Ворог активно штурмує село на Запоріжжі та намагається повністю окупувати його

За останній тиждень армія країни-агресорки Росії проявляє високу активність на Запоріжжі.

Війська РФ активно штурмують Білогір'я на Запоріжжі / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Коротко:

За останній тиждень ворог активізувався на Запоріжжі

Війська РФ активно штурмують Білогір'я та намагаються захопити його

Крім того, окупанти атакують ще низку населених пунктів на Запорізькому напрямку

Останні дні армія країни-агресорки Росії активно штурмує село Білогір'я у Запорізькій області. Війська РФ намагаються повністю окупувати село. Про це повідомляють аналітики DeepState.

"На жаль, ворог має успіхи у селі та намагається взяти його під повний контроль", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що за останній тиждень ворог проявляє високу активність на Запоріжжі.

Окрім важких боїв за Гуляйполе, Приморське та Степногірськ, окупанти проводять атаки на Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Павлівку та поблизу Дорожнянки.

Війська РФ активно штурмують Білогір'я та намагаються захопити його / Фото: DeepState

Ситуація на Гуляйпільському напрямку - думка експерта

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі Еспресо розповів, що повного контролю над Гуляйполем ворог не має. Там тривають бої, працюють штурмові підрозділи ЗСУ. Вони атакують, контратакують, зачищають відповідні території.

За його словами, військове значення Гуляйполя - питання логістики ЗСУ та намагання противника тиснути на Донецьку область.

Він підкреслив, що це елемент південно-донецького наступу росіян.

"Наразі не вбачаю ресурсу противника для повноцінних спроб атакувати Запорізьку область. Хоча нагадаю ще одну локацію на Запорізькому фронті - Степногірськ, про захоплення якого росіяни вже теж оголосили, але при цьому посилаються, що поруч у Приморському їм багато чого не вдається, вони це визнають і говорять, що тривають дуже жорстокі бої", - наголосив Братчук.

Ситуація на Запорізькому напрямку - новини за темою

Як раніше писав Главред, бійці 425-го полку "Скала" зайшли в Гуляйполе в Запорізькій області та почали бойові дії з витіснення російських окупаційних сил із міста. По ворожих позиціях активно працюють артилерія та безпілотні літальні апарати.

Крім того, військовослужбовці Збройних Сил країни-агресорки Росії платять командирам чималі гроші, щоб ті їх не відправляли брати участь у боях на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, що окупанти також намагалися перерізати дорогу між Гуляйполем та Покровським Дніпропетровської області в районі села Добропілля.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

