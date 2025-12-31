Рус
"Не захлиніться": Олена Мозгова зухвало дала відсіч хейтерам

Анна Підгорна
31 грудня 2025, 12:39
Мозгова напередодні Нового року нагадала про принцип бумеранга.
Олена Мозгова
Олена Мозгова зараз - музична продюсерка

Коротко:

  • Олена Мозгова опублікувала новорічні побажання
  • Вона не оминула увагою ні найближчих, ні тих, хто ставить їй палиці в колеса

Українська музична продюсерка Олена Мозгова вирішила відмовитися від популярного ритуалу підбиття підсумків напередодні Нового року. Замість цього вона опублікувала слова подяки близьким - сім'ї, друзям, усім, хто її підтримував і мотивував.

Окреме "дякую" Мозгова адресувала своїм хейтерам. "Ви ж прям двигуни мого прогресу! Головне - бережіть себе, і не захлиніться у власних випорожненнях!" - написала продюсерка.

Не залишилися без новорічних побажань і підписники Олени Мозгової. "Ми всі недосконалі... І в цьому наша унікальність. Будьте щасливі, допомагайте Війську і не [кажіть] зайвого, якщо можете, бо воно потім прилітає бумерангом з несподіваних сторін", - каже вона.

Олена Мозгова
Олена Мозгова зараз - музична продюсерка

Про персону: Олена Мозгова

Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

