що у 2026 рік ідемо з тим, що нас тримає: досвідом і пам'яттю, рідним словом, надією і вірою.
"Беремо із собою здатність до спільноти та людяність - те, що, незважаючи ні на що. Віримо у світ, боремося за нього і працюємо заради цього. З Новим роком, дорогі українці!", - додав президент.
До речі, перша леді була вдягнена в білу сорочку з гострим коміром, пишними рукавами та білою вишивкою на одному боці. На президентові була чорна вишиванка, вишита синіми, коричневими та бежевими нитками.
