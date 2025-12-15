"Для мене було відкриттям": Коляденко розкрив причину своєї броні від мобілізації

Стисло:
- Пилип Коляденко має бронь від мобілізації
- Артист розповів, як її отримав
Український співак і музикант Пилип Коляденко (Kadnay, Phil it) є чоловіком призовного віку. Однак, за словами самого артиста, наразі вже два роки має бронь від мобілізації.
Про це Коляденко повідомив у коментарі для "Ранку у великому місті". Підставою для відстрочки військової служби є викладацька діяльність Пилипа - він учитель музики в одній із київських шкіл. До цього музикант уже мав досвід викладання в Київському університеті культури, а також у КНУ ім. Т. Г. Шевченка, який закінчував сам.
"Я викладаю музичне мистецтво, звісно. Це звичайна київська школа на Печерську. Я скажу чесно, запрошення викладати в школі на Печерську для мене було відкриттям та радістю, але до цього я читав лекції в університеті культури, в Шевченка, який я й закінчив, але трішки за іншим направленням, бо я журналіст", - розповів Пилип Коляденко.
