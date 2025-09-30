Рус
Коли буде новий обстріл України: названо дату

Ангеліна Підвисоцька
30 вересня 2025, 04:01
Олег Жданов заявляє, що РФ удосконалить тактику нанесення ударів по Україні.
Жданов, Шахед, ракета
Коли буде новий обстріл України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Про що говорить Олег Жданов:

  • РФ готується до нового масованого обстрілу України
  • Нова атака може бути через 7-10 діб
  • РФ удосконалює тактику нанесення ударів

РФ готується до нового маскованого обстрілу України. Він може бути вже через 7-10 діб. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє ТСН.

Він переконаний у тому, що повторити таку атаку в короткий проміжок часу буде проблематично. Наразі ворог удосконалює тактику нанесення ударів по українських об'єктах.

"Це говорить про те, що вони вчаться, вони зростають у плані планування та організації бойових дій. А от щодо спроможностей тут уже виникають певні питання. Тому що на сьогоднішній день у РФ їх не так багато. Ми отримуємо дедалі більше і більше повідомлень, що стан російської економіки не такий уже й потужний, як його "малюють" самі росіяни. І ми повертаємося знову назад. Якщо ми раніше говорили, що по 200-230 дронів РФ виробляє на добу, то сьогодні ні. Зараз ми знову повертаємося в розрахунок десь 100-150 дронів", - каже Олег Жданов.

Як довго РФ зможе збільшувати виробництво ракет і дронів - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду розповів, як довго росіяни зможуть збільшувати виробництво ракет і дронів, нарощуючи удари по Україні. Він зазначив, що росіяни значно менше використовують ракет для ударів через нестачу пускових установок. Водночас активніше ворог застосовує балістичні ракети - скільки зробили за місяць, стільки й застосували.

"Іноді вони звертаються по допомогу до Північної Кореї щодо постачання КN-23. Загалом же основна проблема зараз не в дефіциті ракет або можливості їхнього виробництва, а саме в критичній нестачі пускових установок для авіаційних і морських ударів", - сказав Коваленко.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, остання масштабна атака Росії проти України 28 вересня тривала понад 12 годин. Окупанти запустили майже 500 ударних дронів і понад 40 ракет, серед яких були і "Кинджали".

За даними ДСНС, постраждали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури в Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Крім цього, внаслідок масованого удару по Києву загинуло четверо людей, серед яких 12-річна дівчинка Саша. Ще кілька мешканців будинку постраждали.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

