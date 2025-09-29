Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Тепер атаки будуть нічні: у Сумах зафіксували новий дрон РФ

Анна Ярославська
29 вересня 2025, 08:56
214
Ударний безпілотник БМ-35 із тепловізором летів атакувати Суми ввечері в неділю.
Дрон БМ 35, спасатель
Дрон БМ-35 летів атакувати Суми ввечері 28 вересня / Колаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash, ДСНС

Коротко:

  • Дрон БМ-35 летів атакувати Суми
  • БПЛА був оснащений тепловізійною камерою
  • РФ зможе наносити удари вночі, а не лише вдень

Пізно ввечері 28 вересня новий російський ударний безпілотник типу БМ-35 летів атакувати Суми. Дрон був обладнаний тепловізійною камерою. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Дрон рухався на Суми близько 23:00 години в неділю. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух безпілотника в напрямку міста. Його експерт виявив під час перехоплення власним обладнанням.

відео дня

"Вперше бачу в перехопленні моїм обладнанням ударний БпЛА БМ-35 з тепловізійною камерою", - зазначив Сергій "Флеш".

Також Бескрестнов показав кадр із перехоплення.

Дрон БМ-35
Дрон БМ-35 / Фото: t.me/serhii_flash

Він припустив, що це може свідчити про зміну російської тактики - тепер удари можуть відбуватися не лише вдень, а й уночі.

"Схоже, тепер атаки міста будуть і нічні", - припустив експерт.

Що відомо про дрони БМ-35

На початку вересня "Флеш" повідомив, що Росія у війні проти України почала використовувати нові дрони-камікадзе БМ-35.

Як пише Мілітарний, дрон має аеродинамічну схему з дельтоподібним крилом і невстановлену кількість бойової частини.

БМ-35 обладнаний двотактним бензиновим двигуном DLE з тягнучим гвинтом, розташованим у носовій частині фюзеляжу.

Також безпілотник оснащений аналоговою системою передачі відеосигналу, що працює в частотному діапазоні 3,3 ГГц, а також курсовою камерою. Цей безпілотник неодноразово атакував прифронтові населені пункти, завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі.

Спочатку українські фахівці вважали, що БМ-35 належить до сімейства дронів ZALA під назвою "Італмаз", а Головне управління розвідки не встановило тип безпілотника.

Конструкція дрона містить щонайменше 41 іноземний компонент, зокрема зі Швейцарії, США та Тайваню, водночас більшість деталей походить із КНР.

Дивіться відео - Застосування дрона БМ-35:

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, остання масштабна атака Росії проти України 28 вересня тривала понад 12 годин. Окупанти запустили майже 500 ударних дронів і понад 40 ракет, серед яких були і "Кинджали".

За даними ДСНС, постраждали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури в Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Крім цього, внаслідок масованого удару по Києву загинуло четверо людей, серед яких 12-річна дівчинка Саша. Ще кілька мешканців будинку постраждали.

Інші новини:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сумы дрони новини України війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Жодних укриттів не існує": Трамп дозволив удари по РФ далекобійною зброєю

"Жодних укриттів не існує": Трамп дозволив удари по РФ далекобійною зброєю

07:55Світ
У Молдові порахували 99% голосів: партія Санду лідирує з величезним відривом

У Молдові порахували 99% голосів: партія Санду лідирує з величезним відривом

06:40Світ
"Путін не стримає амбіцій": дипломат назвав країну НАТО, куди цілиться "рука Кремля"

"Путін не стримає амбіцій": дипломат назвав країну НАТО, куди цілиться "рука Кремля"

02:02Війна
Реклама

Популярне

Більше
Понад тисячу років під водою: на дні Дніпра знайшли гаманець, що в ньому було

Понад тисячу років під водою: на дні Дніпра знайшли гаманець, що в ньому було

Синоптик розповів, коли в Україні різко потеплішає - прогноз на жовтень

Синоптик розповів, коли в Україні різко потеплішає - прогноз на жовтень

Китайський гороскоп на сьогодні 29 вересня: Щурам - несправедливість, Тиграм - страх

Китайський гороскоп на сьогодні 29 вересня: Щурам - несправедливість, Тиграм - страх

Жовтень 2025 стане доленосним: гороскоп для кожного

Жовтень 2025 стане доленосним: гороскоп для кожного

Гороскоп Таро на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня: Стрільцям - ризик, Ракам - відповідь

Гороскоп Таро на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня: Стрільцям - ризик, Ракам - відповідь

Останні новини

09:17

Навіть говорити про неї не хоче: що Сумська розповіла про старшу доньку-мовчунку

08:58

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

08:56

Тепер атаки будуть нічні: у Сумах зафіксували новий дрон РФВідео

08:44

Окупанти йдуть в обхід: в ISW заявили про проблеми РФ на гарячій ділянці фронту

07:55

"Жодних укриттів не існує": Трамп дозволив удари по РФ далекобійною зброєю

Україну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та датиУкраїну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та дати
07:22

Вибухи та потужна пожежа: у Брянській області РФ дрони атакували завод

07:10

Складна загадка на уважність: чим відрізняються дві дівчини

06:40

У Молдові порахували 99% голосів: партія Санду лідирує з величезним відривом

06:09

Київ під атакою: статистика уражень не показала прориву в ППОПогляд

Реклама
05:44

Чоловік ще не знає: Світлана Тарабарова натякнула на четверту вагітність

05:03

Повстання машин близько: прогноз неминучого знищення людства ШІ

04:30

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

04:02

Штраф не загрожує: три випадки, коли за кермом можна користуватися телефоном

03:32

Чому Дмитро Козак раптово пішов з Кремля - розкрито реальну причинуВідео

02:35

Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

02:02

"Путін не стримає амбіцій": дипломат назвав країну НАТО, куди цілиться "рука Кремля"

00:53

Миття авто без подряпин: старий метод, який здивує навіть досвідчених водіїв

00:15

ЗСУ "засвітили" плани Кремля: яку інформаційну "бомбу" заклала РФ під Ямполем

28 вересня, неділя
23:28

У Молдові завершилися вибори: проросійські сили уже збирають людей на протестВідео

23:15

Україна відкрила новий фронт: що стоїть за ударами по "серцю" економіки Путіна

Реклама
22:45

Не витримало серце: під час атаки РФ в укритті померла киянка Ілона РевутФото

22:27

Прихована пастка на грядці: садівниця розповіла, де не варто садити цибулю на зимуВідео

22:19

Українським пенсіонерам загрожує позбавлення надбавок: кому світить "обрізання"

22:03

"Бавовна" у гаманці: з чого насправді роблять українські гроші?

21:38

США прибирають "парасольку", але Європа не готова до війни з РФ - сумний прогнозВідео

21:37

"Все посипалося": експерт розповів, що приховує Кремль за бравадою

21:30

За долю Тайваню можна не турбуватися: ним займуться росіяниПогляд

21:21

Закон проти логіки: абсурдні закони, які перетворюють туристів на злочинців.

21:12

Ребров отримав дедлайн від Панатінаїкоса – про що йдеться

20:58

"Є дані розвідки": гучна заява Зеленського про запуски дронів РФ у ЄС

20:11

Ми опинилися в парадоксальній ситуації на четвертий рік війниПогляд

20:10

Салат усього з 3 інгредієнтів: рецепт, який підкорив мільйони господиньВідео

20:03

Зникло світло: після серії вибухів стався "блекаут" в одному з великих міст РФ

20:02

Гайдамаки й опришки були в роду - які прізвища видають повстанське походження

19:45

Німецький барон 250 років порівняв росіян та українців — що він особливо відзначивВідео

19:31

РФ націлилася на захоплення нових територій України: тривожний прогноз СвітанаВідео

19:28

Як гарантовано завоювати довіру кота - розкрито п'ять простих методівВідео

19:18

Звідки пішли греко-католики: Берестейська Унія — порятунок чи зрада

18:44

"Свічки, квіти й іграшки": кияни вшанували пам'ять загиблої від удару РФ 12-річної СашіВідео

18:41

"Путін хоче все, але не може": генсек НАТО розповів, як закінчиться війнаВідео

Реклама
18:24

Про пил можна забути на цілий місяць: диво-засіб здивує небувалою чистотоюВідео

17:59

"Ситуація вже інша": Венс пояснив зміну риторики Трампа і звернувся до Кремля

17:51

Більше, ніж здається: де насправді проходять історичні кордони України

17:46

5 ознак того, що ви все ще подобаєтеся своєму колишньому

17:41

"Нехай спробують": Лукашенко пригрозив НАТО "війною на всі гроші" через РФ

17:25

Копійчана закуска, яку змітають зі столу за хвилину: рецепт здивує

17:24

Україна має "віддати території": жорстка відповідь МЗС на заяву Будапешта

16:54

"Кароліна - стара": запроданку Ані Лорак різко опустили зірки РФ

16:43

Українців карають за "неправильні" паспорти: який штраф доведеться сплатити

16:42

Синоптик розповів, коли в Україні різко потеплішає - прогноз на жовтень

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп Кіркоров
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти