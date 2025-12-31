69-річний Мел Гібсон покинув 35-річну маму своєї дитини

Схоже, Гібсон вирішив повернутися до звичок минулого.

https://glavred.net/starnews/69-letniy-mel-gibson-brosil-35-letnyuyu-mamu-svoego-rebenka-10728413.html Посилання скопійоване

Мел Гібсон зараз - актор розлучився з цивільною дружиною / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Гібсон і Росс були разом майже десять років

Пара зробила офіційну заяву про розставання

69-річний актор Мел Гібсон і 35-річна письменниця Розалінд Росс оголосили про завершення дев'ятирічних стосунків. Вони зробили спільну заяву, яку було опубліковано в журналі People.

"Хоча нам сумно закінчувати цей етап нашого життя, ми вдячні долі за чудового сина і залишатимемося найкращими батьками для нього", - кажуть екскохані. Також зазначається, що пара не разом уже близько року.

відео дня

Мел Гібсон і Розалінд Росс познайомилися 2014 року, і незабаром між ними зав'язалися стосунки. У 2017 році Росс подарувала акторові сина Ларса.

Крім нього, у Гібсона вісім дітей: семеро від першої і єдиної офіційної дружини Робін Мур, і позашлюбна донька від російської піаністки Оксани Григор'євої.

Мел Гібсон зараз - актор розлучився з цивільною дружиною / ua.depositphotos.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Шер готується "зав'язати вузлик" з молодшим на 40 років бойфрендом. Весілля співачка планує навесні - до свого 80-річного ювілею.

Також стало відомо, що зірка "Сексу у великому місті", 69-річна англо-канадська акторка Кім Кеттролл, вийшла заміж. Це четвертий шлюб "Саманти Джонс".

Читайте також:

Про персону: Мел Гібсон Мел Гібсон - австралійський і американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер. Лауреат двох премій "Оскар" і премії "Золотий глобус" (1996) за режисуру драми "Хоробре серце". Почесний офіцер ордена Австралії, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші роботи: "Шалений Макс", "Людина без обличчя", "Страсті Христові", "Чого хочуть жінки", "Патріот", "Хоробре серце" та ін.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред