Путін віддав новий наказ щодо фронту: ЗМІ дізналися, що має зробити армія РФ

Росіяни придумали новий план для просування на фронті в Україні після нібито атаки на резиденцію Путіна.

Командування РФ розповіло про вказівку диктатора / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Головне:

Росія хоче розширити буферну зону в Україні

Війська РФ готуються просуватися у Сумській і Харківській областях

Просуванням у прикордонні РФ хоче помститися Україні за нібито атаку на резиденцію Путіна

Начальник Генерального штабу країни-агресорки Росії Валерій Герасимов заявив про наказ кремлівського диктатора Володимира Путіна розширити у 2026 році буферну зону в Україні.

Як повідомляє Reuters, окупаційна армія, згідно з планом Путіна, має просунутися у Харківській та Сумській областях, вздовж лінії кордону РФ і України. Там ворог хоче відтіснити українські війська для подальшого просування.

Путін вирішив помститися Україні

Росія ще з 2024 року сформувала угруповання, яке діяло на північному сході України для створення буферу вздовж кордону. Воно намагалося відтіснити українські війська.

Тепер командування РФ вирішило повторити спробу розширення буферної зони через нібито атаку на резиденцію кремлівського диктатора, про що "кричать" російські ЗМІ, при цьому не надаючи ніяких доказів.

"Київ заперечив це звинувачення, заявивши, що ця інформація (про атаку на резиденцію - Главред) спрямована на зрив мирних переговорів, оскільки війна наближається до свого четвертого року. Реакції України на звіт Герасимова ще не було", - пише видання.

В Кремлі заявили про атаку на резиденцію Путіна

Главред писав, що міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що нібито Київ у ніч на 29 грудня здійснив атаку безпілотниками на держрезиденцію диктатора Володимир Путіна у Новгородській області.

Російський міністр також сказав, що переговорна позиція РФ буде переглянута з урахуванням "остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму".

Ситуація у Сумській і Харківській областях - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що військові РФ, які прорвалися через кордон до села Грабовське на Сумщині, не можуть просунутись вглиб області. Чисельність ворога там наразі становить близько 100 осіб.

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська на Харківському напрямку продовжують спроби порушити українську логістику, а також накопичувати сили в тилу підрозділів Сил оборони.

Напередодні стало відомо, що Сили оборони України зачистили більшу частину Куп'янська, в той час як Міноборони РФ усіма силами намагається приховати невдачі армії РФ у місті.

