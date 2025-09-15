Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ вдарила по аграріях, які збирали врожай: 12 осіб поранено, техніку пошкоджено

Анна Ярославська
15 вересня 2025, 09:13
380
У Сумській області росіяни обстріляли агропідприємство.
Ракетний удар по Сумщині
Ракетного удару по Сумщині окупанти завдали ввечері 14 вересня / Колаж: Главред, фото: t.me/prokuraturasumy, t.me/hryhorov_oleg

Коротко:

  • Росіяни вдарили ракетами по агропідприємству
  • 11 осіб госпіталізовано, одна людина - у важкому стані
  • Пошкоджено близько 30 одиниць сільгосптехніки
  • Прокуратура проводить розслідування за фактом воєнного злочину

Пізно ввечері 14 вересня російська окупаційна армія вдарила ракетами по агропідприємству в Сумській області. Пошкоджено близько 30 одиниць техніки. Поранено 12 працівників, які збирали врожай.

Як повідомили у пресслужбі прокуратури Сумщини, за даними слідства, близько 23:00 у неділю російські окупанти завдали, за попередньою інформацією, два ракетні удари по території підприємства в Боромлянській громаді Охтирського району.

відео дня

Унаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай. Поранення отримали 12 працівників.

"Метою ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка", - повідомив голова Сумської ОДА Олег Григоров.

Як уточнив очільник обласної військової адміністрації, госпіталізовано 11 чоловіків, один із них перебуває у важкому стані.

Також пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки, зокрема трактори та комбайни.

Прокурори разом із правоохоронцями задокументували наслідки атаки та розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Атака РФ на Сумщину
    Атака РФ на Сумщину Фото: t.me/prokuraturasumy, t.me/hryhorov_oleg
  • Атака РФ на Сумщину
    Атака РФ на Сумщину Фото: t.me/prokuraturasumy, t.me/hryhorov_oleg
  • Атака РФ на Сумщину
    Атака РФ на Сумщину Фото: t.me/prokuraturasumy, t.me/hryhorov_oleg
  • Атака РФ на Сумщину
    Атака РФ на Сумщину Фото: t.me/prokuraturasumy, t.me/hryhorov_oleg
  • Атака РФ на Сумщину
    Атака РФ на Сумщину Фото: t.me/prokuraturasumy, t.me/hryhorov_oleg
  • Атака РФ на Сумщину
    Атака РФ на Сумщину Фото: t.me/prokuraturasumy, t.me/hryhorov_oleg

Атаки РФ на Сумщину - останні новини

Росіяни регулярно обстрілюють Суми та Сумську область, застосовуючи для атак дрони, ракети й авіабомби.

Як писав Главред, вранці в п'ятницю, 12 вересня, в Сумах прогриміли вибухи - місто атакували російські дрони. Спалахнула пожежа в нежитловому приміщенні.

Пізніше стало відомо, що армія країни-агресора РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Сумській області. У результаті є загиблі та поранені мирні жителі.

У ніч на 2 вересня російські війська завдали удару по Сумах. Унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Є поранені, серед них - дитина.

15 серпня росіяни вдарили прямо по центральному ринку в Сумах.

30 липня країна-агресор Росія завдала удару по будівлі Сумської ОДА. Унаслідок удару по центру Сум постраждали люди. 75-річну постраждалу з осколковим пораненням госпіталізували.

РФ вдарила по аграріях, які збирали врожай: 12 осіб поранено, техніку пошкоджено
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

РФ обрала три цілі для повітряних атак: експерт розкрив деталі

Генерал армії та колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявив, що напередодні зими росіяни визначили три головні цілі для своїх атак:

  • залізничні станції;
  • шляхи підтягування боєприпасів, зброї, особливо в зоні, де ведуться бойові дії;
  • об'єкти енергетики.

Маломуж вважає, що головна мета ворога - підірвати моральний дух українців і змусити їх тиснути на владу, щоб та пішла на поступки Кремля.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сумська область новини України новини Сум новини Сумської області війна Росії та України ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Санкції не працюють - в США готові зробити наступний крок проти Росії, але є умова

Санкції не працюють - в США готові зробити наступний крок проти Росії, але є умова

10:43Світ
РФ накопичує війська біля Сіверська: військова повідомила, чи зайшов ворог в місто

РФ накопичує війська біля Сіверська: військова повідомила, чи зайшов ворог в місто

10:18Фронт
"РФ переносить військові дії в Європу": чому Трамп підіграє Путіну

"РФ переносить військові дії в Європу": чому Трамп підіграє Путіну

10:13Світ
Реклама

Популярне

Більше
Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС — в Україні поставили крапку в питанні

Чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС — в Україні поставили крапку в питанні

Китайський гороскоп на сьогодні 15 вересня: Півням - випробування, Биків підведуть зуби

Китайський гороскоп на сьогодні 15 вересня: Півням - випробування, Биків підведуть зуби

Карта Deep State онлайн за 15 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Любовний гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня

Любовний гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня

Останні новини

10:43

Санкції не працюють - в США готові зробити наступний крок проти Росії, але є умова

10:34

Провалив важливий тест: у нових iPhone 17 знайшли серйозний недолік

10:18

РФ накопичує війська біля Сіверська: військова повідомила, чи зайшов ворог в місто

10:17

Вночі швидка забрала: зірка "МайстерШеф" опинилась в лікарні з дитиною

10:13

"РФ переносить військові дії в Європу": чому Трамп підіграє ПутінуВідео

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
09:57

У росіян почнуть вилучати гроші через війну проти України: що задумали в Кремлі

09:46

Наліт дронів на Польщу - це радянська школа провокаційПогляд

09:40

Андрій Білецький: Росія продовжує красти наші технологічні рішення та масштабувати їх

09:13

РФ вдарила по аграріях, які збирали врожай: 12 осіб поранено, техніку пошкодженоФото

Реклама
09:12

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 вересня (оновлюється)

09:00

Очікується різкий скачок: в Україні ледь не на 50% подорожчає важливий продукт

09:00

Рішення про завершення війни ухвалюватиме не Кремль: Пендзин – про те, хто поставить крапку

08:43

РФ вдарила по Дніпропетровщині та Запоріжжю: є загиблий, поранені та руйнуванняФото

08:24

Карта Deep State онлайн за 15 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

Лише перший крок: в ISW пояснили небезпеку для країн НАТО після атак дронів РФ

07:36

Ультиматум Європі: Трамп поставив умову для нових санкцій проти РосіїВідео

07:10

Які п’ять слів заховано на малюнку: треба бути "генієм загадок", щоб дати відповідь

06:47

"Вони ненавидять одне одного": Трамп готовий особисто втрутитися в переговори Путіна і ЗеленськогоВідео

06:20

Чому політика Трампа веде до поразки демократійПогляд

05:55

Найсильніший шторм накрив країну: Україна під атакою 5-бальної магнітної бурі

Реклама
05:39

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти літеру Y

04:30

Знак від Всесвіту: шість знаків зодіаку отримають цінний шанс 15 вересня

04:00

Наслідки потужніші, ніж від санкцій: Зеленський висловився про удари по РФ

03:32

РФ націлилась ще на дві області, крім Донеччини: розкрито плани ворога на осінь

02:30

Китай готується до підкорення Місяця: що відомо про пілотовану місію

01:53

"Безрозсудна ескалація": в ЄС різко відреагували на інцидент з дроном РФ у Румунії

01:30

Хатка, яку збудував собі Джорджо: кому легендарний Армані заповів свої багатства

01:00

Імперські ілюзії Путіна розваляться: експерти назвали головну умову закінчення війни

14 вересня, неділя
23:50

Спільні маневри у Білорусі: експерт розповів, чи є загроза повторення сценарію

23:47

Бої за важливе місто на сході України: чи кинуть окупанти колони бронетехніки

23:45

Шахеди масово атакують Україну, є загроза ракетних ударів

22:52

Правда про заправку: експерт розвінчав головний міф, у який вірять водії

22:33

"Давно настав час": соратник Трампа назвав умову нових санкцій проти РФ

22:26

"Ого, змінилася!": у Мережі обговорюють новий образ Христини Соловій

21:45

"Є хороші результати": Зеленський натякнув на важливі зміни на фронті

21:21

Святослав Вакарчук хрестив первістка: кого покликав у хрещені

21:13

Один на кордоні: Статкевич як символ білоруської незламностіПогляд

20:58

Удар по режиму Путіна у 500%: у США вигадали, як обійти Трампа і запровадити санкції

20:50

Футболіста київського клубу вмовляють покинути Україну: про що йдеться

19:43

НАТО може почати збивати дрони РФ над Україною: Сікорський зробив важливу заяву

Реклама
19:39

Країну накриє справжній Армагеддон: названо регіони, де будуть дощі, грози та шквали

19:27

Сотні тисяч жителів Китай переїдуть до Сибіру: режим Путіна здає два регіони РФ

19:24

Після вибухів все довелося відновлювати: як виглядає залізнична дорога під КиєвомФото

19:15

Чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС — в Україні поставили крапку в питанніВідео

18:46

"Золоті дні": коли за місячним календарем найкраще садити озимий часник восениВідео

18:24

У Польщі зростає неприязнь до України - Туск

18:23

Кадри Іскандерів у Калінінграді: у Держприкордонслужбі зробили заяву

17:55

Чому не можна прибирати 15 вересня: суворі прикмети і заборони

17:22

Чому не всі мавпи еволюціонували в людей - науковці привідкрили розгадку

16:40

Трамп зробив зізнання про Путіна: ЗМІ дізналися деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти