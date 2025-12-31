'Ледве відкачали': Кадирова терміново госпіталізували у Москві, що відомо

ЗМІ повідомили про різке погіршення стану здоров’я глави Чечні Рамазана Кадирова, якого наприкінці грудня терміново госпіталізували в Москві.

Кадирова терміново госпіталізували у Москві - що відомо / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Главу Чечні Рамазана Кадирова в ніч із 24 на 25 грудня терміново доправили до лікарні в Москві. Він прибув до столиці країни-агресорки Росії для участі в передноворічному засіданні Державної ради РФ, яке проходило під головуванням диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна. Про це повідомляє "Новая газета. Європа", посилаючись на джерела з оточення Кадирова.

За інформацією співрозмовників видання, після прибуття до Москви його самопочуття різко погіршилося, тож ставленика Кремля у реанімаційному автомобілі доправили до Центральної клінічної лікарні Управління справами президента РФ. Через відсутність заздалегідь підготовленого резервного сценарію засідання Держради відбулося без участі представника Чеченської республіки.

"У Москві його ледве відкачали, після чого він повернувся додому і на публіці з тих пір не з'являвся", — сказало джерело видання.

ЗМІ зазначають, що на початку року Кадирова вже доправляли до приватної клініки "Аймеді" в Грозному, після чого його самопочуття продовжило погіршуватися. Опосередковано він сам це підтвердив під час нещодавньої "прямої лінії", зауваживши, що протягом року чотири рази оформлював офіційну відпустку. Кадиров також звернув увагу на помітні ознаки проблем зі здоров’ям, пояснивши їх нервовими розладами.

Чим обезнеться ліквідація Кадирова - думка експерта

Як писав Главред, розмови про погіршення здоров’я глави Чечні Рамзана Кадирова почали ширитися ще кілька місяців тому, і нині помітно, що його стан слабшає майже щодня. Про це заявила політична аналітикиня Ольга Курносова. Вона вважає, що летальний фінал цілком імовірний і може призвести до усунення Кадирова від влади.

Незважаючи на серйозні проблеми зі здоров’ям, Рамзан Кадиров і далі очолює Чечню, і робить це з конкретною метою. Він прагне забезпечити передачу влади своєму синові Адаму. Однак така перспектива не знаходить підтримки в Кремлі, який не погоджується з цим сценарієм.

У разі, якщо Москва призначить власного кандидата, це може спричинити суттєві зміни не лише в самій Чечні, а й на всьому Північному Кавказі, а можливо й у ширшому масштабі — серед усіх мусульманських республік Росії. У підсумку такі регіони можуть перетворитися на серйозний виклик для Кремля, з огляду на давні суперечності між Чечнею та іншими кавказькими республіками, а також складну керованість ситуації в Татарстані й Башкортостані. "Кадиров намагався позиціонувати себе як куратора всього російського мусульманства, і з його відходом цей баланс почне змінюватися", - зазначила Курносова.

Кадиров - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава Чечні Рамзан Кадиров ледь не втонув під час відпочинку на турецькому курорті Бодрум. За даними турецьких ЗМІ, його витягли з води співробітники берегової охорони та доправили до лікарні швидкою допомогою.

Водночас Кадиров заявив, що для Росії наразі невигідно припиняти бойові дії, оскільки поставлені завдання війни, за його словами, ще не виконані.

26 травня очільник Чечні також прокоментував чутки про проблеми зі здоров’ям. Він прямо не спростував інформацію про погіршення стану і опублікував у Telegram відео, де мовчки проходить біля старовинної вежі, тоді як текст за кадром зачитує інша людина.

