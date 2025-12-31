'Миру нам усім': знаменитості привітали читачів Главреду з Новим роком

Напередодні Нового 2026 року українські знаменитості звернулися зі щирими словами підтримки. У своїх привітаннях вони говорять про витримку, віру в Перемогу, внутрішню силу та здатність знаходити світло й гармонію навіть у найскладніші часи, повідомляє Главред.
ANGELA, співачка
Новий рік — це ще один шанс повірити в себе і не зраджувати своїм мріям.
Я бажаю, щоб у 2026 році у вас було більше сміливості жити так, як відчуває серце, більше любові — до себе й до світу, і більше світлих моментів, які хочеться зберігати в памʼяті.
Нехай цей рік принесе тепло, внутрішню силу й натхнення навіть у найпростіших речах. Бажаю, щоб серце не зачерствіло, щоб мрії не відкладалися "на потім", а любов до життя перемагала страх.
Миру нам усім, єдності, віри — і обовʼязково Перемоги!
Ігор Целип, співак
Ще один рік нашої боротьби, нашої сили й нашої незламності.Я бажаю Україні Перемоги, а кожній родині — дочекатися своїх, зберегти дім, тепло і надію.Бажаю витримки — тієї, що допомагає вистояти, коли здається, що сил уже немає.
Нехай у 2026 рік буде про справжнє — щирі емоції, живу музику, близьких людей поруч і віру в завтрашній день.
Віримо, що новий рік наблизить нас до спокійного життя у вільній та сильній країні.
З Новим роком!
Галина Денисюк, стилістка
З Новим роком!Нехай 2026 рік принесе вам спокій у серці, тепло в душі й відчуття себе справжніх. Нехай це буде рік не ідеальності, а прийняття — своїх рішень, бажань і темпу життя.
Бажаю, щоб у новому році ви частіше обирали те, що додає впевненості, легкості й радості — у стилі, у думках, у щоденних дрібницях і великих мріях. Щоб поруч були люди, з якими добре мовчати й сміятися, і щоб кожен день мав свій сенс.
Нехай 2026 рік буде про внутрішню опору, красу без напруги й гармонію з собою. Про світло, яке не згасає, і віру в те, що все найкраще — попереду.
JULIK, співак
Цей Новий рік ми зустрічаємо з особливим відчуттям. Уже не з наївними бажаннями, а з усвідомленням ціни кожного ранку, кожного обійму, кожної можливості просто жити й творити.
Війна навчила нас цінувати просте — світло в домі, голос близьких, музику, яка підтримує, коли важко. Навчила бути сильними, навіть коли болить. І бути вдячними тим, хто сьогодні тримає для нас небо.
Я хочу, щоб у новому році ми не втратили віри. Щоб любов залишалась нашою головною зброєю, а єдність — силою, яка веде вперед. Нехай 2026-й стане роком світла, перемог і нових сенсів. Для кожного з нас. Для України.
З Новим роком. Ми вистоїмо.
Павло Зібров, Народний артист України
Дорогі друзі!
Вітаю вас із Новим роком і щиро бажаю віри, сили духу та світла в серці. Нехай у кожній оселі панують тепло, злагода й надія на краще.
Дякую нашим воїнам за мужність, захист і можливість зустрічати Новий рік з вірою в майбутнє.
Нехай прийдешній рік принесе добро, мир і світлі зміни в кожну хату.
Катерина Бужинська, Народна артистка України
Цей Новий рік знову приходить до нас у час випробувань. Уже не вперше ми зустрічаємо його з думками про тих, хто на передовій, хто втратив дім, хто чекає, хто бореться. Війна змінила нас, але не зламала — вона оголила найголовніше: нашу силу, єдність і любов до України.
Я вірю, що саме з цією вірою ми маємо входити в новий рік. Берегти одне одного, підтримувати, говорити слова любові й не боятися мріяти — навіть тоді, коли боляче. Бо мрії сьогодні теж форма боротьби.
Нехай 2026 рік стане роком справедливості, миру й великих українських перемог. Нехай у кожній родині буде світло, тепло і надія. А в серці — впевненість: ми переможемо.
Сергій Танчинець, лідер гурту Без Обмежень
Вітаю усіх з прийдешніми святами та Новим роком!
Бажаю у новому році більше світлих моментів, наснаги, простих радощів і віри в те, що наша неминуча Українська Перемога обов’язково скоро настане.
Безмірна вдячність Силам оборони України за стійкість і за можливість мільйонам сімей зустрічати ці свята вдома. Вічна пам‘ять усім Героям, що полягли за свободу України.
Слава Україні! Слава Героям!
Роман Скорпіон
Друзі, вітаю з прийдешнім Новим роком!
Бажаю, щоб 2026-й був добрим і світлим для кожного з нас.
Бережіть рідних та близьких. Цінуйте моменти проведені разом. Вірте у дива - вони трапляються, а мрії точно здійснюються.
До зустрічі у новому році!
