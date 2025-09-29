Тепер атаки будуть нічні: у Сумах зафіксували новий дрон РФ

Ударний безпілотник БМ-35 із тепловізором летів атакувати Суми ввечері в неділю.

Дрон БМ-35 летів атакувати Суми ввечері 28 вересня / Колаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash, ДСНС

Коротко:

Дрон БМ-35 летів атакувати Суми

БПЛА був оснащений тепловізійною камерою

РФ зможе наносити удари вночі, а не лише вдень

Пізно ввечері 28 вересня новий російський ударний безпілотник типу БМ-35 летів атакувати Суми. Дрон був обладнаний тепловізійною камерою. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Дрон рухався на Суми близько 23:00 години в неділю. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух безпілотника в напрямку міста. Його експерт виявив під час перехоплення власним обладнанням.

"Вперше бачу в перехопленні моїм обладнанням ударний БпЛА БМ-35 з тепловізійною камерою", - зазначив Сергій "Флеш".

Також Бескрестнов показав кадр із перехоплення.

Дрон БМ-35 / Фото: t.me/serhii_flash

Він припустив, що це може свідчити про зміну російської тактики - тепер удари можуть відбуватися не лише вдень, а й уночі.

"Схоже, тепер атаки міста будуть і нічні", - припустив експерт.

Що відомо про дрони БМ-35

На початку вересня "Флеш" повідомив, що Росія у війні проти України почала використовувати нові дрони-камікадзе БМ-35.

Як пише Мілітарний, дрон має аеродинамічну схему з дельтоподібним крилом і невстановлену кількість бойової частини.

БМ-35 обладнаний двотактним бензиновим двигуном DLE з тягнучим гвинтом, розташованим у носовій частині фюзеляжу.

Також безпілотник оснащений аналоговою системою передачі відеосигналу, що працює в частотному діапазоні 3,3 ГГц, а також курсовою камерою. Цей безпілотник неодноразово атакував прифронтові населені пункти, завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі.

Спочатку українські фахівці вважали, що БМ-35 належить до сімейства дронів ZALA під назвою "Італмаз", а Головне управління розвідки не встановило тип безпілотника.

Конструкція дрона містить щонайменше 41 іноземний компонент, зокрема зі Швейцарії, США та Тайваню, водночас більшість деталей походить із КНР.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, остання масштабна атака Росії проти України 28 вересня тривала понад 12 годин. Окупанти запустили майже 500 ударних дронів і понад 40 ракет, серед яких були і "Кинджали".

За даними ДСНС, постраждали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури в Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Крім цього, внаслідок масованого удару по Києву загинуло четверо людей, серед яких 12-річна дівчинка Саша. Ще кілька мешканців будинку постраждали.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

