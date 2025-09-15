РФ вдарила по аграріях, які збирали врожай: 12 осіб поранено, техніку пошкоджено

У Сумській області росіяни обстріляли агропідприємство.

Ракетного удару по Сумщині окупанти завдали ввечері 14 вересня / Колаж: Главред, фото: t.me/prokuraturasumy, t.me/hryhorov_oleg

Коротко:

Росіяни вдарили ракетами по агропідприємству

11 осіб госпіталізовано, одна людина - у важкому стані

Пошкоджено близько 30 одиниць сільгосптехніки

Прокуратура проводить розслідування за фактом воєнного злочину

Пізно ввечері 14 вересня російська окупаційна армія вдарила ракетами по агропідприємству в Сумській області. Пошкоджено близько 30 одиниць техніки. Поранено 12 працівників, які збирали врожай.

Як повідомили у пресслужбі прокуратури Сумщини, за даними слідства, близько 23:00 у неділю російські окупанти завдали, за попередньою інформацією, два ракетні удари по території підприємства в Боромлянській громаді Охтирського району.

Унаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай. Поранення отримали 12 працівників.

"Метою ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка", - повідомив голова Сумської ОДА Олег Григоров.

Як уточнив очільник обласної військової адміністрації, госпіталізовано 11 чоловіків, один із них перебуває у важкому стані.

Також пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки, зокрема трактори та комбайни.

Прокурори разом із правоохоронцями задокументували наслідки атаки та розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Атаки РФ на Сумщину - останні новини

Росіяни регулярно обстрілюють Суми та Сумську область, застосовуючи для атак дрони, ракети й авіабомби.

Як писав Главред, вранці в п'ятницю, 12 вересня, в Сумах прогриміли вибухи - місто атакували російські дрони. Спалахнула пожежа в нежитловому приміщенні.

Пізніше стало відомо, що армія країни-агресора РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Сумській області. У результаті є загиблі та поранені мирні жителі.

У ніч на 2 вересня російські війська завдали удару по Сумах. Унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є поранені, серед них - дитина.

15 серпня росіяни вдарили прямо по центральному ринку в Сумах.

30 липня країна-агресор Росія завдала удару по будівлі Сумської ОДА. Унаслідок удару по центру Сум постраждали люди. 75-річну постраждалу з осколковим пораненням госпіталізували.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

РФ обрала три цілі для повітряних атак: експерт розкрив деталі

Генерал армії та колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявив, що напередодні зими росіяни визначили три головні цілі для своїх атак:

залізничні станції;

шляхи підтягування боєприпасів, зброї, особливо в зоні, де ведуться бойові дії;

об'єкти енергетики.

Маломуж вважає, що головна мета ворога - підірвати моральний дух українців і змусити їх тиснути на владу, щоб та пішла на поступки Кремля.

Інші новини:

