За години до Нового року: РФ вдарила по багатоповерхівці в Запоріжжі, що відомо

Російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок удару пошкоджено житлову багатоповерхівку, загорілися автівки та є поранений, зазначили в ОВА.

РФ вдарила по багатоповерхівці в Запоріжжі, що відомо / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Запорізька ОВА

Країна-агресорка Росія вдарила по Запоріжжю

Внаслідок атаки постраждала багатоповерхівка

За лічені години до Нового року російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки країни-агресорки Росії відомо про ураження багатоповерхівки. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог знову завдав удару по Запоріжжю. Постраждала багатоповерхівка. Загорілися автівки", - написав він у Telegram.

Федоров повідомив, що внаслідок російського удару по Запоріжжю поранення отримала одна людина. Екстрені служби оперативно працюють на місці, ліквідовують наслідки атаки та надають постраждалому необхідну медичну допомогу.

Очільник ОВА наголосив, що протягом дня мешканці Запоріжжя неодноразово чують сигнали повітряної тривоги, а рятувальники й медики безперервно реагують на наслідки ворожих обстрілів.

"Поруч із місцем удару розгорнуто пункт незламності", - резюмував він.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку Запоріжжя з південного сходу.

Звідки і якими ракетами Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія готує новий масштабний удар ракетами та дронами по території країни. Така атака може відбутися вже найближчим часом, зокрема під час новорічних свят.

У ніч проти 31 грудня російські війська знову завдали ударів по Одеській області, атакувавши житлові об’єкти, логістичні вузли та енергетичну інфраструктуру. За інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, основною ціллю залишалися цивільні та енергетичні об’єкти.

Росія й надалі не відмовляється від планів захоплення українських територій і продовжує намагатися залишити українські міста та села без світла через масовані повітряні удари. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

