Курс долара в січні 2026: банкір відповів, чи чекати сюрпризів на початку року

Головним фактором невизначеності залишається інтенсивність бойових дій.

Головні тези:

У січні 2026 року курс долара залишатиметься стабільним під контролем НБУ

Режим "керованої гнучкості" та вирівнювання попиту й пропозиції забезпечать відсутність різких коливань

Прогнозований коридор курсу — 42,2–42,8 грн

У січні 2026 року долар в Україні поводитиметься передбачувано: різких коливань не очікується, а Національний банк продовжить утримувати ситуацію на валютному ринку під контролем. На початку місяця можливе незначне подорожчання американської валюти, однак загальна динаміка залишатиметься стабільною.

Про це в коментарі УНІАН розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Ринок входить у період вирівнювання попиту та пропозиції

За словами експерта, ключові чинники, що впливатимуть на курс, уже зрозумілі, а режим "керованої гнучкості" продовжить працювати. Саме він забезпечує контрольовані межі коливань і прогнозовані реакції регулятора.

Лєсовий зазначив, що січень стане лише стартом періоду, коли валютний ринок поступово виходитиме на баланс. Найактивніша фаза традиційно припадає на кінець місяця — початок лютого. Водночас уже в першій половині січня очікується зменшення курсового тиску.

На курс, як і раніше, впливатимуть три ключові фактори:

інтенсивність бойових дій,

наслідки атак РФ на інфраструктуру,

ритмічність міжнародної фінансової допомоги у 2026 році.

Прогнозований коридор — 42,2–42,8 грн за долар

Експерт назвав цей діапазон оптимальним і таким, що не створює додаткових ризиків для економіки.

Новий курс валют - прогноз експертів

Аналітики інвестиційної компанії ICU зазначають, що нещодавнє зміцнення гривні було очікуваним і стало наслідком продуманої політики Національного банку, який активно використовував валютні інтервенції для вирівнювання ринку.

На їхню думку, надалі регулятор може послабити контроль над курсом, допустивши більш помітні коливання і поступово переходячи до м'якої, керованої девальвації гривні.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

