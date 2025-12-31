Майже добу без світла — у Києві можуть посилити графіки відключень, яка причина

Повторні російські обстріли можуть призвести до масштабних відключень електроенергії, водо- та теплопостачання в Києві та області, зазначає експерт.

https://glavred.net/ukraine/pochti-sutki-bez-sveta-v-kieve-mogut-uzhestochit-grafiki-otklyucheniy-kakaya-prichina-10728545.html Посилання скопійоване

У Києві можуть посилити графіки відключень - яка причина / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Повторення російських атак призведе до збільшення графіків відключення світла

В Києві світла може не бути по 18 годин на день

Нові ракетно-дронові удари російських окупаційних військ по енергооб'єктах України можуть призвести до збільшення графіків відключення світла для населення. У Києві тривалість відключень світла може зрости до 18 годин на добу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

"Повторні удари можуть призвести до того, що Київ буде без світла до 18 годин на добу — особливо лівий берег, де ситуація вже зараз значно гірша. І найнебезпечніше — це не тільки електрика. Коли без опалення залишаться чотири тисячі багатоквартирних будинків при температурі -12 — це вже зовсім інша історія", - наголосив він. відео дня

Попенко наголосив, що українці вже певною мірою навчилися жити з відключеннями електроенергії, однак ситуація кардинально ускладнюється, коли населені пункти залишаються ще й без водо- та теплопостачання.

Водночас нові обстріли можуть спричинити тривалі відключення світла. За його словами, відключення світла на 16–18 годин на день стає реальною перспективою для Києва та області.

"Тому для таких районів, як Вишгородський і Броварський, які і так зараз проблемні, повторні обстріли ситуацію не поліпшать — вона стане тільки гіршою", - резюмує він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Яка ситуація із світлом на лівому березі Києва - Yasno

Як писав Главред, на Лівобережжі Києва енергетики неодноразово намагалися повернутися до погодинних графіків відключень електроенергії, однак через зношеність і пошкодження мереж були змушені знову застосовувати аварійні відключення. Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко 29 грудня зазначав, що після масованого удару по столиці 27 грудня стан енергосистеми залишається вкрай складним.

"Правий берег міста може працювати за графіками (що й робить) і обмеження великі. Проте на лівому березі проблеми зі станом мереж. Уже кілька разів лівий берег пробували перемикати на графіки, але споживання зростає неконтрольовано і перевищує можливості системи. Тому доводиться повертатися до екстрених відключень", — зауважив Коваленко.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 січня в усіх областях України будуть діяти графіки відключень електроенергії.

У Вишгороді енергетикам вдалося відновити електропостачання в домівках мешканців після майже чотирьох діб без світла. Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Крім того, у постраждалих громадах Обухівського району знову запрацювало теплопостачання.

Водночас голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко переконаний, що масштабний блекаут по всій території України є малоймовірним.

Інші новини:

Про персону: Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред