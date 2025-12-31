Курс долара в січні 2026: банкір відповів, чи чекати сюрпризів на початку року

Головні тези:
- У січні 2026 року курс долара залишатиметься стабільним під контролем НБУ
- Режим "керованої гнучкості" та вирівнювання попиту й пропозиції забезпечать відсутність різких коливань
- Прогнозований коридор курсу — 42,2–42,8 грн
У січні 2026 року долар в Україні поводитиметься передбачувано: різких коливань не очікується, а Національний банк продовжить утримувати ситуацію на валютному ринку під контролем. На початку місяця можливе незначне подорожчання американської валюти, однак загальна динаміка залишатиметься стабільною.
Про це в коментарі УНІАН розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.
Ринок входить у період вирівнювання попиту та пропозиції
За словами експерта, ключові чинники, що впливатимуть на курс, уже зрозумілі, а режим "керованої гнучкості" продовжить працювати. Саме він забезпечує контрольовані межі коливань і прогнозовані реакції регулятора.
Лєсовий зазначив, що січень стане лише стартом періоду, коли валютний ринок поступово виходитиме на баланс. Найактивніша фаза традиційно припадає на кінець місяця — початок лютого. Водночас уже в першій половині січня очікується зменшення курсового тиску.
На курс, як і раніше, впливатимуть три ключові фактори:
- інтенсивність бойових дій,
- наслідки атак РФ на інфраструктуру,
- ритмічність міжнародної фінансової допомоги у 2026 році.
Прогнозований коридор — 42,2–42,8 грн за долар
Експерт назвав цей діапазон оптимальним і таким, що не створює додаткових ризиків для економіки.
Новий курс валют - прогноз експертів
Аналітики інвестиційної компанії ICU зазначають, що нещодавнє зміцнення гривні було очікуваним і стало наслідком продуманої політики Національного банку, який активно використовував валютні інтервенції для вирівнювання ринку.
На їхню думку, надалі регулятор може послабити контроль над курсом, допустивши більш помітні коливання і поступово переходячи до м'якої, керованої девальвації гривні.
Курс долара - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.
Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США і Євросоюзом накладає істотні фінансові зобов'язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.
Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - якісь купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7-10% від суми транспортованої іноземної валюти.
Про персону: Тарас Лєсовий
Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.
