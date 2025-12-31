По всій Україні посилюють патрулі за участі військових та поліції: в чому причина

Що сказала Пономарьова:
- У новорічну ніч в Україні буде посилене патрулювання
- Українці можуть отримати штраф через запуск феєрверків
Заступниця начальника Департаменту комунікації Нацполіції Вікторія Пономарьова повідомила, що в усіх областях України посилюють патрулювання безпеки та правопорядку.
Про це, як пише Укрінформ, вона заявила в телеетері. Таке рішення пов'язане із новорічними святами.
"Нацполіція спільно з військовослужбовцями здійснює посилене патрулювання. Є посилені патрулювання на автошляхах, біля культових споруд та у місцях масового перебування людей. У цілодобовому режимі працюють наші вибухотехнічні підрозділи та інші служби поліції", - наголосила вона.
Пономарьова також попередила, що пом'якшення комендантської години у новорічну ніч не планується, тож за її порушення українці можуть бути покарані.
Які заборони діятимуть у ніч з 31 грудня на 1 січня
У Нацполіції також нагадали українцям, що у новорічну ніч заборонено запускати феєрверки, але можна застосовувати хлопавки та бенгальські вогні. На порушників закону чекатиме адміністративна, чи навіть кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 85 до 34000 гривень.
Ситуація в Україні - останні новини по темі
Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 31 грудня російська окупаційна армія вкотре атакувала житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру Одеської області.
Раніше повідомлялося, що 31 грудня у більшості регіонів України застосовуватимуться графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів і обмеження потужності для промислових об'єктів.
Напередодні стало відомо, що у 2026 році український ринок нерухомості, ймовірно, розвиватиметься без різких стрибків. Аналітики відзначають, що саме безпекова ситуація та стан економіки визначатимуть поведінку цін як на новобудови, так і на "вторинку".
Про джерело: Національна поліція України
Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.
