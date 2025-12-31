Рус
У вогні НПЗ, термінали та бази РФ: Сили оборони провели серію точних ударів

Руслана Заклінська
31 грудня 2025, 18:14
235
Українські військові атакували енергетичні та військові об’єкти РФ.
У вогні НПЗ, термінали та бази РФ: Сили оборони провели серію точних ударів
Пожежа на нафтобазі "Темп" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Дрони СБУ атакували нафтобазу "Темп" у Рибінську
  • Уражено Туапсинський НПЗ та термінал "Таманьнафтогаз"
  • Уражено військові об’єкти в Криму та на Донеччині

Вранці 31 грудня далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України завдали успішного удару по нафтобазі "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області РФ. Уражено й Туапсинський НПЗ та нафтовий термінал "Таманьнафтогаз". Про це повідомив Генштаб.

На відеокадрах, які надали джерела, зафіксовано момент влучання безпілотників, після чого на території нафтобази "Темп" спалахнула масштабна пожежа. Точні масштаби руйнувань наразі встановлюються.

відео дня

У Службі безпеки наголосили, що атака є частиною системної стратегії знекровлення російської економіки та армії.

"СБУ з хірургічною точністю продовжує обрізати ланцюги постачання російських нафтопродуктів як за кордон, так і для військ, які атакують Україну. Ця системна робота триватиме і у 2026 році", - наголосив співрозмовник Укрінформ в СБУ.

Дивіться відео пожежі на нафтобазі "Темп":

У вогні НПЗ, термінали та бази РФ: Сили оборони провели серію точних ударів
Пожежа на нафтобазі "Темп" / Фото: скріншот

Також підрозділи Сил оборони України завдали низку успішних ударів по об’єктах на території РФ та на тимчасово окупованих територіях. За даними Генштабу, у Краснодарському краї під удар потрапив Туапсинський нафтопереробний завод, який є одним із десяти найбільших у Росії. Завод має потужність 12 млн тонн на рік, працює на експорт та забезпечує пальним збройні сили окупантів.

"Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. Пошкоджено установку первинної переробки нафти (ЄЛОУ-АВТ-12) та комплексні установки глибинної переробки нафтопродуктів", - йдеться у повідомленні.

Також уражено нафтогазовий термінал "Таманьнафтогаз" поблизу селища Волна. Це ключовий об'єкт для перевалки нафти та зріджених газів. Генштаб заявив, що на терміналі пошкоджено два причали зі стендерами (спеціальними пристроями для наливу нафти).

Окрім енергетичних об'єктів, Сили оборони відпрацювали по військових цілях. Уражено тимчасовий пункт базування річкових катерів поблизу Оленівки у тимчасово окупованому Криму. Також знищено склади боєприпасів противника в районах населених пунктів Ближнє та Сіятель на Донеччині.

Як удари по Росії вплинуть на завершення війни - думка експерта

Колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука вважає, що продовження та посилення масованих ударів по Москві може суттєво вплинути на завершення війни. За його словами, якщо атаки на російську столицю будуть частими та інтенсивними, а удари по стратегічних підприємствах призведуть до серйозних проблем, наприклад, критичного дефіциту пального, який створить тиск на російські еліти.

Цей тиск, на думку Туки, може змусити їх почати чинити вплив на Путіна, щоб змусити його припинити війну. Тобто удари по ключових об’єктах РФ не лише завдають матеріальних збитків, а й мають потенційно політичний ефект - спонукати Кремль шукати вихід із війни через тиск з боку власних еліт.

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, уніч на 31 грудня дрони атакували місто Туапсе в Краснодарському краї РФ. Унаслідок удару спалахнула пожежа на нафтобазі, також пошкоджено порт, НПЗ та газову трубу.

Також у ніч на 28 грудня Сили оборони України атакували нафтопереробні об’єкти РФ. Головною ціллю став Сизранський НПЗ у Самарській області — після удару дронів там спалахнула пожежа.

Як повідомляв Главред, у ніч на 28 грудня безпілотники Сил оборони України атакували територію РФ. У Сизрані дрони влучили в нафтопереробний завод та місцеві підстанції. Після вибухів частково зникло електропостачання.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні СБУ нефтебаза Генштаб ЗСУ війна Росії та України
