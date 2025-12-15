Рус
Донбас на столі переговорів: що США пропонують в обмін на "величезні" гарантії

Руслан Іваненко
15 грудня 2025, 23:05
Американські посадовці повідомляють про узгодження майже всіх питань, залишаючи для опрацювання лише найчутливіші.
Донецк, переговоры
США пропонують модель угоди з масштабними гарантіями безпеки / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНІАН

Коротко:

  • Переговори в Берліні принесли прогрес щодо гарантій безпеки
  • Територіальні розбіжності між сторонами залишаються
  • США пропонують компромісну модель угоди

Дводенні переговори у Берліні між Україною, США та європейськими партнерами дозволили досягти поступу в питанні гарантій безпеки для Києва, однак не зняли ключових розбіжностей щодо територіального врегулювання. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела, обізнані з перебігом зустрічей.

Модель угоди США та територіальні компроміси

За інформацією видання, американська сторона просуває модель угоди, яку згодом планує представити Росії. В її основі — "безпрецедентні" гарантії безпеки для України в обмін на територіальні компроміси, зокрема щодо частини Донбасу.

Протягом двох днів президент України Володимир Зеленський провів у Берліні понад сім годин переговорів із радниками президента США Дональд Трамп та європейськими лідерами.

Найгостріші дискусії, за словами джерел, точилися навколо територій. План США передбачає, що Україна має залишити близько 14% Донбасу, які нині перебувають під її контролем, але на які претендує Росія. У проєкті угоди цю територію пропонують визначити як демілітаризовану "вільну економічну зону".

"Існують різні позиції щодо території. Після відведення наших військ Росія може знову втрутитися, а будь-які територіальні поступки можливі лише за згоди українського народу, зокрема шляхом референдуму", — заявив президент України Володимир Зеленський.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Узгодженість позицій і гарантії безпеки

Один з американських посадовців повідомив Axios, що близько 90% позицій між Києвом і Вашингтоном уже узгоджені, однак найчутливіші пункти потребують додаткового технічного доопрацювання.

За словами американської сторони, запропоновані гарантії безпеки є "найсильнішими з усіх, що будь-коли обговорювалися" для України, проте вони "не залишатимуться на столі вічно". Очікується, що ці зобов’язання потребуватимуть розгляду в Сенаті США, однак формат — міжнародний договір чи інша правова модель — наразі не визначений.

Яка позиція Росії щодо мирних переговорів - думка експерта

Політичний аналітик Віталій Кулик вважає, що Володимиру Путіну вигідно підтримувати переговорний формат, оскільки він прагне спрямувати процес до результату, який відповідає інтересам Кремля.

За словами експерта, головна мета Росії — досягти визнання себе наддержавою та змусити Захід вести змістовний діалог про новий глобальний устрій. "Питання України у цьому контексті не є ключовим", — зазначає Кулик, підкреслюючи, що нинішні перемовини стосуються радше формування нового світового порядку, ніж безпосередньо війни.

Експерт додає, що саме тому Росія прагне уникати конкретних домовленостей щодо України, затягуючи процес і зберігаючи простір для стратегічного маневру, зокрема у відносинах із колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у матеріалі видання зазначається, що перемовини щодо завершення війни в Україні перейшли у вирішальну фазу, і шанс на досягнення мирної угоди може з’явитися вже до Різдва.

Крім того, у Кремлі заявили, що вимога щодо відмови України від вступу до НАТО та її юридичне закріплення є одним із ключових питань в рамках обговорення пунктів американського плану закінчення війни. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

Нагадаємо, що президент Фінляндії Александер Стубб наголосив, що нинішній етап переговорів є надзвичайно важливим і водночас підкреслив, що сторони, ймовірно, як ніколи за останні чотири роки наблизилися до укладення мирної домовленості.

Читайте також:

Про джерело: Axios

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання мирні переговори Переговори про припинення вогню
