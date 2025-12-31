Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Ледве відкачали": Кадирова терміново госпіталізували у Москві, що відомо

Юрій Берендій
31 грудня 2025, 17:28
731
ЗМІ повідомили про різке погіршення стану здоров’я глави Чечні Рамазана Кадирова, якого наприкінці грудня терміново госпіталізували в Москві.
'Ледве відкачали': Кадирова терміново госпіталізували у Москві, що відомо
Кадирова терміново госпіталізували у Москві - що відомо / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

  • Кадирова терміново госпіталізували перед засіданням Держради РФ
  • Глава Чечні не з'являвся на публіці вже майже тиждень

Главу Чечні Рамазана Кадирова в ніч із 24 на 25 грудня терміново доправили до лікарні в Москві. Він прибув до столиці країни-агресорки Росії для участі в передноворічному засіданні Державної ради РФ, яке проходило під головуванням диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна. Про це повідомляє "Новая газета. Європа", посилаючись на джерела з оточення Кадирова.

За інформацією співрозмовників видання, після прибуття до Москви його самопочуття різко погіршилося, тож ставленика Кремля у реанімаційному автомобілі доправили до Центральної клінічної лікарні Управління справами президента РФ. Через відсутність заздалегідь підготовленого резервного сценарію засідання Держради відбулося без участі представника Чеченської республіки.

відео дня

"У Москві його ледве відкачали, після чого він повернувся додому і на публіці з тих пір не з'являвся", — сказало джерело видання.

ЗМІ зазначають, що на початку року Кадирова вже доправляли до приватної клініки "Аймеді" в Грозному, після чого його самопочуття продовжило погіршуватися. Опосередковано він сам це підтвердив під час нещодавньої "прямої лінії", зауваживши, що протягом року чотири рази оформлював офіційну відпустку. Кадиров також звернув увагу на помітні ознаки проблем зі здоров’ям, пояснивши їх нервовими розладами.

Чим обезнеться ліквідація Кадирова - думка експерта

Як писав Главред, розмови про погіршення здоров’я глави Чечні Рамзана Кадирова почали ширитися ще кілька місяців тому, і нині помітно, що його стан слабшає майже щодня. Про це заявила політична аналітикиня Ольга Курносова. Вона вважає, що летальний фінал цілком імовірний і може призвести до усунення Кадирова від влади.

Незважаючи на серйозні проблеми зі здоров’ям, Рамзан Кадиров і далі очолює Чечню, і робить це з конкретною метою. Він прагне забезпечити передачу влади своєму синові Адаму. Однак така перспектива не знаходить підтримки в Кремлі, який не погоджується з цим сценарієм.

У разі, якщо Москва призначить власного кандидата, це може спричинити суттєві зміни не лише в самій Чечні, а й на всьому Північному Кавказі, а можливо й у ширшому масштабі — серед усіх мусульманських республік Росії. У підсумку такі регіони можуть перетворитися на серйозний виклик для Кремля, з огляду на давні суперечності між Чечнею та іншими кавказькими республіками, а також складну керованість ситуації в Татарстані й Башкортостані. "Кадиров намагався позиціонувати себе як куратора всього російського мусульманства, і з його відходом цей баланс почне змінюватися", - зазначила Курносова.

Кадиров - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава Чечні Рамзан Кадиров ледь не втонув під час відпочинку на турецькому курорті Бодрум. За даними турецьких ЗМІ, його витягли з води співробітники берегової охорони та доправили до лікарні швидкою допомогою.

Водночас Кадиров заявив, що для Росії наразі невигідно припиняти бойові дії, оскільки поставлені завдання війни, за його словами, ще не виконані.

26 травня очільник Чечні також прокоментував чутки про проблеми зі здоров’ям. Він прямо не спростував інформацію про погіршення стану і опублікував у Telegram відео, де мовчки проходить біля старовинної вежі, тоді як текст за кадром зачитує інша людина.

Інші новини:

Про джерело: "Новая газета"

"Новая газета" (у перекладі з рос. — "Нова газета") — російська суспільно-політична газета. Відома опозиційною ліберально-демократичною та правозахисною орієнтацією, а також журналістськими розслідуваннями. Шістьох журналістів видання, зокрема Юрія Щекочихіна, Ганну Політковську та Анастасію Бабурову, вбили через їхню професійну діяльність, повідомляє Вікіпедія.

5 вересня 2022 року Басманний суд Москви на підставі позову Роскомнадзору анулював у "Нової газети" ліцензію ЗМІ в Росії.

28 березня 2022 року оголосила про призупинення роботи до закінчення вторгнення Росії в Україну. У квітні 2022 року журналісти, які покинули Росію, запустили онлайн-видання "Новая газета Европа"; того ж місяця воно було заблоковано Роскомнадзором, проте сайт продовжує оновлюватися. З 15 липня журналісти "Новой", які залишилися в Росії, почали публікувати паперовий журнал разом із сайтом "НО".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Рамзан Кадиров
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У вогні НПЗ, термінали та бази РФ: Сили оборони провели серію точних ударів

У вогні НПЗ, термінали та бази РФ: Сили оборони провели серію точних ударів

18:14Війна
18 годин без світла та блекаут: які регіони в 2026 році можуть залишитись без електрики

18 годин без світла та блекаут: які регіони в 2026 році можуть залишитись без електрики

17:45Україна
"Ледве відкачали": Кадирова терміново госпіталізували у Москві, що відомо

"Ледве відкачали": Кадирова терміново госпіталізували у Москві, що відомо

17:28Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 31 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 31 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

По всій Україні посилюють патрулі за участі військових та поліції: в чому причина

По всій Україні посилюють патрулі за участі військових та поліції: в чому причина

Невдачі залишаться у 2025 році: які знаки зодіаку скоро почнуть нове життя

Невдачі залишаться у 2025 році: які знаки зодіаку скоро почнуть нове життя

З Новим роком 2026: красиві привітання в прозі та віршах і картинки

З Новим роком 2026: красиві привітання в прозі та віршах і картинки

Відключення світла в Україні - графіки на 31 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 31 грудня (оновлюється)

Останні новини

18:14

У вогні НПЗ, термінали та бази РФ: Сили оборони провели серію точних ударів

18:13

"ПОШТОРГ": як працює компанія, які товари пропонує та що потрібно знати покупцю новини компанії

18:00

Природна краса: Катерина Усик показала, який вигляд має зранку без макіяжу

17:45

18 годин без світла та блекаут: які регіони в 2026 році можуть залишитись без електрики

17:28

"Ледве відкачали": Кадирова терміново госпіталізували у Москві, що відомо

Ціни на продукти в Україні після Нового року: Марчук – про те, що і на скільки подорожчає у січніЦіни на продукти в Україні після Нового року: Марчук – про те, що і на скільки подорожчає у січні
17:28

Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського - Лукашенко

17:21

Закохані Даніель Салем і Lida Lee прийняли серйозне рішення - деталі

17:20

"Лунали образи через національність": У Польщі група нападників жорстоко побила українця

16:57

Долар і євро різко подешевшали на початку року: новий курс валют на 1 січня

Реклама
16:27

"Ми хочемо влаштувати бій": Усик назвав терміни нового поєдинку

15:46

Трамп обізвав Келлога "ідіотом" через слова про Зеленського - що він сказав

15:34

"Ніж у серце": близький друг Каменських розкрив справжнє бажання пари

15:32

Життя трьох знаків зодіаку різко зміниться на краще: до кого йде щастя

15:13

Magic Brothers презентували оновлену програму новорічного циркового шоу: левітація, акробатика і святкова магія

14:57

Хворі та безграмотні: Коордштаб уперше назвав кількість полонених росіян в Україні

14:55

За день до Нового року ціни рвонули вгору: в Украні подорожчали базові продукти

14:52

Українцям пояснили, чому не варто казати "з прошедшим" і "з наступаючим"

14:31

Висихає на очах: 82-річна Регіна Дубовицька налякала Мережу

13:50

Дуже смачна закуска за 15 хвилин: рецепт бюджетного рулету на Новий рік

13:49

У США весь 2025 рік тривала внутрішня війна за Україну - NYT

Реклама
13:46

Ірина Білик заінтригувала змінами: "Білик - то любов"

13:15

Курс долара в січні 2026: банкір відповів, чи чекати сюрпризів на початку року

13:13

"Миру нам усім": знаменитості привітали читачів Главреду з Новим роком

12:54

Країни Європи можуть розмістити в Україні тисячі військових - подробиці

12:41

Погодний удар під Новий рік: Україну накрили морози, хуртовини та сильний вітер

12:39

"Не захлиніться": Олена Мозгова зухвало дала відсіч хейтерам

12:35

Сонячні панелі більше не потрібні: новий пристрій клеять просто на стіни

12:21

Путін віддав новий наказ щодо фронту: ЗМІ дізналися, що має зробити армія РФ

12:14

Два янголятка: Михайло Поплавський уперше показав "секретних" онуків

12:07

Війна РФ проти України у січні перетне історичну межу: у чому Путін перевершить Гітлера

11:55

Відключення світла в Україні - графіки на 31 грудня (оновлюється)

11:35

Майже 100 годин без світла: у Вишгороді відновили електропостачання

11:28

Гороскоп на завтра 1 січня: Левам - сюрпризи, Стрільцям - приємна зустріч

11:26

69-річний Мел Гібсон покинув 35-річну маму своєї дитини

11:18

Звертатися до ворожок - тяжкий гріх: священик пояснив, чим це загрожуєВідео

11:12

Росіянам втерли носа: над містом на Донеччині підняли український прапор

11:05

Жодної цвілі та нальоту: "ледачий" спосіб робить душ ідеально чистим за хвилинуВідео

11:03

Святкова класика СРСР: як виглядав новорічний стіл практично в кожній сім’ї

10:25

Європа налаштована скептично: про що попереджали Зеленського перед зустріччю з Трампом

10:13

Слава Камінська показала доньку, яка підросла: який у неї вигляд

Реклама
10:07

Новий рік без переїдання: експерт назвала правила, які врятують від набору ваги

10:02

Місячний календар стрижок на січень 2026 року

09:56

"Атака" як привід: РФ відновила ультиматуми та заяви про капітуляцію України - ISW

09:50

З пивом і на піску: Кейт і Вільям поділилися раніше не опублікованими фото

09:30

Arista Trading AG досьє

09:28

РФ не може занурити у блекаут Україну, але існує інша загроза - експерт

09:09

Гороскоп Таро на завтра 1 січня: Козерогам - стрибок кар'єри, Терезам - досягнення

09:00

"В Агро" досьє

08:54

Частину українців можуть не відключати від світла: Кабмін готує важливе рішення

08:46

З Новим роком 2026: красиві привітання в прозі та віршах і картинки

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
СалатиНапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десерти
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні Лорак
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти