Війна РФ проти України у січні перетне історичну межу: у чому Путін перевершить Гітлера

Кремль намагається силою переписати умови майбутньої мирної угоди.

Війна в Україні триває довше за боротьбу СРСР проти нацистів / Колаж: Главред, фото: скріншот, wikipedia

У січні 2026 року війна РФ проти України перевершить за тривалістю бої на Східному фронті Другої світової

Путін демонструє впевненість і тисне на переговори

Кремль жорсткішає та може зірвати мирні домовленості

У січні 2026 року російсько-українська війна перетне історичну позначку - вона триватиме довше, ніж бойові дії на Східному фронті Другої світової. Попри рекордні втрати та відсутність стратегічних успіхів, Володимир Путін продовжує переконувати світ у "неминучості перемоги", роблячи ставку на дипломатичні маневри та внутрішні суперечності в адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN.

Війна довша за Другу світову: символічний рубіж для Кремля

До середини січня тривалість російської агресії перевищить період від нападу нацистської Німеччини на СРСР у 1941 році до капітуляції Берліна у 1945-му. Для Путіна, який роками вибудовував культ "великої перемоги", це особливо болісний контраст: майже чотири роки війни - і жодного вирішального прориву.

Москва утримує близько 20% української території, а втрати, за оцінками різних джерел, перевищили мільйон осіб. Одним із найбільших провалів Кремля залишається те, що Володимир Зеленський продовжує очолювати Україну, попри всі спроби Росії зламати політичну систему держави.

Путін демонструє впевненість і робить ставку на переговори з Трампом

Наприкінці року Путін активно транслює образ лідера, який "контролює ситуацію". В інтерв’ю India Today він знову заявив, що Росія "звільнить Донбас і Новоросію будь-яким способом", фактично повторивши свої максималістські вимоги.

Аналітики вважають, що така риторика - частина переговорної гри. Кремль розуміє, що Трамп прагне досягти домовленостей щодо України, і намагається використати це, щоб отримати поступки від Вашингтона.

Після саміту Путіна і Трампа в Анкориджі Кремль отримав додатковий час у війні на виснаження. Але відсутність реальних кроків назустріч миру почала дратувати американського президента: другий саміт у Будапешті зірвався, а США запровадили санкції проти великих російських нафтових компаній.

Дипломатичні ігри: Кремль може зірвати мирні ініціативи

Попри напруженість, між Вашингтоном і Москвою з’явився мінімальний простір для діалогу. До процесу долучилися Стів Віткофф і Джаред Кушнер, після чого активізувалися контакти між Києвом, США та європейськими столицями. Трамп навіть заявив, що "мир став ближчим, ніж будь-коли".

Однак Путін продовжує демонструвати готовність зірвати будь-які домовленості. Поки Зеленський обговорював оновлений мирний план у Мар-а-Лаго, російський лідер проводив власні телефонні розмови з Білим домом.

Кремль жорсткішає: "атака дронів" як інструмент тиску

Під час однієї з розмов Путін повідомив Трампу про нібито атаку українських безпілотників на його резиденцію у Валдайському районі. Зеленський назвав це "вигадкою", але Москва використала інцидент як привід для заяв про перегляд переговорної позиції.

Лавров і Ушаков публічно посилили риторику, а заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков підтвердив незмінність російських вимог: Кремль не відмовиться від жодної окупованої території та не погодиться на присутність сил НАТО в Україні.

Аналітики вважають, що історія з "ударом дронів" - це спроба Кремля натиснути на Захід і зірвати формування американо-української рамки мирної угоди.

Путін зберігає контроль, але реальна ситуація в РФ непрозора

Попри економічні труднощі та удари України по енергетичній інфраструктурі, російська економіка продовжує працювати за інерцією. Внутрішня критика придушена, парламент не чинить тиску, а суспільство залишається пасивним - усе це дозволяє Кремлю продовжувати війну.

Атака на резиденцію Путіна - що відомо

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що нібито Київ у ніч на 29 грудня здійснив атаку безпілотниками на держрезиденцію диктатора Володимир Путіна у Новгородській області.

Крім того, помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що під час останньої розмови президент США Дональд Трамп нібито висловив солідарність із Володимиром Путіним через удари ЗСУ по російських об’єктах.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський спростував поширювану Москвою провокаційну інформацію. За його словами, таким чином Росія готує ґрунт для нанесення ударів по урядових будівлях у Києві.

