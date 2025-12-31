Рус
Долар і євро різко подешевшали на початку року: новий курс валют на 1 січня

Руслана Заклінська
31 грудня 2025, 16:57
Нацбанк кардинально змінив курс на 1 січня.
Курс валют на 1 січня

На четвер, 1 січня, Національний банк України знизив офіційний курс долара США та євро на початок нового року. Проте польський злотий дещо подорожчав. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США на 1 січня становить 42,35 грн/дол. Тобто гривня зміцнилася на 3 копійки, порівнюючи з показником 31 грудня.

Євро також продемонстрував тенденцію до зниження. На четвер курс європейської валюти встановлено на рівні 49,79 грн/євро, що на 6 копійок менше, ніж було зафіксовано напередодні.

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара коливалися на рівні 42,23/42,32 грн/дол., а євро - 49,60/49,70 грн/євро.

Курс злотого на 1 січня

Курс польського злотого на 1 січня встановлено на рівні 11,80 грн/злотий. На відміну від долара та євро, польська валюта мінімально подорожчала - різниця з показником 31 грудня (11,7963 грн) склала менше однієї копійки.

Яким буде курс долара у 2026 році - прогноз експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що Нацбанк має всі інструменти для утримання курсу гривні у 2026 році в межах до 45 грн за долар.

З огляду на міжнародну фінансову підтримку, ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною. Курс долара, за його словами, ймовірно, збережеться на рівні кінця 2025 року - близько 42 грн, без зростання до 50 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, на 30 грудня Нацбанк знизив курс гривні. Долар подорожчав на 15 копійок - до 42,21 грн, євро зріс на 10 копійок - до 49,65 грн.

Також у січні 2026 року різких стрибків курсу долара не очікується, НБУ й надалі утримуватиме ситуацію під контролем. За прогнозом експертів, курс коливатиметься в межах 42,2–42,8 грн за долар.

Як повідомляв Главред, у проєкті держбюджету-2026 закладено курс долара 45,7 грн. Водночас аналітики прогнозують помірне послаблення гривні без різких стрибків. У Dragon Capital очікують курс до 44 грн у 2026-му.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

валюта курс валют курс гривні обмін валют курс долара курс євро
