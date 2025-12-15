Київ і не тільки: які регіони можуть залишитися без світла до 16 годин цієї зими

Енергетична ситуація в Україні продовжує змінюватися, змушуючи великі регіони готуватися до непростих сценаріїв.

Подальший розвиток подій у енергосистемі залежить від низки факторів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

Чи можливе скорочення відключень

Наскільки серйозні пошкодження мереж

Які регіони у зоні найбільшого ризику

Київ та Лівобережна частина України до завершення зимового періоду в середньому матимуть дві–чотири черги відключень електроенергії, що еквівалентно 8–16 годинам без світла на добу. Такий прогноз озвучив директор енергетичних програм Центр Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Київ24.

"До закінчення зимового періоду Лівобережжя разом з містом Києвом в середньому буде проходити з двома-чотирма чергами відключень, це приблизно 8-16 годин. Причому після масованих атак може бути дещо більше, а після відновлення дещо менше", — зазначив експерт. відео дня

Наслідки останніх атак по енергетиці

За словами Омельченка, внаслідок останньої російської атаки було уражено понад десять підстанцій операторів системи розподілу, а також чотири підстанції компанії Укренерго.

"Ворог раніше хотів нанести такий потужний удар по всій Україні, але вирішив в останній момент сконцентрувати всі засоби повітряної атаки саме на Одеський регіон, на Південь. Тому ми бачимо величезні проблеми в цьому регіоні", — пояснив він.

Чим відрізняється нинішня ситуація від попередніх атак

Експерт додав, що за умов рівномірних атак по країні навантаження розподіляється між регіонами і наслідки для споживачів є менш критичними. Натомість цього разу концентрація ударів на Одещині спричинила значно серйозніші перебої.

"Сподіваюсь, що вже в найближчу добу більша частина Одещини буде з електроенергією, теплом і водою. Але не можу гарантувати, оскільки ураження достатньо серйозні. Крім того, Одеський регіон дуже енергодефіцитним і повністю залежний від надходження електроенергії з об'єднаної енергетичної системи через інші регіони України", — підсумував Омельченко.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Чи є загроза розділення енергосистеми України – думка експерта

Як писав Главред, Росія цілеспрямовано б’є по ключових елементах енергетичної інфраструктури України, намагаючись порушити стабільну роботу об’єднаної енергосистеми та ускладнити перерозподіл електроенергії між регіонами. Такі дії підвищують техногенні ризики й створюють додаткові загрози для прикордонних і прифронтових областей.

Про це в ефірі Українське Радіо заявив Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національний інститут стратегічних досліджень.

За його словами, атаки спрямовані на високовольтні лінії та підстанції, що забезпечують зв’язок між регіонами, зокрема Чернігівщиною, Одещиною та Донеччиною.

"На жаль, зараз РФ намагається досягти двох своїх цілей. Основна — порушити цілісність об’єднаної енергосистеми України по Дніпру, тобто відокремити її, поділивши навпіл", — пояснив Рябцев.

Експерт наголосив, що у разі реалізації такого сценарію відновлення електропостачання у постраждалих регіонах може значно ускладнитися, а навантаження на систему зростатиме.

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, у понеділок, 15 грудня, в Україні обмежуватимуть споживання електроенергії. Про це повідомило Укренерго. Проте світло вимикатимуть не у всіх регіонах України. За даними компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Крім того, частина України може опинитись у суцільній темряві через російські обстріли. Ворог намагається поставити енергетичну мережу України на межу колапсу. Про це заявляє The Washington Post.

Нагадаємо, що країна-агресорка Росія посилила обстріли енергетичної інфраструктури. Якщо атаки будуть продовжуватися у такому ж темпі, мешканцям деяких великих міст доведеться жити з постійними відключеннями електроенергії аж до весни.

Про персону: Володимир Омельченко Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова. Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики. У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування; 1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України; 1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти; 2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України; з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

