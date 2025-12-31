По всій Україні посилюють патрулі за участі військових та поліції: в чому причина

Цілодобово спеціальні служби поліції будуть працювати у посиленому режимі.

У поліції нагадали про обмеження у новорічну ніч / Колаж: Главред, фото: facebook.com/poltavapolice, УНІАН

Що сказала Пономарьова:

У новорічну ніч в Україні буде посилене патрулювання

Українці можуть отримати штраф через запуск феєрверків

Заступниця начальника Департаменту комунікації Нацполіції Вікторія Пономарьова повідомила, що в усіх областях України посилюють патрулювання безпеки та правопорядку.

Про це, як пише Укрінформ, вона заявила в телеетері. Таке рішення пов'язане із новорічними святами.

"Нацполіція спільно з військовослужбовцями здійснює посилене патрулювання. Є посилені патрулювання на автошляхах, біля культових споруд та у місцях масового перебування людей. У цілодобовому режимі працюють наші вибухотехнічні підрозділи та інші служби поліції", - наголосила вона.

Пономарьова також попередила, що пом'якшення комендантської години у новорічну ніч не планується, тож за її порушення українці можуть бути покарані.

Які заборони діятимуть у ніч з 31 грудня на 1 січня

У Нацполіції також нагадали українцям, що у новорічну ніч заборонено запускати феєрверки, але можна застосовувати хлопавки та бенгальські вогні. На порушників закону чекатиме адміністративна, чи навіть кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 85 до 34000 гривень.

