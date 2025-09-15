РФ вдарила по аграріях, які збирали врожай: 12 осіб поранено, техніку пошкоджено

Коротко:
- Росіяни вдарили ракетами по агропідприємству
- 11 осіб госпіталізовано, одна людина - у важкому стані
- Пошкоджено близько 30 одиниць сільгосптехніки
- Прокуратура проводить розслідування за фактом воєнного злочину
Пізно ввечері 14 вересня російська окупаційна армія вдарила ракетами по агропідприємству в Сумській області. Пошкоджено близько 30 одиниць техніки. Поранено 12 працівників, які збирали врожай.
Як повідомили у пресслужбі прокуратури Сумщини, за даними слідства, близько 23:00 у неділю російські окупанти завдали, за попередньою інформацією, два ракетні удари по території підприємства в Боромлянській громаді Охтирського району.
Унаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай. Поранення отримали 12 працівників.
"Метою ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка", - повідомив голова Сумської ОДА Олег Григоров.
Як уточнив очільник обласної військової адміністрації, госпіталізовано 11 чоловіків, один із них перебуває у важкому стані.
Також пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки, зокрема трактори та комбайни.
Прокурори разом із правоохоронцями задокументували наслідки атаки та розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Атаки РФ на Сумщину - останні новини
Росіяни регулярно обстрілюють Суми та Сумську область, застосовуючи для атак дрони, ракети й авіабомби.
Як писав Главред, вранці в п'ятницю, 12 вересня, в Сумах прогриміли вибухи - місто атакували російські дрони. Спалахнула пожежа в нежитловому приміщенні.
Пізніше стало відомо, що армія країни-агресора РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Сумській області. У результаті є загиблі та поранені мирні жителі.
У ніч на 2 вересня російські війська завдали удару по Сумах. Унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є поранені, серед них - дитина.
15 серпня росіяни вдарили прямо по центральному ринку в Сумах.
30 липня країна-агресор Росія завдала удару по будівлі Сумської ОДА. Унаслідок удару по центру Сум постраждали люди. 75-річну постраждалу з осколковим пораненням госпіталізували.
РФ обрала три цілі для повітряних атак: експерт розкрив деталі
Генерал армії та колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявив, що напередодні зими росіяни визначили три головні цілі для своїх атак:
- залізничні станції;
- шляхи підтягування боєприпасів, зброї, особливо в зоні, де ведуться бойові дії;
- об'єкти енергетики.
Маломуж вважає, що головна мета ворога - підірвати моральний дух українців і змусити їх тиснути на владу, щоб та пішла на поступки Кремля.
