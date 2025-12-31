Рус
"Миру нам усім": знаменитості привітали читачів Главреду з Новим роком

Еліна Чигис
31 грудня 2025, 13:13
50
Зірки вітають українців з Новим роком і бажають віри, сили та внутрі-шньої опори.
Катерина Бужинська, Павло Зібров
Знаменитості побажали українцям щасливого Нового року / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Бужинська, Павло Зібров

Напередодні Нового 2026 року українські знаменитості звернулися зі щирими словами підтримки. У своїх привітаннях вони говорять про витримку, віру в Перемогу, внутрішню силу та здатність знаходити світло й гармонію навіть у найскладніші часи, повідомляє Главред.

ANGELA, співачка

Новий рік — це ще один шанс повірити в себе і не зраджувати своїм мріям.

відео дня

Я бажаю, щоб у 2026 році у вас було більше сміливості жити так, як відчуває серце, більше любові — до себе й до світу, і більше світлих моментів, які хочеться зберігати в памʼяті.

Нехай цей рік принесе тепло, внутрішню силу й натхнення навіть у найпростіших речах. Бажаю, щоб серце не зачерствіло, щоб мрії не відкладалися "на потім", а любов до життя перемагала страх.

Миру нам усім, єдності, віри — і обовʼязково Перемоги!

ANGELA
ANGELA / фото: пресслужба

Ігор Целип, співак

Ще один рік нашої боротьби, нашої сили й нашої незламності.Я бажаю Україні Перемоги, а кожній родині — дочекатися своїх, зберегти дім, тепло і надію.Бажаю витримки — тієї, що допомагає вистояти, коли здається, що сил уже немає.

Нехай у 2026 рік буде про справжнє — щирі емоції, живу музику, близьких людей поруч і віру в завтрашній день.

Віримо, що новий рік наблизить нас до спокійного життя у вільній та сильній країні.

З Новим роком!

Ігор Целип
Ігор Целип / фото: пресслужба

Галина Денисюк, стилістка

З Новим роком!Нехай 2026 рік принесе вам спокій у серці, тепло в душі й відчуття себе справжніх. Нехай це буде рік не ідеальності, а прийняття — своїх рішень, бажань і темпу життя.

Бажаю, щоб у новому році ви частіше обирали те, що додає впевненості, легкості й радості — у стилі, у думках, у щоденних дрібницях і великих мріях. Щоб поруч були люди, з якими добре мовчати й сміятися, і щоб кожен день мав свій сенс.

Нехай 2026 рік буде про внутрішню опору, красу без напруги й гармонію з собою. Про світло, яке не згасає, і віру в те, що все найкраще — попереду.

Галина Денисюк
Галина Денисюк / фото: пресслужба

JULIK, співак

Цей Новий рік ми зустрічаємо з особливим відчуттям. Уже не з наївними бажаннями, а з усвідомленням ціни кожного ранку, кожного обійму, кожної можливості просто жити й творити.

Війна навчила нас цінувати просте — світло в домі, голос близьких, музику, яка підтримує, коли важко. Навчила бути сильними, навіть коли болить. І бути вдячними тим, хто сьогодні тримає для нас небо.

Я хочу, щоб у новому році ми не втратили віри. Щоб любов залишалась нашою головною зброєю, а єдність — силою, яка веде вперед. Нехай 2026-й стане роком світла, перемог і нових сенсів. Для кожного з нас. Для України.

З Новим роком. Ми вистоїмо.

JULIK
JULIK / фото: пресслужба

Павло Зібров, Народний артист України

Дорогі друзі!

Вітаю вас із Новим роком і щиро бажаю віри, сили духу та світла в серці. Нехай у кожній оселі панують тепло, злагода й надія на краще.

Дякую нашим воїнам за мужність, захист і можливість зустрічати Новий рік з вірою в майбутнє.

Нехай прийдешній рік принесе добро, мир і світлі зміни в кожну хату.

Павло Зібров
Павло Зібров / фото: пресслужба

Катерина Бужинська, Народна артистка України

Цей Новий рік знову приходить до нас у час випробувань. Уже не вперше ми зустрічаємо його з думками про тих, хто на передовій, хто втратив дім, хто чекає, хто бореться. Війна змінила нас, але не зламала — вона оголила найголовніше: нашу силу, єдність і любов до України.

Я вірю, що саме з цією вірою ми маємо входити в новий рік. Берегти одне одного, підтримувати, говорити слова любові й не боятися мріяти — навіть тоді, коли боляче. Бо мрії сьогодні теж форма боротьби.

Нехай 2026 рік стане роком справедливості, миру й великих українських перемог. Нехай у кожній родині буде світло, тепло і надія. А в серці — впевненість: ми переможемо.

Катерина Бужинська
Катерина Бужинська / фото: пресслужба

Сергій Танчинець, лідер гурту Без Обмежень

Вітаю усіх з прийдешніми святами та Новим роком!

Бажаю у новому році більше світлих моментів, наснаги, простих радощів і віри в те, що наша неминуча Українська Перемога обов’язково скоро настане.

Безмірна вдячність Силам оборони України за стійкість і за можливість мільйонам сімей зустрічати ці свята вдома. Вічна пам‘ять усім Героям, що полягли за свободу України.

Слава Україні! Слава Героям!

'Миру нам усім': знаменитості привітали читачів Главреду з Новим роком

Роман Скорпіон

Друзі, вітаю з прийдешнім Новим роком!

Бажаю, щоб 2026-й був добрим і світлим для кожного з нас.

Бережіть рідних та близьких. Цінуйте моменти проведені разом. Вірте у дива - вони трапляються, а мрії точно здійснюються.

До зустрічі у новому році!

Роман Скорпіон
Роман Скорпіон / фото: пресслужба

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

